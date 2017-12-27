İstanbul'dan memleketleri Giresun'a göç eden çift, Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanarak mantar tesisi kurdu.İstanbul'da yaşayan 30 yaşındaki Ali Sevindik, çalıştığı iş yerinin kapanması nedeniyle eşi Havva Sevindik (27) ile iki yıl önce Giresun'a dönerek Eynesil ilçesine bağlı Adaköy'e yerleşti.
Bu yıl mantar üretimine başlayarak kendi işlerinin patronu olan çift, yıllık 12 ton mantar üreterek iyi bir kazanç elde etmeyi amaçlıyor. Sevindik yaptığı açıklamada, eşinin çalıştığı iş yerinin İstanbul'daki faaliyetini durdurması nedeniyle memlekete döndüklerini söyledi. Projenin kendilerine iş kapısı olduğunu belirten Sevindik, "Köydeki evin bahçesinde istiridye mantarı tesisi kurduk. Kendimiz üretiyoruz, pazarlamada da hiçbir sıkıntımız yok" dedi.
Toptan alım yapan firmalarla şimdiden anlaştıklarını aktaran Sevindik, bunun dışında köy halkına da satış yaptıklarını kaydetti.Sevindik, şu anda her şeyin istedikleri gibi ilerlediğini dile getirerek, "Ben acil tıp teknisyeniydim, acil tıp teknisyenliğini şu an yapamıyorum ama projeyle kendi işimizin patronu oldum. Eşimle birlikte bu işi yaparak geçimimizi sağlıyoruz" diye konuştu.
Havva Sevindik'in eşi Ali Sevindik ise asgari ücretle işçi olarak çalışmak yerine eşiyle birlikte köye gelip kendi işlerini kurmayı tercih ettiklerini söyledi. Sevindik, istiridye mantarını araştırıp üretim yapma kararı aldıklarını belirterek, bir çok yerden talep aldıklarını, amaçlarının iç piyasada kendi pazarlarını oluşturmak olduğunu vurguladı.
"İstanbul'da bir kira en az 800 lira, burada kira vermiyoruz, doğal ortam, kendi istediğimiz şekilde ekim yapıyoruz, farklı sebze, meyve yetiştirebiliyoruz. Çocuklar için de güzel bir ortam, devlet çocuklar için her türlü imkanı da sunuyor. Bu avantajları kullanıyoruz. İstanbul'da gürültü kirliliği, stres, yorgunluk vardı. Köyde 100 metrekare alanda üretim yapıyoruz, yıllık 12-15 ton arasında üretim yapmayı hedefliyoruz."
HEDEFİ 100 BİN TL KAZANMAK!
Gazipaşa'ya bağlı Kızıl Güney Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Mehmet (41) ve İdris Akşar (36) kardeşler, internet üzerinden gördükleri ve daha önce denemedikleri mantar üretimine karar verdi. Babalarından kalma 80 metrekarelik ağılda kendi imkanlarıyla raf kurup, 3 katlı bölümler oluşturan kardeşler, fan ve klima yerleştirdikleri ağılı mantar üretimine hazır hale getirdi.
Çevre il ve ilçelerde kurulan benzer tesisleri de gezerek, bilgi alan kardeşler, kendi istiridye mantarlarını üretmeye başladı. Geçen yıl işin acemiliğini atlatan kardeşler, bu yıl püf noktalarını çözdü. Ürettikleri istiridye mantarını kilosu 15 liradan satan kardeşler, kazanç hedeflerini bu sene için 100 bin lira olarak belirledi.
"Kardeşimle birlikte Korkuteli, Denizli'de inceleme yaptık. Geldik, depomuza başladık. Geçen yıl, biraz zayıf oldu; ama bu yıl, inşallah çok güzel olacak. Burası 80 metrekare. Ortalama 80- 100 bin lira kazanmayı hedefliyoruz. Şu an gidişatı güzel, işçiliğini kendimiz yaptık. 40 kütüğümüz var, bunların verimi daha güzel; mantarı daha lezzetli. İkinci depoyu da yapıp, orayı hep kütükten yapmayı planlıyoruz. Mantara dışarıdan talep var; ama biz pazarda kendimiz satarak, tüketiyoruz."
