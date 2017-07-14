İŞ-YAŞAM
18'lik milyoner Erik Finman'ın sıra dışı hayatı
22 Haziran 2017 Perşembe, 15:27:32 | Güncelleme: 14 Temmuz 2017 Cuma, 16:23:34
HABERTURK.COM
Öğretmenlerinden nefret eden ve milyoner olduğu takdirde okula gitmemek üzere 12 yaşında ailesiyle iddiaya giren Erik Finman'ın akıllara durgunluk veren hayatı.
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Erik Finman isimli bir genç, kendi girişimleriyle henüz 18 yaşındayken milyoner olunca ABD'de gündeme oturdu. Ünlü finans kuruluşu CNBC de genç milyonerin sıra dışı hikâyesine kayıtsız kalamadı.
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12 yaşındayken okulda aldığı eğitimden mutlu olmayan Finman, ailesiyle bir anlaşma yaptı.
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18 yaşına geldiğinde kendi yatırımlarıyla 1 milyon dolar kazandığı takdirde, ailesinden üniversiteye gönderilmeme sözü aldı.
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Genç adam, öğretmenlerinin negatif tutumlarından ve sinir bozucu tavırlarından bıktığı için bu anlaşmayı yaptığını söylüyor.
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Söylediğine göre öğretmenleri ona okulu bırakmasını ve McDonald's'ta çalışmasını öğütlemiş.
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Standford Üniversitesi'nden doktora sahibi olan ve kendi tabiriyle Kardashian ailesinin Elon Musk versiyonu dediği anne ve babası önce bu teklife sıcak bakmamış.
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Ancak oğullarının elindeki parayı iyi değerlendirdiğini görünce iddiayı kabul etmiş.
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Finman, henüz 12 yaşındayken ailesinin verdiği 1000 dolar parayla ilk yatırımını dijital para birimi Bitcoin'e yapmış.
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2011 yılında değeri birim başına 12 dolar olan Bitcoin'den yaklaşık 100 adet alan Erik Finman, iki yılda varlığını 100 kat artırarak ilk vurgununu yapıyor
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2013'te 1200 dolara fırlayan Bitcoin'lerini 100 bin dolardan fazla bir paraya satan Finman'ın sonraki girişimi ise oldukça ilginç.
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Botangle isimli şirketiyle, kendisi gibi öğretmenlerinden ve eğitimden memnun olmayanlar için kurduğu girişime 100 bin dolar yatırmış.
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Botangle'ın gördüğü ilgi karşısında yatırımını büyütmek isteyen Finman, risk sermayesi bulabilmek için teknolojinin kalbi Silikon Vadisi'nin yolunu tutmaya karar vermiş.
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Silikon Vadisi'nde tanıştığı ilk insanlardan biri ise ünlü içerik paylaşım platformu Reddit'in kurucusu Alexis Ohanian.
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Forbes Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Steve Forbes da Finman'ın arayış içerisindeyken tanıştığı önemli isimlerden.
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Genç girişimci bu dönemde yaşadığı en büyük zorluğun 15 yaşında olduğu için ciddiye alınmamak olduğunu belirtiyor.
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Hatta üst düzey bir Uber yöneticisi kendisinin cesaretini kırmak ve girişimini işe yaramaz olarak göstermek için oldukça çaba harcamış.
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Finman yine de vazgeçmeyerek Ocak 2015'te Botangle teknolojisini 100 bin dolar ya da 300 BitCoin karşılığında (60 bin dolar) almak isteyen bir yatırımcı bulmuş.
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Erik Finman, dolar cinsinden daha fazla nakit almak yerine birim değeri 200 dolara inen Bitcoin teklifini kabul etmiş.
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Finman, ailesi başta olmak üzere daha fazla parayı kabul etmemesiyle ilgili eleştirileri teklifi satıştan ziyade yatırım olarak gördüğünü söyleyerek yanıtlıyor.
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O gün aldığı 300 bin Bitcoin'e diğer yatırımlarıyla birlikte 103 daha eklemeyi başaran Erik Finman'ın varlıklarını Bitcoin'in değerinin 2500 doları geçmesiyle milyon doları aştı.
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18 yaşında 1.09 milyon dolar servete ulaşan Erik Finman ailesiyle girdiği iddiayı da kazandı ve liseyi dahi bitirmeden okulu bıraktı.
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Erik Finman'ın hâlen lise becerilerinin kazandığını gösteren GDE diploması bulunmuyor.
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16 yaşında John Hopkins'te yazılım mühendisliğine kabul edilen kardeşi Scott, 15 yaşında Carnegie Melon'da robotik bilimler okuduktan sonra MIT'de doktora yapan diğer kardeşi Ross'un yanında o bir liseli bile değil.
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Ancak Erik Finman başarı hikâyesiyle önemli dergilerin kapaklarını çoktan süslemeye başladı.
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Dünyaca ünlü medya organizasyonu TED'in Londra paneline konuşmacı olarak da katılan Erik Finman girişimlerini sürdürüyor.
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Erik Finman şu anda NASA'nın yeni roket fırlatma projesi ELaNa programında danışman olarak çalışıyor
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"Eğitim sistemi bu haliyle kimseye hiçbir şey katmıyor. Asla önermiyorum." diyerek okula geri dönmemekte ısrarlı.
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Erik Finman, geleceği tamamen bedava olan internet araçlarında görüyor.
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Bitcoin'in değerinin de 100 bin ile 1 milyon dolar arasında bir seviyeye ulaşacağında ısrarcı.
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Erik Finman artık sadece kendisinin değil ailesinin finansal yatırımlarını da yönetiyor ve önemli kişilere bu konuda danışmanlık vermeye başladı.
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18 yaşındaki genç milyoner dünyanın çeşitli yerlerinde konferanslar vermeye devam ediyor.
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