İŞ-YAŞAM
Kinoa hasadı gerçekleşti, kilosu 8 TL
17 Haziran 2017 Cumartesi, 11:53:29 | Güncelleme: 09 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:41:35
İHA
Mersin'in Silifke ilçesinde ilk kez ekimi yapılan, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi tarafından astronotların beslenmesinde kullanılan kinoanın hasadı yapıldı. Kilosunun ise 6 ila 8 TL'den satılacağını belirtildi
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Mersin'in Silifke ilçesinde ilk kez ekimi yapılan, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından astronotların beslenmesinde kullanılan kinoanın ilk hasadı yapıldı.
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İlçeye bağlı Bahçederesi Mahallesinde, Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun'un deneme amaçlı diktiği 1 dönümlük araziden 200 kilogram kinoanın hasadı yapıldı.
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Toplanan kinoa bitkisinin kilosunun 6 ila 8 TL'den satılacağını belirten Doygun, çiftçilere yoğun talep gören bitkiyi yetiştirmeleri tavsiyesinde bulundu.
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Cafer Doygun, yaptığı açıklamada, kinoanın anavatanının Güney Amerika olduğunu ancak Silifke'de de yetiştiğini belirterek, bu bitkiyi yetiştirerek özellikle genç çiftçilere örnek olmak istediğini söyledi.
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Kinoanın, buğday ve pirinç gibi ürünlere alternatif bir ürün olduğunu ifade eden Doygun, şöyle"Bu yıl ilk defa deneyim amaçlı kinoa ektim ve memnunum. 1 dönümden yaklaşık 200 kilogram verim bekliyorum" dedi.
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"Bazı işlemlerden geçtikten sonra 200 kilo civarı ürün alabileceğini tahmin ettiğini belirten Cafer Doygun, sözlerine şöyle devam etti:
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Kendine has bir aroması olan Kinoa'nın, baskın bir tadı ve kokusu yoktur. Lezzetli ve hafif bir besin olup, bulgur ve pilavın kullanıldığı yemeklerin tamamında kullanılabilir. Ayrıca Kinoagarnitür olarak yemeklere eklenebilir, çorbalarda kullanılabilir ve pilavı yapılabilir.
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Un haline getirilerek kek, pasta ve kurabiye hamurlarına konulabilir. Tüketim alanı sınırız diyebileceğimiz Kinoa salatada da tüketilebilir. Yaptığımız araştırmalara göre kinoanın burada alternatif ürün olacağını düşünerek bu sene ilk defa Silifke'de kinoa üretimi denemesini yaptık.
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1 dönüm arazide iki çeşit kinoa tohumu ektik. Artık burada alternatif ürün olarak değerlendirebiliriz. Gübresiz, susuz yetiştirebileceğimize inandık. Kinoanın şubat, mart ve nisan ayında ekimi yapılmakta. İnşallah çiftçilerimizi teşvik edip alternatif arayışına devam edeceğiz.
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ASTRONOTLARIN BESİN KAYNAĞI "KİNOA"NIN İLK HASADI YAPILDI
Bingöl'de ilk kez ekimi yapılan, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından astronotların beslenmesinde kullanılan kinoanın ilk hasadı yapıldı.
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Merkeze bağlı Gözeler köyünde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının desteğiyle 35 hektar arazisine buğday yerine bu yıl ilk defa kinoa eken Fırat Güven, hasada başladı.
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Biçer döver yardımıyla toplanan kinoa bitkisinden yüksel verim ve gelir bekleyen Güven, çiftçilere yoğun talep gören bitkiyi yetiştirmeleri tavsiyesinde bulundu.
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Fırat Güven, yaptığı açıklamada, kinoanın anavatanının Güney Amerika olduğunu ancak Bingöl’de de yetiştiğini belirterek, bu bitkiyi yetiştirerek özellikle genç çiftçilere örnek olmak istediğini söyledi.
