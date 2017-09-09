İŞ-YAŞAM

Sabuncubeli Tünelleri "Işık Gördü" Töreni

20 Haziran 2017 Salı, 12:43:47 AA

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir ve Manisa arasında yapımı süren Sabuncubeli Tünelleri ile bir rüyayı gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi

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    Yıldırım, İzmir ve Manisa arasındaki ulaşım süresini önemli ölçüde kısaltacak Sabuncubeli Tünelleri'nin "ışık gördü" törenine katıldı.

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    Manisa tarafından girdiği tünelde incelemede bulunan ve çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldırım, operatör desteğiyle iş makinesi kullanarak tüneldeki duvarda delme işlemini gerçekleştirdi.

     

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    Son bölümün yıkılması ve tünelin iki ucunun birleştirilmesinin ardından Yıldırım, kendisine verilen Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdi. Yıldırım, bayrağı üç kez öperek alnına götürdü.

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    "KORKUNÇ SABUNCUBELİ NOSTALJİ OLDU"

    Başbakan Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, bu gece unutulmaz bir an yaşandığını, Manisanın kurtuluş günü bitmek üzereyken bu il tarafından tünele girdiklerini, 9 Eylül'de de İzmir tarafına geçerek iki ilin kurtuluşunu "ışık gördü" merasimiyle andıklarını ifade etti.

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    Sabuncubeli Tünelleri'nin her biri iki gidiş iki gelişten ibaret iki tünelden oluştuğunu, iki tüpün toplam uzunluğunun 8 bin 140 metre olduğunu, bağlantı yollarıyla toplam uzunluğun ise 13 bin 200 metreye ulaştığını aktaran Yıldırım, 500 milyon liraya mal olan tünellerle yüzde 10'a yakın olan eğimin yüzde 1,5'e düşürüldüğünü, 14 virajın ortadan kaldırıldığını bildirdi.

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YORUMLAR 27
  • Misafir 6 dakika önce
    Kardesim geçiş fiyatları yüksekkkkkk
  • Misafir 7 dakika önce
    izmirin dağlarında çiçekler açar demeyi bil önce
  • Misafir 30 dakika önce
    Tamam tünel yapılmış güzelde ne kadar ücrete geçicez yani Osmangazi den geçemiyoruz da uzaktan foto çekiyoruz sadece
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