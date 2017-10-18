İş-Yaşam

'Mucize bitki'nin hasadı başladı

17 Haziran 2017 Cumartesi, 11:53:29 AA

Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan safranın hasadına başlandı

  • 1 'Mucize bitki'nin hasadı başladı
    1 | 52

    Safranbolu'da ekimi, ağustos sonu ve eylül ayının ilk haftasında yapılan, kilogramı 25-30 bin liradan alıcı bulan safranın hasadı ise ekim ve kasım aylarında bitki 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde gerçekleştiriliyor.

    • HABERİN DEVAMI
  • 2 'Mucize bitki'nin hasadı başladı
    2 | 52

    Ekildiği ilk yıldan itibaren 3 yıl ürün veren safran soğanları, daha sonra yavru vermesi nedeniyle topraktan sökülüyor. 

  • 3 'Mucize bitki'nin hasadı başladı
    3 | 52

    Birbirinden ayrılan soğanlar, daha sonra yeniden toprakla buluşturuluyor.

  • 4 'Mucize bitki'nin hasadı başladı
    4 | 52

    Safran üreticisi İsmail Yılmaz, "Artık toplamaya başladık. 10 Ekim'den itibaren topluyoruz. Kasım sonuna kadar devam eder çiçeklenme. 

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 'Mucize bitki'nin hasadı başladı
    5 | 52

    Havaya bağlı, hava açık olduğu zaman çok yağmur ve kırağı düşmezse 1,5 ay gibi bir sürede çiçeği toplamaya devam ederiz." diye konuştu.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 13
  • Misafir 13 Ağustos 2017 Pazar 18:52
    Bu haberi yapan Tüm arkadaşlara emeği geçenlere çok Teşekkür ederim HATAY KİNOACILIK
  • Misafir 11 Ağustos 2017 Cuma 11:23
    Tohumunu nerden temin edebiliriz. Bende tarlamda ekmek istiyorum.yardim edin
  • Misafir 10 Ağustos 2017 Perşembe 13:29
    Dönüme Ne kadar tohum atılıyor ekimi neyle yapılıyor ve tohumun fiyatı nakadar bilgilendirirseniz sevinirim
Tüm yorumları göster(13)
Kalan karakter : 2000