'KÜTÜKLERİMİZİN VERİMİ DAHA İYİ'
Depoda iki çeşit mantar ürettiklerini kaydeden Akşar, "Birincisi kavak kütüğünden. Kütükleri kendimiz koparıp, kesip, içine tohum ekiyoruz. Ortalama 5 ay sonra mantar almaya başlıyoruz. İkincisi ise poşete pamuk koyarak, ekimini yapıp, 28 günde mantar almaya başlıyoruz. Kütüklerimizin verimi daha iyi. 2- 2.5 yıl mantar verimi alındığı için kütüğü tercih ediyoruz. Poşetteyse 3 ay mantar alınabiliyor, yenilenmesi gerekiyor" açıklamalarında bulundu.
İkinci depolarının yapımına başladıklarını dile getiren İdris Akşar ise "Ağabeyimle bu işe başladık. Ağabeyimin araştırması ve girişimi sonrası maddi destek verdik. 80 metrekarelik depomuzda, dışarıdan aldığımız destekle bilgilerle başladık. Bu yıl kendi üretimimizle her şeyini kendimiz yaparak, imal ederek, güzel verim aldık. İkinci depomuzun yapımına başladık. Depomuzu 160 metrekareye çıkararak, bu işe devam edeceğiz" dedi.
Hobi olarak başladığı istiridye mantarından gelir elde etmeye başlayan Aydoğan, bir süre sonra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Genç Çiftçi Projesi'ni duydu. Bunun üzerine İstanbul'da yaşayan gelini Sevgi Aydoğan'dan (22) yardım isteyen Hakan Aydoğan, Ordu'ya dönerek projeye başvurmasını istedi.
Projeden yararlanabilmek için eşi Ahmetcan Aydoğan ve çocuklarıyla birlikte Ordu'ya dönen Sevgi Aydoğan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne başvuru yaptı. İstiridye mantarı konusunda verilen kursa katılarak eğitim alan Aydoğan, eğitimin ardından 30 bin lira hibe desteğine hak kazandı. Verilen devlet desteğiyle arazilerine 100 metrekarelik sera kuran Aydoğan, işletmesinde istiridye mantarı üretimine başladı.
İKİ KARDEŞ DAHA GURBETTEN DÖNDÜ
Gelinin sayesinde kurulan işletmeyle gelirini artıran baba Hakan Aydoğan, İstanbul'da yaşayan iki oğlunu da Ordu'ya dönerek kendilerine yardım etmelerini istedi. Babalarının talebini değerlendiren iki oğul, ailelerini de alarak memleketlerine döndü. Böylece 4 aile istiridye mantarından elde ettikleri gelirle hem geçimlerini sağlamaya başladı, hem de sıla özlemlerine son vermiş oldu.
"Yaklaşık iki yıldan beri istiridye mantarı üretiyoruz ve çok mutluyuz. Bu proje sayesinde gurbetten memleketimize dönmüş olduk. Halimizden çok memnunuz. Haftanın belirli günleri pazara giderek satış yapıyoruz. Ayrıca internet üzerinden ve sipariş usulü de mantar satışı gerçekleştiriyoruz. Toplamda 4 aile gurbetten geri döndük. Allah'a çok şükür istiridye mantarından elde ettiğimiz gelirle geçimimizi sağlayabiliyoruz."
Aydoğan, İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşayan gurbetçilerin böyle projelerden faydalanarak memleketlerine dönebileceklerini ifade etti. İlerleyen süreçte sera sayısını artıracaklarını da anlatan Sevgi Aydoğan, kendilerine bu imkanı veren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına teşekkür etti.
