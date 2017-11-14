Bir zamanlar kimse ihtimal vermemişti

20 Haziran 2017 Salı, 12:07:08 | Güncelleme: 14 Kasım 2017 Salı, 16:13:56
HABERTURK.COM
Günümüzde kullandığımız pek çok buluş, yenilik karşısında dönemin önde gelenleri şimdi birer talihsizlik olarak görülebilecek öngörülerde bulunmuştu. Hâlen büyük konuşmaya devam edenler yok değil. İşte iş dünyasının en talihsiz demeç ve tahminlerinden bazıları
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AKILLI TELEFON (APPLE) - Apple, dokunmatik ekranlı ilk akıllı telefonu ve iPod ile yeni bir pazar yaratıp dünyanın en değerli firmalarından olma yoluna çıkarken bazıları ürün çıkmadan önce dalgasını geçmişti. Tepkiler şöyleydi:
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Microsoft CEO'su Steve Ballmer: "500 dolar mı? Dünyanın en pahalı telefonu ve klavyesi yok, iyi bir email aracı olamaz. İş dünyası bunu kullanmaz."
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Nokia strateji şefi Anssi Vanjoki: "Telefon pazarı da bilgisayarlarla aynı yolu izleyecek. Apple, Mac ile dikkat çekti ama butik bir üreticiden fazlası olamadı. Mobil pazardaki yerleri bundan fazlası olmaz."
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Palm CEO'su Ed Colligan: "İyi bir telefonun nasıl yapılacağını anlamamız birkaç yıl aldı. Bilgisayarcılar bunu beceremez. Pazara adım bile atamazlar."
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Motorola CEO Ed Zander: "Nano da neymiş! Ne işe yarayacakmış ki? 1000 tane şarkıyı kim dinler?" demişti. Zander daha sonra bunun şaka olduğunu söyledi.
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TELEVİZYON - Bu sihirli kutuyla ilk karşılaşmanın heyecanı Türk sinemasında "Zeki Müren de bizi görecek mi?" repliğiyle anlatılmıştı. Televizyon artık dünyanın en büyük iletişim aracı ama öyle düşünmeyenler de vardı.
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20th Century Fox firmasının Daryl Zanuck televizyon için "İnsanlar her gece tahta bir kutuya bakmaktan bıkar. Piyasada tutunamaz." demişti.
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Bıkmak bir yana gözlerimizi televizyondan alamaz olduk. Dünyanın tarihini değiştiren, dördüncü güç olan medyanın popüler aracı televizyon artık evlerde birden fazla bulunuyor. Zanuck biraz daha yaşayıp VR teknolojisiyle karşılaşsa tepkisi ne olurdu acaba?
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TELEFON - Graham Bell icadının geldiği noktayı görse kesinlikle gurur duyardı fakat bir kişinin pişmanlığı da kesinlikle büyük olurdu. En azından mirasçılarının.
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Western Union başkanı William Orton zamanında telefonun patentini almayı reddetmişti. "Eletrikli bir oyuncağı şirketim ne yapsın?" demişti.
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GOOGLE - Google bir markadan ziyade terim hâline geldi. O kadar başarılı bir proje oldu ki fiil olarak kullanılıyor.
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2004 yılında, Microsoft'un tahmin yapmaktan kendini alamayan CEO'su Steve Ballmer ise Google için "Gerçek bir şirket değil, boş iş." demişti.
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KİŞİSEL BİLGİSAYAR (PC) - Şimdi her evde olan ve her yerde kullanılan bilgisayarlar hakkında, bu işin şu an öncüleri olan firmalardan garip tahminler yükselmişti.
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IBM başkanı Thomas Watson 1940'lı yıllarca "Dünyadaki bilgisayar pazarı olsa olsa 5 tanedir." demişti. Hadi bu çok eski bir zaman dilimi ve öngörülememesi doğal diyelim.
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Peki ya işi dijital olan Ken Olsen? Onun "kim neden evinde bir bilgisayar istesin ki?" sözüne ne demeli!
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MOBİL OYUNLAR - Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla bilgisayar oyunları masaüstünden cebe indi. Angry Birds gibi efsaneler doğdu ama dönemin oyun liderine göre bu girişim işe yaramaz bir çabaydı.
