Eyfel Kulesi'nden daha yüksek olacak! İşte detaylar...
17.06.2017 - 17:12 | Güncelleme:
Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan vericilerin tek noktada toplanması için 2016 yılında temeli atılan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin anteni yükselmeye devam ediyor. Kulenin sona gelinen anten kısmı havadan görüntülendi
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Çamlıca Tepesi'nde görüntü ve çevre kirliliğine neden olan onlarca radyo ve televizyon vericisinin bir araya toplanması amacıyla yapımı süren Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'ndeki çalışmalarda sona doğru geliniyor.
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Kulenin anten kısmı büyük ölçüde tamamlanırken, son durumu havadan görüntülendi. Görüntülerde kulenin son parçası olan antenin yapıldığı ve sona gelindiği görülüyor.
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Dev kule ile İstanbul manzarası eşsiz bir güzellik ortaya koyarken, 16 parçadan oluşan antenin yapılması ile kulenin yüksekliği 365 metre olacak.
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Kule bu yüksekliğe ulaştığında Paris'teki Eyfel Kulesi'nden daha yüksek olacak.
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KÜÇÜK ÇAMLICA TV-RADYO KULESİ'NDE SON DURUM
Arslan, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından gazetecilere çalışmalarda gelinen son nokta hakkında bilgi veren Arslan, rüzgarın 30 km/saati geçtiği durumlarda kuledeki asansör ve kule vincini çalıştırmadıklarına işaret edip, mevsimler koşulların çalışmalar üzerindeki etkilerinden bahsetti. İstanbul'a simge olabilecek bir eser kazandırıldığına dikkati çeken Arslan, şu bilgileri verdi:
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221 metre betonarme yüksekliği olan, üzerine 144,5 metre çelik konstrüksiyon antenlerin oluşturduğu ve onun üzerine de spine dediğimiz en uç anten ki, o da 23 metre olacak, hepsini üst üste koyduğunuz zaman 387 metrelik bir yükseklikten bahsediyoruz. Bu 387 metreye 118 metre de deniz seviyesinden olan yüksekliği düşünürseniz, kulenin en üst noktasına çıktığınızda İstanbul'un her tarafını görebilir olacağız.
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Bu kuleyi İstanbul'a sembol olması, gelen misafirlere o enfes görüntüyü göstermek adına yapmıyoruz. Bu kuleyi, İstanbul'daki antenlerden kaynaklı tv ve radyo vericilerinden kaynaklı görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak ve onların yerine tek bir anten ve tek bir kuleyle bu işi görmek adına yapıyoruz.
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Böyle bir şaheserin yapılması sırasında başka fonksiyonlar da yüklemek istediklerini anlatan Arslan, bunlardan birinin de 33'üncü ve 34'üncü katlardaki, deniz seviyesinden yüksekliği 366,5 metre ile 371 metre olan seyir terasları olduğunu anlattı. Arslan, gelen misafirlerin buralardan İstanbul'u izleyebileceğine işaret ederek 39 ve 40'ıncı katlarda da restoranların olacağını, bunların da deniz seviyesinden 393,5 metre ile 398 metre yüksekte bulunacağını kaydetti.
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"UZUN VE BİRBİRİNİ TAKİP ETMESİ GEREKEN SÜREÇLER SÖZ KONUSU"
Bakan Arslan kulenin 49 kattan oluşacağını, 4 katın yerin altında, gerisinin üstte olacağını bildirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:
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12 parçadan oluşan 144,5 metrelik çelik konstrüksiyonda her bir parçayı beton blokun içine alıp üst üste ekleyerek, 144,5 metreyi bitirdik. Onun üzerine 23,5 metrelik spine'ı da ekledikten sonra bunu yukarı çekiyoruz. Beton blok bittikten sonra uzunca bir süre dışarıdan görenler sanki burada hiçbir iş yapılmıyormuş algısındalardı ama bilinmeli ki üzerindeki çelik konstrüksiyon ki, tam bin 200 ton içeride uç uca eklenerek imal edildi.
