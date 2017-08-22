Lavanta Kokulu Kelebekler projesi ile hayatını değiştirdi

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"Bize ilk yıl lavanta çiçeklerinden hiçbir şey beklemememizi, sadece bir iki tane koklamak için çiçekler görebileceğimizi söylediler. Fakat biz beklediğimizin çok çok üstünde güzel miktar olarak çiçekler gördük. Bu yıl ilk defa 20 kilo kadar bir lavanta hasadımız oldu. Önümüzdeki yıl bunun 4 katını, daha sonraki yıl onun da 4 katını bekliyoruz. İnşallah üçüncü yıldan sonra tonlarca lavantalara sahip olacağız"