İŞ-YAŞAM

Astronotların besin kaynağı "kinoa"nın ilk hasadı yapıldı

17 Haziran 2017 Cumartesi, 11:53:29 AA

NASA tarafından astronotların beslenmesinde kullanılan kinoanın Bingöl'de üretimi için ilk ekimi yapan çiftçi Güven, hasada başladı

  • 1 Astronotların besin kaynağı "kinoa"nın ilk hasadı yapıldı
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    Bingöl'de ilk kez ekimi yapılan, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından astronotların beslenmesinde kullanılan kinoanın ilk hasadı yapıldı.

  • 2 Astronotların besin kaynağı "kinoa"nın ilk hasadı yapıldı
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    Merkeze bağlı Gözeler köyünde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının desteğiyle 35 hektar arazisine buğday yerine bu yıl ilk defa kinoa eken Fırat Güven, hasada başladı.

  • 3 Astronotların besin kaynağı "kinoa"nın ilk hasadı yapıldı
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    Biçer döver yardımıyla toplanan kinoa bitkisinden yüksel verim ve gelir bekleyen Güven, çiftçilere yoğun talep gören bitkiyi yetiştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

  • 4 Astronotların besin kaynağı "kinoa"nın ilk hasadı yapıldı
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    Fırat Güven, yaptığı açıklamada, kinoanın anavatanının Güney Amerika olduğunu ancak Bingöl’de de yetiştiğini belirterek, bu bitkiyi yetiştirerek özellikle genç çiftçilere örnek olmak istediğini söyledi.

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  • 5 Astronotların besin kaynağı "kinoa"nın ilk hasadı yapıldı
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    Kinoanın, buğday ve pirinç gibi ürünlere alternatif bir ürün olduğunu ifade eden Güven, "Bu yıl ilk defa kinoa ektim ve memnunum. Dönüm başına yaklaşık 250 kilogram verim, 400 bin lira gelir bekliyorum." dedi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 17 Haziran 2017 Cumartesi 13:22
    Uzaydakiler beslendigi yemek türü Kinoa ve Piyasada pahalidir.Insallah devami gelir!
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