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221 metrelik beton blokun üst tarafına, 31 metrelik kısmı dışarıya çıkarılmış oldu. Ki bu 31 metre 144,5 metrelik çelik konstrüksiyon artı 23 metrelik spine'la 167 metrelik kısmını etap etap çekmiş olacağız. Bu çekme işlemlerini gerçekleştirirken de şerefe dediğimiz 24 metrede bir olan üzerinde gezinti yapılabilecek konstrüksiyonlar yapılıyor. Bunların her biri iki kişi marifetiyle kaynatılabiliyor, isteseniz de oraya fazla eleman yığamıyorsunuz.
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Bu çalışmalar yapılırken yine antenlerin bağlanabileceği halkaların bulunduğunu, her 1 metrede bir olan halkada çelik konstrüksiyonun dışarı çıktıktan sonra üzerine monte edilip kaynağının yapıldığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
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Dolayısıyla uzun ve birbirini takip etmesi gereken süreçler söz konusu. Aynı anda bir çok işi yapma şansınız yok, bunları belli periyotta yapabiliyorsunuz. İçeride yapılan işler dışarıdan gözükmediği için sanki birşey yapılmıyor gibi bir algı var ama bilinmeli ki içeride çok ciddi bir iş yapılıyor.
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Ve bu bin 200 tonluk konstrüksiyon yukarıya doğru çıktıkça onun altında ayrıca 200 tonluk bir denge ağırlığı var. Bin 400 tonluk bir ağırlığı yukarıya çıkarıyoruz. Bu bin 400 tonluk ağırlık tamamen yukarı çıktıktan ve işlemler bittikten sonra altında 2,5 metre kalınlığında bir betonarme işlem yapılacak. Bu döşeme betonun yapılıp, montajı tamamlanınca da denge ağırlığı dediğimiz 200 ton ağırlığı da tekrar geriye indirmiş olacağız.
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"HAVA MÜSAADE ETTİKÇE ÇALIŞABİLİYORUZ"
Önemli bir iş yapıldığının altını çizen Arslan, bu kadar önemli bir iş yapılırken de birbirini takip etmesi gereken işlemler silsilesi olduğunu söyledi."Ondan dolayı da ağır gidiyor, öyle gözüküyor" diyen Arslan, bu kadar yükseklikte, bu kadar büyük bir kütleyi taşımak için rüzgarın bize izin vermesi gerektiğini anlattı.
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Rüzgar hızı 30 kilometre/saate çıkınca şu anki asansör ve kule vinçlerini çalıştırmadıklarına dikkati çeken Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu:
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"Dolayısıyla beklemek zorunda kalıyoruz. Hava müsaade ettikçe biz çalışabiliyoruz. Kış periyodunda her ne kadar dışarıda çalıştıysak da, dışarıda çok fazla çalışma şansımız olmadı. Onu özellikle vurgulamış olalım. İnşallah ilkbaharla birlikte tekrar süreçler hızlanacak. Hedefimiz bu sene inşallah burayı bitirmek. Daha önce tarih verdik rüzgar bize izin vermedi. Tarih vermekten imtina ediyoruz."
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"DIŞ GİYDİRMEYİ YUKARIDAN BAŞLAYIP AŞAĞIYA DOĞRU BİTİRMİŞ OLACAĞIZ"
Bakan Arslan, kulenin dış görünüşünün farklı bir yapıya sahip olduğunu ifade ederek, kulenin maketini göstererek şunları kaydetti:
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Dış görünüşe bağlı olarak da betonarme kısmına giydirme yapacağız. İlk 4 katı aşağıda yapıyoruz, birbirine monte ediyoruz, sonra yukarı çekiyoruz. Sonra ikinci 3 katı yine aşağıda monte ediyoruz yukarı çekip en üstteki parçaya monte ediyoruz. Sonra bir alt katta aynı işlemi yapacağız, yukarı çekip monte edeceğiz.
