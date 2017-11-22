İş-Yaşam

Ovit Tüneli ulaşıma açıldı

20.06.2017 - 12:43 | Güncelleme:

Geçtiğimiz yıl temeli atılan Ovit Tüneli, ulaşıma açıldı. Kontrollü bir şekilde ulaşımın açıldığı tünel, 14. 3 kilometre uzunluğunda

  • 1 Ovit Tüneli ulaşıma açıldı
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    Rize'nin İkizdere İlçesi Ovit Dağı Geçidi’nde geçen yıl Kasım ayında Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımı ile ışık göründü töreni yapılan 14.3 kilometre ile Türkiye’nin en uzun, dünyanın 3’üncü uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Ovit Tüneli’nde tek tüpte ulaşım kontrollü olarak verilmeye başlandı. 

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  • 2 Ovit Tüneli ulaşıma açıldı
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    Başbakanlık Osmanlı arşivi kayıtlarına göre, 1880 yılında Osmanlı devletinin kalkınma çalışmalarında yer alan tünel projesi 137 yıl sonra gerçekleşmiş oldu.

     

  • 3 Ovit Tüneli ulaşıma açıldı
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    Ovit projesi, Başbakanlık Osmanlı arşivi kayıtlarına göre, 1880 yılı Osmanlı Devleti’nin kalkınma çalışmalarında yer aldı. Proje için ilk adım 1930 yılında yol projesi ile hayata geçirildi. 

     

  • 4 Ovit Tüneli ulaşıma açıldı
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    Kazma ve küreklerle yol yapımının başlanan bölgeye Rizeliler gruplar halinde gönderildi. Yapımı yıllarca gündemden düşmeyen Ovit Tünel projesi ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde gündeme geldi ve 13 Mayıs 2012 tarihinde temeli atıldı. 

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  • 5 Ovit Tüneli ulaşıma açıldı
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    11 Kasım 2016 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle Ovit tünelinde ışık göründü töreni yapıldı. Ovit Dağı geçidinde yapımı tamamlanan 14. 3 kilometrelik Ovit Tüneli, Türkiye’nin en uzun, dünyanın 3’üncü uzun çift tüplü tüneli oldu.

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Yorumlar 40
  • Misafir 06 Kasım 2017 Pazartesi 13:12
    İzmir li olarak İstanbuldan izmire giderken yol yok (otoban) Sadece Osmangazi var. Bursa dan sonra yollar kötü. Akhisar içinden geçiyorsun bildiğin şehir içi! Dur kalk dur kalk. Medeni ülke yolsuz olmaz. AKP değil bu zamana kadar yapmayanlar suçlanmalı.
  • Misafir 06 Kasım 2017 Pazartesi 12:50
    Erdoğan sayesinde bu ülke çalışmayı öğrendi daha iyi hizmetlere umarım çünkü böyle giderse oyum 2019 da erdoğana
  • Misafir 06 Kasım 2017 Pazartesi 12:48
    CHP Kullanmasın :):)):))
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