İŞ-YAŞAM

Çiftçinin yeni umudu "astronot besini" kinoa

17 Haziran 2017 Cumartesi, 11:53:29 AA

NASA tarafından astronotların beslenmesinde kullanılan ve Türkiye genelinde 79 ilde 20 bin dekar alanda yetiştirilmeye başlanan kinoa, Trakya Bölgesi'nde de ayçiçeği ile buğdaya alternatif bir ürün olarak görülüyor

  • 1 Çiftçinin yeni umudu "astronot besini" kinoa
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    Türkiye Kinoa Yetiştiricileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Can Temizel, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından astronotların beslenmesinde kullanılan kinoanın, Türkiye'de 79 ilde, 20 bin dekar alanda yetiştirildiğini ve Trakya bölgesi için de ayçiçeği ve buğdaya alternatif bir ürün olduğunu söyledi.

  • 2 Çiftçinin yeni umudu "astronot besini" kinoa
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    Temizel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 2010 yılından beri kinoa yetiştiriciliği yapıldığını, yılda 20 bin dekar alanda 11 bin ton ürün elde edildiğini belirtti.

  • 3 Çiftçinin yeni umudu "astronot besini" kinoa
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    Kinoada Türkiye genelinde en yüksek rekoltenin Trakya'dan alındığını belirten Temizel, şöyle konuştu:

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  • 4 Çiftçinin yeni umudu "astronot besini" kinoa
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    "Kinoa son yıllarda Trakya'da yaygın şekilde yetiştirilmeye başlandı. Dönümde verimler 310-360 kilo arasında değişiyor. Gittikçe yaygınlaştığı için kinoa Trakya'da ayçiçeği ve buğday gibi alternatif bir ürün olacaktır. Buğday, ayçiçeği ve mısır eken çiftçilerimizle yılda ortalama 148 bin kez telefon görüşmesi yapıyoruz. Çiftçilerimiz kinoa ekmek için bizden bilgi alıyor. Örneğin kivinin tarladan çıkışı 2 lira, çeltikte ise bu 1 lira 10 kuruş, buğday 0,92 kuruşken kinoa ise kilogramı en az 5 lira en yüksek 8 lira. İlk hasat edilen kinoa 8 liradan, ağustos ayı hasadı yapılan kinoa ise 5 liradan satılıyor."

  • 5 Çiftçinin yeni umudu "astronot besini" kinoa
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    Temizel, 2013 yılının Birleşmiş Milletler tarafından "Dünya Kinoa Yılı" ilan edilmesiyle kinoanın Türkiye genelinde yaygınlaştığını dile getirdi. 

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YORUMLAR 9
  • Misafir 25 Temmuz 2017 Salı 20:56
    en verimli bolge neresi bilen varmi degerlendirelim
  • Misafir 25 Temmuz 2017 Salı 14:22
    bu bitkinin tohumunu nerden temin edebiliriz
  • Misafir 25 Temmuz 2017 Salı 14:17
    Ekmek ve yetistirmek kolay yeterki ciftci kazansin yalniz pazar ve alici varmi fiyati kurtariyormu
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