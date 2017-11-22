İş-Yaşam

Hobi olarak başladı, 15 bin liraya tesisi kurdu

29.06.2017 - 14:57 | Güncelleme:

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 4 çocuk annesi 40 yaşındaki Derya Doğan, 15 bin lirayla kurduğu tesiste günde 200 kilo mantar üretiyor

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    Sorgun'da yaşayan ev hanımı Derya Doğan, çocuklarını büyütüp üniversiteye gönderdikten sonra aile ekonomisine katkı sağlamak için iş arayışlarına girdi.

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    3 katlı evinin bodrum katında hobi olarak kültür mantarı yetiştirmeye başlayan Doğan, gelen siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor.

     

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    Çocuklarını büyütüp üniversiteye gönderdikten sonra Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı Kültür Mantarı Yetiştiriciliği kursuna katılarak sertifika aldığını söyleyen Derya Doğan, şu açıklamalarda bulundu:

     

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    İlk etapta evde boş oturmak yerine hobi olarak kültür mantarı yetiştirmeye başladım. Yerim ve imkanım olduğu için evimin bodrum katında mantar yetiştirmeye başladım. 

     

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    Kliması, havalandırma sistemi, ranzası ve mantar kompostlara yaklaşık 15 bin lira harcadım. Şu anda günlük 200 kilogram mantar üretiyoruz. Sorgun'un mantar ihtiyacını çok rahatlıkla karşılayabilmekteyiz.

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Yorumlar 12
  • Misafir 06 Kasım 2017 Pazartesi 00:31
    kütük mantarı doğru olan. torbalarla yapılan üretimde kontrol yok kimyasallar kullanıyorlar kompost üreticileri.
  • Misafir 12 Ekim 2017 Perşembe 22:59
    rabbim. kolaylıklar. versin. bol. urunler
  • Misafir 11 Ekim 2017 Çarşamba 11:53
    Hikaye.
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