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Nintendo Başkanı Reggie Fils-Aime, 2011 yılında müşteri tarafından durumu analiz ederken "Samimiyetle söylüyorum, bunlar geçici hevesler." demişti.
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60 milyonu aşan Pokemon GO kullanıcısıyla yüzleştiğinde Nintendo yönetiminin fikri değişti mi bilinmez!
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VİDEO YAYIN (NETFLIX) - 1997 yılında DVD kiralama hizmeti olarak başlayan Netflix ilerleyen yıllarda yayıncılık sektörünü kökünden değiştirdi. Netflix, 20 yılda 62 milyar dolar değere ulaştı.
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Blockbuster ise dönemin en büyük seç-izle servislerinden biriydi. CEO Jim Keyes, 2008 yılında ne Netflix ne RedBox rakibimiz olabilir. Wal-Mart ve Apple'ın yanında lafı olmaz dedi ama Blockbuster 2010 yılında iflas etti.
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Eğlence sektörünün zirvesindeki Time Warner'ın CEO'su Jeffrey Bewskes ise "Arnavutluk ordusunun dünyayı fethedebileceğini düşünebiliyor musunuz? Bahsettiğiniz şey buna benziyor. Mümkün değil." diyerek yanılmanın da ötesine geçti.
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GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ (APPLE WATCH) - Kim derdi ki en fazla hesap makinesi olarak kullanılabilen saatlerle nabzımızı ölçeceğiz, yaktığımız kaloriyi hesaplayacağız, günümüzü planlayabileceğiz.
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İsviçreli saat devi Swatch yöneticisi Nick Hayek'in ilk tepkisi "Apple Watch ilginç bir oyuncak ama devrim filan değil." olmuştu. Hatta hızını alamayıp bir müşterime kalp krizi geçireceği uyarısı yapmanın sorumluğunu kabul etmem dedi.
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Hayek aradan pek fazla geçmeden Swatch marka akıllı saati koluna takarak tanıtımını yapmak zorunda kaldı. Silikon Vadisi sunucularında depolanmasına karşı olduğu müşterilerinin sağlık değerlerini de İsviçre sunucularında saklıyor.
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KONAKLAMA (Airbnb) - Barclays raporuna göre gezginlere ev paylaşımı yoluyla konaklama imkânı veren Airbnb girişimi yakında otel zincirlerini geride bırakacak ancak durumu kabul etmeyenler de var.
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Four Seasons üst düzey yöneticisi Christopher Norton müşterilerin "daha farklı, titiz ve ustalık gerektiren hizmet beklediğini söyleyerek kimse Airbnb hissini aramıyor." iddiasında bulunmuştu. Oysa Airbnb 30 milyar dolar değere ulaştı. 2020'de Four Seasons'ın 4 milyar dolarlık gelirini yakalaması bekleniyor.
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SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLAR - Otomotiv sektörünün gözü kulağı, ar-ge çalışmaları artık sürücüsüz, akıllı araç teknolojisine odaklanıyor fakat direnenler de yok değil.
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Porsche CEO'su Oliver Blume, geçen sene "iPhone cebinizde dursun, yollarda işi yok." demişti ancak böyle giderse pişman olacak.
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Nitekim daha koşmaya başlamamış Tesla girişiminin değeri önce Ford'u sonra da GM gibi devleri geride bıraktı bile.
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Daimler de sürücüsüz araç vizyonunda Porsche'tan pek farklı sayılmaz. Şirketin başındaki Dieter Zetsche "Ben iPhone yapmaya çalışsam Apple'ın nasıl uykusuz kaçmıyorsa, aynısı onlar için de geçerli."
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GM CEO'su Dan Akerson da meslektaşıyla hemfikir. "Otomotiv sektöründe olmayan ne anlar! Birileri bizim oynattığımız yumağı yakalamaya çalışıyor." diyor.
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İlk demeç Apple övgüsü gibi dursa da içinde biraz kibir içeriyor, Akerson ise basbayağı bunları nafile çaba olarak görüyor ancak sürücüsüz otomobil projesi Daimler'in uykusunu pekâlâ kaçırabilir. Apple olmasa da Honda'nın ne yaptığına bakabilirler.
