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YATIRIM İÇİN 20'YE YAKIN FİRMA BAŞVURDU

Memiş, Yeni Zigana Tüneli'nden geçmenin turistik bir anlam da taşıyacağını ifade ederek, dünyanın en uzun ikinci tünelinden Avrupa'nın en uzun tünelinden geçmiş olmanın dahi bir turistik deneyim olacağını vurguladı.

Vali Memiş, ulaşılabilir kentlerin geleceği olduğuna işaret ederek, Gümüşhane'nin Cazibe Merkezleri Programı'nda yer alan 23 ilden birisi olduğunu hatırlattı. Memiş, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında 20'ye yakın firmanın Gümüşhane'de yatırım için Kalkınma Bankasına başvurduğunu bildirerek, bu firmalar arasında ülkenin büyük işletmelerinin de bulunduğu belirtti.