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Kinoanın, buğday ve pirinç gibi ürünlere alternatif bir ürün olduğunu ifade eden Güven, "Bu yıl ilk defa kinoa ektim ve memnunum. Dönüm başına yaklaşık 250 kilogram verim, 400 bin lira gelir bekliyorum." dedi.
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Çiftçi Güven, bitkiye yurt içinden ve yurt dışından yoğun talep olduğunu dile getirerek, şimdiden telefonla arayanların talepte bulunduğunu aktardı. Arazisine daha önce arpa ektiğini ve istediği kazancı elde edemediğini anlatan Güven, arpadan elde ettiği gelirin 3 bin 500 lira olduğunu aktardı.
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Fırat Güven genç çiftçilere bu ürünü üretmelerini tavsiye ederek, "Genelikle astronotlar, sporcular, mankenler ve aslında kendisini seven herkes kullanıyor. Az yiyorsun ve tok tutuyor. Yüksek protein değeri var." diye konuştu.
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PATATESİN BAŞKENTİNDE ALTERNATİF ÜRÜN: KİNOA
Öte yandan, Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Asım Baş, Bitkisel Araştırma Şube Müdürlüğü'nün çalışmalar kapsamında kentte ilk defa kinoa bitkisi ekimi yapıldığını söyledi. 200 dekar arazide üretim amaçlı ekim yapıldığını belirten Müdür Baş, "Yüksek oranda protein içeren, insan gelişimi için gerekli olan tüm temel aminoasitleri tohumlarında ve yapraklarında bulunduran iyi bir bitkisel besin kaynağı olan kinoa bitkisinin demonstrasyon çalışmaları 8 köyde 200 dekarlık arazisine üretim amaçlı ekimi yaptık.
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Nisan ayında yapılan ekim işleminin ardından bitkinin gelişimini adım adım izleniyor.
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Ağustos ayı gibi hasat yapılacak olan bitkiden beklenen verim alınması halinde Niğde genelinde ekilmesi için çalışmalara devam edeceğiz" dedi.
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Türkiye'de pek bilinmeyen bir tahıl ürünü olan kinoanın faydalarını anlatan Müdür Baş, "Kansere, kalbe, bahar alerjisine, diyabete ve yüksek tansiyona iyi geldiği bilinen bitki besleyici değeri yüksek olmasına rağmen kilo aldırmayan ve kolay hazmedilen bir besin olarak biliniyor" diye konuştu.
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Pirinç, buğday ve arpa gibi pişirilebilen kinoa bitkisinin deniz seviyesinden 2 bin - 3 bin 500 metre rakımlarda da rahatlıkla yetiştirilebildiğini kaydeden Baş şu bilgileri verdi:
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"Nemli toprakları tercih etse de bitkiler kurağa dayanıklıdır. Çiçeklenme döneminde soğuğa hassasiyet artar. Gölge şartlarını sevmez. Gelişme süresi çeşitlere göre 90-120 gün arasında değişmektedir. Yüksek rakımlarda erkenci çeşitler kullanılabilir.
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Her türlü toprağa uyum sağlayabilir. İyi direne olmuş, hafif, orta ve ağır bünyeli topraklarda rahatlıkla yetişmektedir.
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En iyi gelişmesini tınlı-kumlu topraklarda yapar. Zayıf drenajlı, düşük verimli veya alkalilik ya da asitlilik problemi olan marjinal topraklarda yetiştirilir.
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Buğday ve arpadan sonra nadas alanlarının değerlendirilmesinde, genç bahçelerin içinde alt bitki olarak, yaşlı bahçelerin sökümünden sonra toprak yapısını düzeltmek için arazilerde rahatlıkla tarımı yapılacak bir bitkidir.
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Kendi kendine döllenen bir bitki olduğundan tohumları tekrar tohumluk olarak kullanılabilir. Ekimi ve hasadında buğday ekim ve hasat makinalarının kullanılması tarımının geniş alanlarda yapılmasına olanak sağlar."
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