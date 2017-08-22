İŞ-YAŞAM

Lavanta Kokulu Kelebekler projesi ile hayatını değiştirdi

28 Haziran 2017 Çarşamba, 13:16:23 AA

Bugüne kadar hiçbir tarımsal faaliyette bulunmamasına rağmen, katıldığı Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor programında aldığı eğitim sonrası hazırladığı "Lavanta Kokulu Kelebekler" projesiyle Türkiye Birincisi seçilen Adanalı Yeliz Tok'un işini geliştirme çalışması sürüyor

  • 1 Lavanta Kokulu Kelebekler projesi ile hayatını değiştirdi
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    Adana'da tarımla hiç ilgisi olmamasına rağmen hazırladığı projeyle Türkiye birincisi seçilen 36 yaşındaki Yeliz Tok, 5 dönüm alanda lavanta yetiştirmeye başladı. Ev hanımı olarak yaşamını sürdüren Tok, geçen yıl ziraat mühendisi olan kız kardeşinin yönlendirmesiyle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca desteklenen Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor programına katıldı.

     

  • 2 Lavanta Kokulu Kelebekler projesi ile hayatını değiştirdi
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    Bugüne kadar hiçbir tarımsal faaliyette bulunmamış, tarla veya bahçe işiyle uğraşmamış olan Tok, program kapsamında eğitimlere katıldı. Eğitimler süresince 'Acaba ne yapabilirim?' düşüncesini taşıyan Tok'a, daha önce boş zamanlarını geçirmek, ev bütçesine katkıda bulunmak için hazırladığı küçük lavanta keseleri esin kaynağı oldu.

     

  • 3 Lavanta Kokulu Kelebekler projesi ile hayatını değiştirdi
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    Program kapsamında sadece meyve, sebze, hayvancılık değil çiçek konusunda da proje hazırlanabileceğini öğrenen Tok, esin kaynağı lavantaları kullanarak "kadınların herbirinin kelebek" olduğu düşüncesiyle "Lavanta Kokulu Kelebekler" adlı lavanta yetiştirme projesi hazırladı.

     

     

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    Projesiyle hiç beklemediği halde Türkiye birincisi seçilen Tok, aldığı yaklaşık 40 bin liralık ödül ile eşinin ailesine ait boş arazide 5 dönümlük alanda lavanta yetiştirmeye başladı. İlk yıl biyolojik özelliği nedeniyle hiçbir ürün vermemesi beklenen bahçeden 20 kilo kuru lavanta tohumu elde eden Tok, en azından bunları değerlendirmek için lavanta keseleri yapıp satıyor. 

     

  • 5 Lavanta Kokulu Kelebekler projesi ile hayatını değiştirdi
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    İlk yıldan elde edilen bu yüksek miktar Tok'u, gelecek yıllar için de ümitlendiriyor. Tok, gelecek birkaç yıldan sonra elde edilecek büyük hasatlarla işini çok daha geliştirmeyi, hatta ihracat yapmayı düşünüyor. Tok, ev hanımı olarak yaşamını sürdürürken, güzel kokusu nedeniyle çamaşır dolaplarına, uyurken rahatlatıcı özelliği nedeniyle de yastık altlarına yerleştirilen nakışlı lavanta keseleri yaptığını belirtti.

     

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