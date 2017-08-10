Çiftçinin yeni umudu "astronot besini" kinoa

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Temizel, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile gerçekleştirecekleri çalıştay ile Türkiye'de buğdaya alternatif olarak kinoa ekimini yaygınlaştırmak istediklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Trakya'da Tarım Kredi Kooperatifi ile pilot bir uygulama yaptık. 2016-2017 yetiştiricilik sezonu boyunca Trakya'da çiftçiler Tarım Kredi Kooperatifinden tohumlarını temin etti. Tarım Kredi Kooperatifi ürünün alımlarını da gerçekleştiriyor. Daha sonra alınan ürünlerin satışı derneğimiz aracılığı ile kafe, restoran ve otellere yapılıyor. Üreticiler yetiştirdikten sonra 'kime satacağız' diye düşünmesin, hem derneğimiz hem de Tarım Kredi Kooperatifi satın alıyor."