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En sonda attaki 5 katı yukarıya monte edeceğiz. Diğer inşaatlardaki gibi alttan yukarıya değil tam tersine dış giydirmeyi yukarıdan başlayıp aşağıya doğru tamamen bitirmiş olacağız. Her iki yakasında iki tane panoramik asansörümüz olacak. Bu asansörler marifetiyle de gelen misafirlerimizi hem seyir katlarına hem restoran katlarına çıkarabilir olacağız.
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Buradan da kaynaklı beklentimiz yılda 4.5 milyon İstanbulluyu ve veya İstanbul’a gelen misafirimizi bu kuleye çıkarmak ve İstanbul'u onlara göstermek. Hem vericileri tek kulede toplamış olacağız, görüntü kirliliğini ortadan kaldırmış olacağız, çok daha kaliteli bir yayıncılık hizmeti vermiş olacağız, hem de İstanbul’a gelen misafirlerimizi burada ağırlayarak İstanbul’un silüetine değer katmış olacağız.
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Toplantıda verilen bilgiye göre, kule tamamlandığında ilk etapta FM/Radyolar taşınacak, sayısal yayıncılığa geçildikten sonra televizyonlar taşınacak. Kule sayesinde frekansların birleşmesi ile elektromanyetik kirliliğin ortadan kaldırılması hedefleniyor.
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BU KEZ DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ
İstanbul Çamlıca tepesinde 2016 Mart ayından bu yana inşaatı süren Küçük Çamlıca Radyo ve TV Kulesi'nin 220 metre uzunluğundaki betonarme bölümü tamamlanırken, televizyon ve telsiz vericilerinin yer alacağı son bölüm olan 165 metre uzunluğundaki çelik konsüksiyonun yapımına başlandı.
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Habertürk, kuleye yapılacak seyir terasının bulunduğu noktadan drone ile çekim yaptı. Seyir terasının bulunduğu bölümdeki görüş açısıyla yaptığımız ve drone'u 200 metreden yüksekliğe çıkardığımız çekimde, İstanbul'un doyumsuz manzarası görülüyor.
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Asya'dan Avrupa kıtasına bakıldığında tam karşıda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görülürken, bir yanda Marmara, diğer yanda Karadeniz'i görmek mümkün. Tam aksi yönde ise Kadıköy, Ataşehir, Sultanbeyli uzayıp gidiyor.
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2 SEYİR TERASI VE RESTORAN BULUNACAK
Tamamlandığında 365.5 metre yüksekliğine erişecek olan kulede, iki ayrı seyir terasından İstanbul, 360 dereceyle görülebilecek.
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Kulenin 150 metre yükseklikteki bölümünde 2 kat seyir terası bulunacak. 53 kattan oluşacak 220 metre yüksekliğindeki betonarme kısmının 180'inci ve 176'ıncı metrelerinde ise 2 restoran bulunacak. Her bir kat, 4.5 metre yüksekliğe sahip olacak. Kuleye iniş ve çıkışta ise son derece hızlı ve modern asansörler yapılacak.
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300 işçi ve mühendisin gece gündüz demeden çalıştığı proje 170 milyon liraya malolacak. 32 bin metrekare inşaat alanı olan kule tamamlandığında, 30 bin metrekareküp beton, 3 bin ton yapı çeliği kullanılmış olacak.
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365 METRELİK KULEDE SONA YAKLAŞILIYOR
Çamlıca Camii'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca Tepesi'ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin bir araya toplanması amacıyla başlayan projeye 2016 yılının Mart ayında start verilmişti.
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Yapılan zemin etütlerinin ardından Küçükçamlıca´da yapılmasına karar verilen kule inşaatı için bölgedeki ağaçlar taşınmıştı. Bugüne kadar süren çalışmalarda kulenenin betonarme bölümü tamamlandı. İstanbul'un yeni kulesi artık şehrin pek çok yerinden görülebiliyor.
