İŞ-YAŞAM

Dünyanın en uzun ikinci tüneli Ovit'te sona yaklaşıldı

20 Haziran 2017 Salı, 12:43:47 AA

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu üzerinden Kafkaslar'a bağlayacak ve tamamlandığında dünyanın en uzun ikinci tüneli olacak olan yapımı süren Ovit Tüneli'nde sona yaklaşıldı

  • 1 Dünyanın en uzun ikinci tüneli Ovit'te sona yaklaşıldı
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    Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu üzerinden Kafkaslar'a bağlayacak ve tamamlandığında dünyanın en uzun ikinci tüneli olacak olan yapımı devam eden Ovit Tüneli'nde sona yaklaşıldığı bildirildi.

    Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, kendi kullandığı makam otomobiliyle beraberindeki Erzurum İl Emniyet Müdür Vekili Cahit Şahin ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun ile Erzurum'un İspir ilçesi ile Rize'nin İkizdere ilçeleri arasındaki Ovit Dağı'nda inşa çalışmalarında sona yaklaşılan ve yılbaşında hizmete girmesi planlanan Ovit Tüneli'ne gitti.

  • 2 Dünyanın en uzun ikinci tüneli Ovit'te sona yaklaşıldı
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    Şahin ve Albay Uzun ile yine yönetimindeki makam aracıyla tüneli kullanarak Erzurum'un İspir ilçesi yönünden Rize'nin İkizdere ilçesi yönüne geçen Azizoğlu, tünelde incelemelerde bulundu. Azizoğlu, yüklenici firma yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alıp sohbet ettiği işçilere de baklava ikramında bulundu.

  • 3 Dünyanın en uzun ikinci tüneli Ovit'te sona yaklaşıldı
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    Firma yetkilileri ile işçilerin yaklaşan 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Kurban Bayramı'nı kutlayan Azizoğlu, bu kişilere tüneldeki çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Vali Azizoğlu daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Ovit Tüneli'nin bitimiyle Karadeniz'in, İspir ilçesi üzerinden Erzurum'a, bu kent üzerinden de İran, Azerbaycan, Gürcistan ve bütün Orta Asya'ya bağlanacağına işaret etti.

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  • 4 Dünyanın en uzun ikinci tüneli Ovit'te sona yaklaşıldı
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    "TÜNEL BU YILIN SONUNDA TRAFİĞE AÇILACAK"

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    Tüneli incelediğine dikkati çeken Azizoğlu, şunları kaydetti:

    "Bugün tünelin İspir girişinden 14 kilometre yol kat ederek Rize İkizdere ilçesinden çıkış yaptık. Tahminen 4 yılda tamamlanan bu tünelimizi araçla geçme imkanımız oldu. Bu sırada yetkili arkadaşlarla tüneli gezdik. Tünel artık son aşamaya geldi ve bu yılın sonunda trafiğe açılacak.

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YORUMLAR 11
  • Misafir 30 Temmuz 2017 Pazar 09:02
    seviyorum bu karadenizlileri
  • Misafir 29 Temmuz 2017 Cumartesi 22:20
    Zigana tuneli cok bakimsiz,ulkemizin itibarina yakismiyor.
  • Misafir 29 Temmuz 2017 Cumartesi 15:50
    Guzel bir kardes sehir dayanişmasi
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