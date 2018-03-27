İş-Yaşam

Eyfel Kulesi'nden daha yüksek olacak! İşte detaylar...

17.06.2017 - 17:12 | Güncelleme:

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan vericilerin tek noktada toplanması için 2016 yılında temeli atılan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin anteni yükselmeye devam ediyor. Kulenin sona gelinen anten kısmı havadan görüntülendi

  • 1 Eyfel Kulesi'nden daha yüksek olacak! İşte detaylar...
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    Çamlıca Tepesi'nde görüntü ve çevre kirliliğine neden olan onlarca radyo ve televizyon vericisinin bir araya toplanması amacıyla yapımı süren Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'ndeki çalışmalarda sona doğru geliniyor. 

     

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    Kulenin anten kısmı büyük ölçüde tamamlanırken, son durumu havadan görüntülendi. Görüntülerde kulenin son parçası olan antenin yapıldığı ve sona gelindiği görülüyor. 

     

  • 3 Eyfel Kulesi'nden daha yüksek olacak! İşte detaylar...
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    Dev kule ile İstanbul manzarası eşsiz bir güzellik ortaya koyarken, 16 parçadan oluşan antenin yapılması ile kulenin yüksekliği 365 metre olacak. 

  • 4 Eyfel Kulesi'nden daha yüksek olacak! İşte detaylar...
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    Kule bu yüksekliğe ulaştığında Paris'teki Eyfel Kulesi'nden daha yüksek olacak.

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  • 5 Eyfel Kulesi'nden daha yüksek olacak! İşte detaylar...
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    KÜÇÜK ÇAMLICA TV-RADYO KULESİ'NDE SON DURUM

    Arslan, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından gazetecilere çalışmalarda gelinen son nokta hakkında bilgi veren Arslan, rüzgarın 30 km/saati geçtiği durumlarda kuledeki asansör ve kule vincini çalıştırmadıklarına işaret edip, mevsimler koşulların çalışmalar üzerindeki etkilerinden bahsetti. İstanbul'a simge olabilecek bir eser kazandırıldığına dikkati çeken Arslan, şu bilgileri verdi:

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Yorumlar 42
  • Misafir 19 Mart 2018 Pazartesi 01:56
    TRT’nin kulesi yıkılmak üzere sn bakan
  • Misafir 24 Şubat 2018 Cumartesi 10:32
    Kalıplama beton berbat inşaat sahibi olsam bunu kalitesizliği yapamazlardı.
  • Misafir 06 Eylül 2017 Çarşamba 11:53
    insaat sektörüne yeni bir kelime kazandirdiniz! tebrik ederim. yazi isleri hic mi kontrol etmiyor yazilari ? Ilk "konsüksiyondan" modern mimariye. Tebrikler habertürk.
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