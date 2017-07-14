İŞ-YAŞAM

Eğriçayır balı Katar yolcusu

22 Haziran 2017 Perşembe, 10:18:28 AA

Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 bin 500 rakımdaki yaylada üretilen Eğriçayır balı, bu yıl ilk kez Katar'a da gönderilecek

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    Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 bin 500 rakımdaki Eğriçayır Yaylası'nda üretilen Eğriçayır balı, bu yıl ilk kez Katar'a da ihraç edilecek.

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    Eğriçayı organik bal üreticisi Celal Çay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Toroslar'ın zirvesinde ilk bal sağımını yaptıklarını, balları Katar'a ihraç edeceklerini söyledi.

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    Balcılığın bölgede 300 yıldır yapıldığını belirten Çay, bu yıl havaların karlı ve bol yağışlı gitmesinden ve çiçeklerin daha erken açmasından dolayı arıların yoğun bir şekilde bal ürettiğini, rekoltenin geçen yıllara oranla 4 kat daha arttığını belirtti.

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    "Kışın yağmurlu ve karlı geçmesinden dolayı çiçek çeşidimiz arttı. Eğriçayır organik balına bu yıl çok talep var. Başta İsviçre, Almanya, Ürdün, Dubai ve Azerbaycan gibi ülkelere ihraç ediyorduk ancak bu yıl ilk kez Katar'dan teklif aldık. 

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    Yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda balımızı Katar'a da göndereceğiz. Eğriçayır balı, dünya genelinde yapılan en iyi bal yarışmalarında binlerce çeşidin arasından son 5 yılda 2 birincilik, 1 ikincilik, 2 üçüncülük ve 1 üçüncülük elde etti."

     

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YORUMLAR 2
  • Misafir 24 Haziran 2017 Cumartesi 08:18
    bu ne be iştahım kaçtı o fiyata bu balı alıp yiyen enayi varmı
  • Misafir 23 Haziran 2017 Cuma 17:53
    çok şifa bakımından 1 kilo bal alabilirmiyim?lütfen yardımcı oljrmusunuz
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