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Jaguar ise daha farklı bir pencereden bakarak "müşterilerimizi kargo olarak görmüyoruz. Onları bir paket gibi A noktasından alıp B'ye bırakacak robotlar yapmayacağız." diyor. 60 milyar dolar değere ulaşan Uber'in otonom araç gelişimini incelerse belki fikri değişir.
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APPLE - Apple bir zamanlar oldukça zor zamanlar geçiriyordu. 80'lerdeki yenilikçiliği 90 sonlarında eski düzeyinde değildi.
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Dell'in sahibi Michael Dell'e, 1997 yılında "Apple'ın başında olsa ne yapardın?" sorusu geldi. Dell ise "Ne yapabilirim ki, şirketi kapatır ve hissedarlarıma paralarını geri öderdim." dedi. Kendi şirketi için bu yorumu yapar mıydı bilemeyiz ama Apple'ın MacBook ile Dell'in Adamo projesini kapattığını biliyoruz. Apple şu an 900 milyar dolara yakın piyasa değerine sahip.
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ACER yöneticisi Stan Shih ise birkaç sene önce Apple için 'mutant virüs' yakıştırması yapmıştı. Şirketin, bilgisayar endüstrisinin geleneksel yapısından kaçtığını söyleyerek bu modanın geçerek eskiye dönüleceğini söylemişti. Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağarmış derler. Geleneksel ve Apple aynı cümlede çok garip duruyor zaten.
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DİJİTAL PARA (Bitcoin/Blockchain) - Doğrusu dijital ya da kripto para piyasaları Türkiye'nin henüz yabancı olduğu bir konu. Apple ve Android Pay dahi bize uğramış değil ancak Uzak Doğu ve ABD piyasalarında yeni para birimleri gittikçe büyüyor.
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JP Morgan CEO'su Jamie Dimon 2015 yılındaki açıklamasında Bitcoin gibi paraların geleceğinin olmadığını, hatta devlet kontrolü olmayan paralara müsamaha göstermeyeceğini belirtmişti ama fena halde yanıldı.
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Bitcoin artık çoğu ülkede yasal bir ödeme biçimi ve ciddi bir yatırım aracı. Ethereum gibi takipçileri de revaçta. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Suriye yardımını Ethereum üzerinden halletti.
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KINDLE - Kitap okuma fikrini bilgisayara taşımak hâlâ bir bölümümüz için kabul edilebilir değil. Amazon, Kindle cihazını 2007 yılında çıkardığında tahmin bile edemeyeceğiniz birinden ilginç bir çıkışla karşılaşmıştı.
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Steve Jobs, "Ürünün ne olduğu önemli değil. Gerçek şu ki, artık kimse okumuyor." dedi ve projenin başarısız olacağını imâ etti fakat okumak konusunda haklı olsa da Kindle konusunda yanıldı.
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E-TİCARET (AMAZON.com) - 1994 yılında kurulan Amazon, elektronik ticaretin en büyük oyuncusu. CEO ve kurucu Jeff Bezos ise 80 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengini olma yolunda. Şimdi uzaya yatırım yapıyor ama yolun başındayken pek ciddiye alınmamıştı.
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IBM Başkanı Louis Gerstner: "Enteresan bir tedarik zinciri tabi ama Wal-Mart işleri hızlandırınca göreceğiz. Biz zaten tüm internet şirketlerinden fazla gelir ve kâr üretiyoruz."
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FedEx Başkan Yardımcısı Mike Glenn: "Medyanın manşetlerini üç büyük taşıyıcıya gelen rakip süslüyor ancak bu milyarca dolar isteyen korkutucu bir sektör. FedEx gibi firmaların kapasitesine ulaşmak yıllar ister."
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Jobs ise 2 sene sonra piyasaya süreceği ilk tableti iPad'de bu başarıdan dersler çıkarmışa benziyor. Kindle'ın yapabildiklerini fazlasıyla yapan iPad her türlü multimedya özelliği sayesinde artık günlük yaşamın vazgeçilmezlerinden.
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