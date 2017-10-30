İş-Yaşam

Zigana Tüneli Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 2. en uzun tüneli olacak

20 Haziran 2017 Salı, 12:43:47 | Güncelleme: 30 Ekim 2017 Pazartesi, 10:38:41

Yapımına 1,5 yıl önce başlanan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli'nde bugüne kadar her iki taraftan çift tüpte toplam 8 bin 807 metrelik kaza çalışması yapıldı. İlki 42 yıl önce temeli atılan ve 14 senede yapımı tamamlanan bin 700 metrelik 1. Zigana Tüneli'nin ardından 14.5 km'lik 2. Zigana Tüneli'nin 4 yılda bitirilmesi hedefleniyor

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    Bittiğinde Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 2. en uzun tüneli olacak olan ve yapımına 1,5 yıl önce başlanan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli'nde bugüne kadar her iki taraftan çift tüpte toplam 8 bin 807 metrelik kaza çalışması yapıldığı belirtildi. 

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    Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran'a bağlayan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Yeni Zigana Tüneli'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

  • 3 Zigana Tüneli Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 2. en uzun tüneli olacak
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    İlki 42 yıl önce temeli atılan ve 14 senede yapımı tamamlanan bin 700 metrelik 1. Zigana Tüneli'nin ardından toplam 29 km'lik 2. Zigana Tüneli'nin Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başar köyünden başlayan tünel kazı çalışmalarının Gümüşhane bölümü ise Torul ilçesine bağlı Köstereli mevkiisinde sürdürülüyor.

  • 4 Zigana Tüneli Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 2. en uzun tüneli olacak
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    YOL 8 KM DAHA KISALIYOR

    2x14.5 km'lik çift tüplü 2. Zigana Tüneli, bağlantı yolları ile birlikte 15.1 km'lik yeni güzergah projesi ile yol 560 metre daha düşük kottan geçerken, Gümüşhane-Trabzon arasındaki yolu 8 km daha kısaltıyor. Özellikle kış aylarında yağışın ve karın yoğun olduğu geçitte keskin virajlar ve rampalar da bu projeyle ortadan kalkmış olacak.

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  • 5 Zigana Tüneli Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 2. en uzun tüneli olacak
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    Yapımı 4 yılda bitirilmesi planlanan yeni tünelin 29 Ekim 2019 tarihinde hizmete girmesi hedefleniyor. 1,5 yılda yüzde 30'luk bölümü kazılan tünel, bittiğinde yapımı tamamlanmak üzere olan Rize-Erzurum karayolu üzerindeki Ovit Tüneli'ni de geçerek Türkiye'nin en uzun karayolu tüneli olacak.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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Yorumlar 33
  • Misafir 27 Ekim 2017 Cuma 10:27
    Reis çalışıyor, çalıştırıyor eyvallah da, yiyici takımı çok, etrafına çöreklenmişler, reise zarar veriyorlar. Devlet tek bir adamın iyi niyetiyle düzelemiyor maalesef. Her yerden darbe yiyor adam.
  • Misafir 24 Ekim 2017 Salı 15:47
    mazont 5 lira oldu ne tasarrufu
  • Misafir 24 Ekim 2017 Salı 00:44
    konya ovasinin muhakkak su sorunu cozulmelidir, ve bundan acaba elektrikde uretilez mi?
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