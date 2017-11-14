İş-Yaşam

Bir zamanlar kimse ihtimal vermemişti

20 Haziran 2017 Salı, 12:07:08 | Güncelleme: 14 Kasım 2017 Salı, 16:13:56 HABERTURK.COM

Günümüzde kullandığımız pek çok buluş, yenilik karşısında dönemin önde gelenleri şimdi birer talihsizlik olarak görülebilecek öngörülerde bulunmuştu. Hâlen büyük konuşmaya devam edenler yok değil. İşte iş dünyasının en talihsiz demeç ve tahminlerinden bazıları

  • 1 Bir zamanlar kimse ihtimal vermemişti
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    AKILLI TELEFON (APPLE) - Apple, dokunmatik ekranlı ilk akıllı telefonu ve iPod ile yeni bir pazar yaratıp dünyanın en değerli firmalarından olma yoluna çıkarken bazıları ürün çıkmadan önce dalgasını geçmişti. Tepkiler şöyleydi:

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  • 2 Bir zamanlar kimse ihtimal vermemişti
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    Microsoft CEO'su Steve Ballmer: "500 dolar mı? Dünyanın en pahalı telefonu ve klavyesi yok, iyi bir email aracı olamaz. İş dünyası bunu kullanmaz."

  • 3 Bir zamanlar kimse ihtimal vermemişti
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    Nokia strateji şefi Anssi Vanjoki: "Telefon pazarı da bilgisayarlarla aynı yolu izleyecek. Apple, Mac ile dikkat çekti ama butik bir üreticiden fazlası olamadı. Mobil pazardaki yerleri bundan fazlası olmaz."

  • 4 Bir zamanlar kimse ihtimal vermemişti
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    Palm CEO'su Ed Colligan: "İyi bir telefonun nasıl yapılacağını anlamamız birkaç yıl aldı. Bilgisayarcılar bunu beceremez. Pazara adım bile atamazlar."

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  • 5 Bir zamanlar kimse ihtimal vermemişti
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    Motorola CEO Ed Zander: "Nano da neymiş! Ne işe yarayacakmış ki? 1000 tane şarkıyı kim dinler?" demişti. Zander daha sonra bunun şaka olduğunu söyledi.

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Yorumlar 2
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 13:51
    vay ya neler dönmüş serhat
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 15:35
    He abey doğrudur
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