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165 METRELİK ÇELİK KISIMIN YAPIMINA BAŞLANDI
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Betonarme kısmın tamamlanmasının ardından 165 metre uzunluğunda çelik konsüksiyondan oluşacak kulenin inşaatına başlandı. Antenlerin bu yapı üzerinde bulunacağı belirtildi. Tamamlandığında toplam yüksekliği 365 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 595 metre yüksekliğe ulaşacak.
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Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak. Kulenin 170 milyon liraya mal olması bekleniyor.
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KULEDE RESTORAN VE SEYİR TERASLARI BULUNACAK
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300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede kule sayesinde tek yerden ve noktadan televizyonlara, radyolara ve insanlara yayıncılık hizmeti verilmesinin planlandığı öğrenildi. İstanbul´un sembolü olması beklenen yeni kulede 176'ncı ve 180'nci katlarda bir restoran bulunacağı, ayrıca kulenin 150 metre yüksekliğindeki bölümünde ise iki seyir terası inşa edileceği öğrenildi. Kuleye iniş ve çıkışta ise son derece hızlı ve modern asansörler bulunacak.
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Öte yandan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "(Çamlıca TV Radyo Kulesi) Bir taraftan testler yürüyor, br taraftan kademelendirdikçe yeni işler yapıyoruz. Öngörümüz, bu sene içinde kesinlikle bitirip hizmete sunmak. Olağanüstü bir aksaklık çıkmazsa, bu senenin sonuna kalmadan burayı hizmete vermiş olacağız. 80 radyomuz buradan çok daha kaliteli yayıncılık yapabilecek." dedi.
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Arslan, yapımı devam eden Çamlıca TV Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulundu. İnşaatın geldiği son aşama hakkında yetkililerden bilgi alan Arslan, inceleme sonrası gazetecilere açıklama yaptı.
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Kulenin teknik özellikleri hakkında bilgi veren Arslan, 221 metrelik beton yüksekliği bulunan kulenin tepe noktasına çıktıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:
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"Kulenin duvar kalınları 120 santimetreden başlıyor, en tepede 60 santimetreye iniyor ve onun üzerine de anteni taşıyan 165 metrelik çelik konstrüksiyon olacak. Toplam yüksekliği zeminden 369 metre olacak. Bugün itibarıyla 221 metrelik beton aksamı tamamen bitirmiş durumdayız, onun üzerine gelecek 165 metrelik çelik anten kısmının da 12 parçada imalatını yaptık. Parçaların her biri yukarı çekilerek diğer parça ona ekleniyor.
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12 parçanın tamamının kaynağı içeride bittikten sonra onu yine yukarı çekeceğiz, tamamen beton kulenin üzerinde montajını yapacağız. En sonunda da onun üzerine 23,5 metrelik nihai antenleri taşıyan bir çelik aksamı monte edeceğiz, böylece 369 metrelik yüksekliği tutturmuş olacağız. Beton aksamın etrafında Osmanlı'dan bugüne gelen, İstanbul'un sembolü olan lale motifli bir giydirme yapacağız. O da 15 parçadan müteşekkil, her biri 3 kat yüksekliğinde, yaklaşık 13,5 metre yüksekliğinde 15 parçayı da dışarıdan yukarıya giydirerek kuleyi tamamlamış olacağız."
Yapının çok özel olduğunu, kullanılan malzemelerin özel seçildiğini belirten Arslan, daha önce haziran ayından bitirilmesi planlanmasına rağmen, kullanılan malzemelerin her birinin tespiti, testlerin yapılması, uygunlukların tesbiti gibi çalışmaların ciddi zaman aldığını anlattı.
