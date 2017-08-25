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12 parçanın tamamının kaynağı içeride bittikten sonra onu yine yukarı çekeceğiz, tamamen beton kulenin üzerinde montajını yapacağız. En sonunda da onun üzerine 23,5 metrelik nihai antenleri taşıyan bir çelik aksamı monte edeceğiz, böylece 369 metrelik yüksekliği tutturmuş olacağız. Beton aksamın etrafında Osmanlı'dan bugüne gelen, İstanbul'un sembolü olan lale motifli bir giydirme yapacağız. O da 15 parçadan müteşekkil, her biri 3 kat yüksekliğinde, yaklaşık 13,5 metre yüksekliğinde 15 parçayı da dışarıdan yukarıya giydirerek kuleyi tamamlamış olacağız."