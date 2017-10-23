İş-Yaşam

Alacabel Tüneli milyonlarca liralık iş gücü ve yakıt tasarrufu sağlayacak

20 Haziran 2017 Salı, 12:43:47 AA

Tünelin tamamlanmasıyla iş gücünde yılda yaklaşık 25 milyon liralık, akaryakıt tüketiminde de 17,6 milyon liralık tasarruf sağlanacağı tahmin ediliyor

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    Antalya-Konya karayolu üzerinde geçen yıl yapımına başlanan 7 bin 300 metre uzunluğundaki Alacabel Tüneli yapım çalışmaları sürüyor.

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    Karayolları Konya Bölge Müdürü Turgut Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İç Anadolu Bölgesi'ni, Akdeniz Bölgesi'ne bağlayacak Alacabel Tüneli çalışmalarının hızla devam ettiğini ve 4 bin 600 metrelik kazı ve destekleme çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

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    Türkiye'nin karayolu ağında kuzey-güney aksı üzerinde ana arter özelliğinde bulunan Konya-Antalya yolunun kış aylarında yoğun kar yağışı alan, yaz aylarında ise Akdeniz Bölgesi'nin yüksek turizm potansiyelinden dolayı taşıt trafiği artan bir güzergah olduğunu kaydeden Aydın, "Bu proje ile Konya-Antalya karayolunda kar yağışı, buzlanma ve tipinin yoğun olduğu kesimlerden yaklaşık 400-500 metre daha alt kotlarda tünel ve bağlantı yolları yapılarak geçilmesi ve mevcut karayolu standardının yükseltilip trafik güvenliğinin artırılması amaçlanmaktadır." dedi.

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    Tünelin özellikle kış aylarında trafikte yaşanan sıkıntıları ortadan kaldıracağını ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

     

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    "Bu proje Antalya-Konya arasındaki Alacabel mevkisindeki Alacabel Tüneli ve bağlantı yolları projesidir. İhale edilen kesimin uzunluğu, 7 bin 360 metresi çift tüp tünel, 11 bin 800 metresi bölünmüş yol olmak üzere toplam 19 bin 200 metredir.

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Yorumlar 29
  • Misafir 09 Eylül 2017 Cumartesi 12:55
    chp liler siz izmirin daglarindan yürüyün anca gidersiniz
  • Misafir 09 Eylül 2017 Cumartesi 11:27
    merhaba arkadaşlar, ülke de demokrasi yok, hukuk yok diyenler bazen haklı olabilirsin ama hep sizin gibi düşünün siyasiler bu ülkeye mesela "demokrasi " den başka ne getirdiler?
  • Misafir 09 Eylül 2017 Cumartesi 11:22
    Kardesim geçiş fiyatları yüksekkkkkk
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