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Arslan, çalışmaların diğer aşamalarının da belli zamanlar aldığını aktararak, şu bilgileri verdi:
"Ayrıca daha önce daha az sayıda radyoyu buraya taşımayı öngörmüş olmakla birlikte, RTÜK ile yaptığımız çalışma çerçevesinde 80 FM radyonun burada yayınlarının yapılması adına, vericilerinin koyulması gerekiyordu, onunla ilgili süreçleri başlattık. Yurt dışından siparişlerimizi yaptık, onların imal edilmesi, gelmesi, yerleştirilmesi işlemi tamamlandı.
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Vericiler ve Combinerlar da geldi. Çelik konstrüksiyon bittikçe içeride onların da montajlarını yapacağız. Daha sonra da 10 günlük test süreçleri bittiğinde de burada 80 radyoya burada yayın yapabilecekleri vericileri kurmuş olacağız.
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Bunu RTÜK ile birlikte yürütüyoruz. Yine RTÜK, sayısal yayına geçme ile ilgili süreçlerini tamamladığında, buranın sayısal yayıncılığa da uygun olması yönünde altyapıyı hazırlıyoruz. Gelecekte RTÜK sayısal yayıncılık ile ilgili işlemlerini bitirdiğinde, buradaki altyapı sayısal yayıncılığa da uygun olacağı için, çok daha yüksek kalite ev verimde buradan yayın yapılabilecek."
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"İSTANBUL'DA İKİNCİ BİR KULE DAHA YAPACAĞIZ"
Yapılan çalışmalarla, İstanbul'un silüetini bozan, görüntü kirliliği oluşturan kulelerinin kaldırılmasını amaçladıklarını söyleyen Arslan, birinci aşamada bölgede sadece TRT kulesinin kalacağını, İstanbul'da ikinci bir kule daha yapacaklarını, yapılacak ikinci kuleden sonra da Çamlıca Tepesindeki TRT kulesinin de tamamen yıkılacağını söyledi.
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Yapılan çalışmalarla, İstanbul'un silüetini bozan, görüntü kirliliği oluşturan kulelerinin kaldırılmasını amaçladıklarını söyleyen Arslan, birinci aşamada bölgede sadece TRT kulesinin kalacağını, İstanbul'da ikinci bir kule daha yapacaklarını, yapılacak ikinci kuleden sonra da Çamlıca Tepesindeki TRT kulesinin de tamamen yıkılacağını söyledi.
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Bakan Arslan, Çamlıca TV Radyo Kulesinin 49 kattan oluştuğunu anımsatarak, özellikle 33 ve 34'üncü katlarda seyir terası, 39 ve 40'ıncı katlarda da restaurant olacağını anlattı. Arslan, bu iki mekanın bütün İstanbul'u 360 derece görecek özellikle olacağının altını çizerek, ziyaretçilerin İstanbul'u çok yukarıdan izleyebileceğini dile getirdi.
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Kulenin her iki kenarında, panoromik olarak biri Karadeniz'i, biri tarihi yarımadayı gören iki ayrı asansörün olacağını belirten Arslan, yaklaşık yılda 4,5 milyon ziyaretçinin burada ağırlanmasının planlandığını bildirdi.
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Arslan planlanan bitiş tarihine ilişkin, "Bir taraftan testler yürüyor, bir taraftan kademelendirdikçe yeni işler yapıyoruz. Öngörümüz, bu sene içinde kesinlikle bitirip hizmete sunmak. Olağanüstü bir aksaklık çıkmazsa, bu senenin sonuna kalmadan burayı hizmete vermiş olacağız. 80 radyomuz buradan çok daha kaliteli yayıncılık yapabilecek." bilgisini verdi.
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Vericiler ve Combinerlar için çıkan maliyete, bakanlık olarak PTT'nin kurduğu bir şirket aracılığı ile destek olduklarını söyleyen Arslan, uygun şartlarda ve zamana yayarak radyocuların ödemelerini yaparak yayınları yapabilir hale geleceklerini söyledi.
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