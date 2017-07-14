15 | 17



Yaklaşık 200 üreticinin 3 bin kovanda ürettiği ballardan alınan numuneler, Ağustos ayı içerisinde analiz için Hacettepe Üniversitesi'ne gönderilirken, Hacettepe Üniversitesi'nde iki tür analiz yapılıyor. Bir tanesi bu çiçeklere ait polenler inceleniyor. Bu çiçeklerden bir tanesi bile balda bulunamazsa bal Anzer Balı olarak kabul edilmiyor. İkinci olarak ise balın şeker analizi yapılıyor.