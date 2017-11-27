İş-Yaşam

Çıntar isimli mantarın kilogram fiyatı 40 TL

29.06.2017 - 14:57 | Güncelleme:

Muğla'da, kilosu 40 liraya satılan mantar türü olan çıntar, ailelerin geçim kaynağına dönüştü. Mantarın fiyatını duyanlar işi gücü bırakıp, çıntar toplamaya başladı

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    Ege Bölgesi'nde ilk sonbahar yağmurlarından sonra çam ormanlarının diplerinde ortaya çıkan bir mantar türü olan çıntar, köylünün geçim kaynağı olarak pazar tezgahlarına düştü. 

     

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    Bölgede sofraların vazgeçilmez besini olan çıntar, halk pazar ve yol kenarlarında seyyar satıcıların tezgahlarında büyük rağbet görüyor. 

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    Ormanlık alanlardan çıntarı toplayarak pazara satmak için getiren Çiçek Karataş (50), şu açıklamalarda bulundu:

     

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    "Bu yılki çıntar mevsiminin kilosu 40 liradan başladı. Bu fiyata rağmen vatandaşın ilgisinden memnunuz. Satışlarımız iyi. Bu mantar, sonbahar yağmurlarının yağmasıyla birlikte çam ağaçları altında çıkar. Çok lezzetlidir ve diğer mantarlara göre pahalıdır. Et kadar gıdalıdır."

     

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    Demir açısından zengin olması nedeniyle kansızlık tedavisinde kullanılması tavsiye edilen çıntar, ayrıca kalp ve damar hastalıklarında etkili olan folik asitçe de zengin. 

     

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Yorumlar 13
  • Misafir 25 Kasım 2017 Cumartesi 18:20
    japon armutu tavsiye ederim japonyada yedim cok guzel tadi var
  • Misafir 06 Kasım 2017 Pazartesi 00:31
    kütük mantarı doğru olan. torbalarla yapılan üretimde kontrol yok kimyasallar kullanıyorlar kompost üreticileri.
  • Misafir 12 Ekim 2017 Perşembe 22:59
    rabbim. kolaylıklar. versin. bol. urunler
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