Bir zamanlar kimse ihtimal vermemişti

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Dell'in sahibi Michael Dell'e, 1997 yılında "Apple'ın başında olsa ne yapardın?" sorusu geldi. Dell ise "Ne yapabilirim ki, şirketi kapatır ve hissedarlarıma paralarını geri öderdim." dedi. Kendi şirketi için bu yorumu yapar mıydı bilemeyiz ama Apple'ın MacBook ile Dell'in Adamo projesini kapattığını biliyoruz. Apple şu an 900 milyar dolara yakın piyasa değerine sahip.