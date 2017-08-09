Kinoa hasadı gerçekleşti, kilosu 8 TL

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Kendine has bir aroması olan Kinoa'nın, baskın bir tadı ve kokusu yoktur. Lezzetli ve hafif bir besin olup, bulgur ve pilavın kullanıldığı yemeklerin tamamında kullanılabilir. Ayrıca Kinoagarnitür olarak yemeklere eklenebilir, çorbalarda kullanılabilir ve pilavı yapılabilir.