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DSİ Genel Müdürlüğü olarak yüzyıllık bir rüya olan 1 milyon 100 bin hektarlık alanın sulanması projemizde, 780 bin hektarlık kısmını tamamladık ve işletmeye aldık. 2019'a kadar kalan kısmı bitireceğiz. Bölge halkımızın refah seviyesini yükseltmek, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz."