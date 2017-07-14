İŞ-YAŞAM

18'lik milyoner Erik Finman'ın sıra dışı hayatı

22 Haziran 2017 Perşembe, 15:27:32 HABERTURK.COM

Öğretmenlerinden nefret eden ve milyoner olduğu takdirde okula gitmemek üzere 12 yaşında ailesiyle iddiaya giren Erik Finman'ın akıllara durgunluk veren hayatı.

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    Erik Finman isimli bir genç, kendi girişimleriyle henüz 18 yaşındayken milyoner olunca ABD'de gündeme oturdu. Ünlü finans kuruluşu CNBC de genç milyonerin sıra dışı hikâyesine kayıtsız kalamadı.

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    12 yaşındayken okulda aldığı eğitimden mutlu olmayan Finman, ailesiyle bir anlaşma yaptı.

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    18 yaşına geldiğinde kendi yatırımlarıyla 1 milyon dolar kazandığı takdirde, ailesinden üniversiteye gönderilmeme sözü aldı.

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    Genç adam, öğretmenlerinin negatif tutumlarından ve sinir bozucu tavırlarından bıktığı için bu anlaşmayı yaptığını söylüyor.

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    Söylediğine göre öğretmenleri ona okulu bırakmasını ve McDonald's'ta çalışmasını öğütlemiş. 

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YORUMLAR 32
  • Misafir 04 Temmuz 2017 Salı 12:09
    iyice kendini bişey sanmaya başladı he bu çocuk. bak bak bak tipe bak, bakışlara bak, hey Allahım
  • Misafir 04 Temmuz 2017 Salı 11:25
    bizdeki eğitim sistemi nerdeyse dünyada sonuncu , ama hiç böyle milyonerler çıkmıyor ! garip
  • Misafir 28 Haziran 2017 Çarşamba 17:30
    Ssk'sı varmiymis? Sigorta primi kactan yatiyormus:)
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