İŞ-YAŞAM

Yeni Zigana tünelinde 7 bin 700 metre kazıldı

20 Haziran 2017 Salı, 12:43:47 AA

Doğu Karadeniz'i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu üzerinde yapımı devam eden ve tamamlandığında çift tüp 29 kilometre uzunluğuyla Avrupa'nın en uzunu olacak Yeni Zigana Tüneli'ndeki çalışmalarda çift tüpte 7 bin 700 metreye ulaşıldı

  • 1 Yeni Zigana tünelinde 7 bin 700 metre kazıldı
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    Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde, yapımı süren dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzunu olacak Yeni Zigana Tüneli Projesi'nde 29 kilometrelik çift tüp tünelin yüzde 25'i geçildi.

  • 2 Yeni Zigana tünelinde 7 bin 700 metre kazıldı
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    Doğu Karadeniz'i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan Tarihi İpek Yolu'nda Gümüşhane yönünde yapımına Nisan 2016, Trabzon yönünde ise Ağustos 2016'da başlanan projenin, Cazibe Merkezi Programı'nda da yer alan Gümüşhane'ye yatırımcı ilgisini artırması bekleniyor.

  • 3 Yeni Zigana tünelinde 7 bin 700 metre kazıldı
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    Ulaşım maliyetini azaltacak ve Doğu Anadolu'nun Karadeniz sahili ile bağlantısını kolaylaştıracak proje, bölgeye yatırım yapacak girişimciler için Gümüşhane'yi cazip hale getiriyor.

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  • 4 Yeni Zigana tünelinde 7 bin 700 metre kazıldı
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    Yeni Zigana Tüneli'nde yürütülen çalışmalar ile ilgili, AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Gümüşhane'nin, karayolu üzerinde bulunan 52 tüneliyle en fazla tünele sahip il olduğunu bildirdi.

  • 5 Yeni Zigana tünelinde 7 bin 700 metre kazıldı
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    Bölgede ulaşım açısından yürütülen en önemli projenin "Yeni Zigana Tüneli" olduğuna dikkati çeken Memiş, "Şu anda toplamda tek tüpte 3 bin 850 metreye ulaşıldı. İki tüpte toplam 7 bin 700 metre olarak çalışmalar devam ediyor. Yapımı tamamlandığında Türkiye'nin en uzun tüneli olmakla birlikte Avrupa'nın da en uzun tüneli olacak. Dünyanın da ikinci tüneli olacak." dedi.

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YORUMLAR 17
  • Misafir 32 dakika önce
    ülkede hukuk yok, demokrasi yok, eğitim yok, özgürlük yok ama tünelden köprüden bol birşey yok
  • Misafir 31 Ağustos 2017 Perşembe 14:25
    oo beton seviciler toplanmış yine!!!
  • Misafir 31 Ağustos 2017 Perşembe 10:08
    Birileri gezi provakosyanlarıyla ülke ekonomisine darbe vurmak isterken, yine birileri Almanyanın, İngilterenin, Amerikanın, İsrailin, Fransanın velhasıl emperyalistlerin menfaati için yollara düşerken, birileri de ülkesi için gecesini gündüzüne katmaktadır. İşte bu ve bunun gibi milyar dolarlık yatırımlar batının gözüne gözüne bir bir tamamlanmaktadır. Allah yapanlardan razı olsun. Köstek olanlara da akıl fikir versin
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