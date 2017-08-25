İŞ-YAŞAM

365 metrelik kulede sona yaklaşılıyor

17 Haziran 2017 Cumartesi, 17:12:12 AA

Çamlıca´da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve anten kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV -Radyo Kulesi inşaatında 165 metre uzunluğundaki çelik konsüksiyon son bölümünün yapımına başlandı. Bu bölümde televizyon, telsiz vericileri bulunacak. 170 milyon liraya mal olacak kule, tamamlandığında 365.5 metreyle dev boyuta ulaşacak

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    Çamlıca Camii'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca Tepesi'ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin bir araya toplanması amacıyla başlayan projeye 2016 yılının Mart ayında start verilmişti. 

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    Yapılan zemin etütlerinin ardından Küçükçamlıca´da yapılmasına karar verilen kule inşaatı için bölgedeki ağaçlar taşınmıştı.  Bugüne kadar süren çalışmalarda kulenenin betonarme bölümü tamamlandı. İstanbul'un yeni kulesi artık şehrin pek çok yerinden görülebiliyor.

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    165 METRELİK ÇELİK KISIMIN YAPIMINA BAŞLANDI

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    Betonarme kısmın tamamlanmasının ardından 165 metre uzunluğunda çelik konsüksiyondan oluşacak kulenin inşaatına başlandı. Antenlerin bu yapı üzerinde bulunacağı belirtildi. Tamamlandığında toplam yüksekliği 365 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 595 metre yüksekliğe ulaşacak. 

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    Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak. Kulenin 170 milyon liraya mal olması bekleniyor.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 51 saniye önce
    sonunda iğrenç bir görüntüydü yıllardır
  • Misafir 18 Haziran 2017 Pazar 20:17
    herhangi bi savas veya darbede hedef alinacak ilk kule bu. ongoru yapmislardir umarim
  • Misafir 17 Haziran 2017 Cumartesi 18:20
    süper!
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