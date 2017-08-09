İŞ-YAŞAM

Kinoa hasadı gerçekleşti, kilosu 8 TL

17 Haziran 2017 Cumartesi, 11:53:29 İHA

Mersin'in Silifke ilçesinde ilk kez ekimi yapılan, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi tarafından astronotların beslenmesinde kullanılan kinoanın hasadı yapıldı. Kilosunun ise 6 ila 8 TL'den satılacağını belirtildi

  • 1 Kinoa hasadı gerçekleşti, kilosu 8 TL
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    Mersin'in Silifke ilçesinde ilk kez ekimi yapılan, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından astronotların beslenmesinde kullanılan kinoanın ilk hasadı yapıldı. 

     

  • 2 Kinoa hasadı gerçekleşti, kilosu 8 TL
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    İlçeye bağlı Bahçederesi Mahallesinde, Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun'un deneme amaçlı diktiği 1 dönümlük araziden 200 kilogram kinoanın hasadı yapıldı.

     

     

  • 3 Kinoa hasadı gerçekleşti, kilosu 8 TL
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    Toplanan kinoa bitkisinin kilosunun 6 ila 8 TL'den satılacağını belirten Doygun, çiftçilere yoğun talep gören bitkiyi yetiştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

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  • 4 Kinoa hasadı gerçekleşti, kilosu 8 TL
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    Cafer Doygun, yaptığı açıklamada, kinoanın anavatanının Güney Amerika olduğunu ancak Silifke'de de yetiştiğini belirterek, bu bitkiyi yetiştirerek özellikle genç çiftçilere örnek olmak istediğini söyledi. 

     

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    Kinoanın, buğday ve pirinç gibi ürünlere alternatif bir ürün olduğunu ifade eden Doygun, şöyle"Bu yıl ilk defa deneyim amaçlı kinoa ektim ve memnunum. 1 dönümden yaklaşık 200 kilogram verim bekliyorum" dedi.

     

     

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YORUMLAR 9
  • Misafir 25 Temmuz 2017 Salı 20:56
    en verimli bolge neresi bilen varmi degerlendirelim
  • Misafir 25 Temmuz 2017 Salı 14:22
    bu bitkinin tohumunu nerden temin edebiliriz
  • Misafir 25 Temmuz 2017 Salı 14:17
    Ekmek ve yetistirmek kolay yeterki ciftci kazansin yalniz pazar ve alici varmi fiyati kurtariyormu
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