Sevgi Aydoğan'ın eşi Ahmetcan Aydoğan ise İstanbul'dan önce kendilerinin döndüğünü daha sonra iki ağabeyinin Ordu'ya gelerek istiridye mantarıyla ilgilenmeye başladığını söyledi. Şahin Aydoğan da artık gurbette sıla özlemi çekmediklerini belirterek, "Geçimimizi buradan sağlıyoruz. Halimizden çok memnunuz" dedi.
Kardeşlerden Kartal Aydoğan da kendi işlerini yaptıkları için mutlu olduklarını ve imkanı olan herkese tavsiye ettiklerini söyledi. Yılmaz, Genç Çiftçi Projesi'nin Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden birisi olduğuna dikkat çekerek, "İlimizde 2017 yılında proje kapsamında 15 işletme kurulmuş durumda. Bu işletmelerimizin tamamında ise yaklaşık 60 ton üretim yapılmakta" dedi.
Çok küçük arazilerde üretilen istiridye mantarından yüksek gelir elde edildiğini vurgulayan Yılmaz, Ordu'daki iklim şartlarının da bu iş için uygun olduğunu aktardı. Kemal Yılmaz, köylerden büyükşehirlere göç olduğunu, ancak bu gibi projelerle göçü tersine çevirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Biz bu tür projelerin mutlaka desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Dar alanda getirisi oldukça fazla olan istiridye mantarı yetiştiriciliği de bunlardan birisi. Bu tesisin kurulmasını sağlayan genç girişimci kardeşimiz ailesiyle birlikte yaklaşık 18 kişi İstanbul'dan köylerine dönüş yapmış durumdalar. Bu projeden şu anda 4 aile faydalanıyor. İnşallah genç çiftçilerimizin köylerine dönmesiyle birlikte tarımda sürdürülebilirliği de sağlamış olacağız. Bu projeyi büyük şehirlerde zor şartlarda bin bir güçlükle yaşamlarını sürdüren gençlerin tekrar doğup büyüdüğü köye dönmeleri ve sıla özlemlerine de son vermeleri açısından önemsiyoruz."
Burada istiridye mantarı konusunda kurs verildiğini öğrenen Sekman, kursa katılarak eğitim aldı. Eğitimin ardından Genç Çiftçi Projesi kapsamında 30 bin lira hibe desteği verilen Sekman, Canik ilçesi Gökçeli Mahallesi'ndeki arazilerinde 100 metrekarelik sera kurarak istiridye mantarı üretimine başladı.
Genç girişimci Sekman, ekonomik olarak ailesine destek olmak istediğini, bu nedenle ne yapabileceğini düşündüğünü söyledi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne gidip tarım sektöründe üretim yapabilmek için fikir alışverişinde bulunduğunu aktaran Sekman, burada mantar üretimi eğitimi olduğunu öğrendiğini belirtti.
Eğitime katılarak kadın üreticilere sağlanan devlet desteklerinden yararlandığını dile getiren Sekman, istiridye mantarı üretimi yapabileceği bir işletme kurduğunu anlattı. Bir üretim döneminde üç defa ürün alabildiğine dikkati çeken Sekman, 3 ton civarında ürün elde ettiğini, kilogramını da 8-10 liradan sattığını aktardı. İstiridye mantarı üretiminin bebek bakmak kadar titizlik gerektirdiğine işaret eden Sekman, şöyle konuştu:
İstiridye mantarı, doğada yetişebilen ve yenilebilen mantar türlerinden biri. Yüzde 80-90 nemli ortamında yetişir. Kapalı depoda yapılan yetiştiricilikte havalandırma, verim açısından çok önemlidir. Üretim titizlik gerektiriyor. Her gün tesise 2 saatte bir gelip kontrol ediyorum. Sağlığa olan faydaları sayılmayacak kadar çok olan istiridye mantarı üretimini herkes evinde, köyünde uygun kapalı alanı olan bir yerde yapabilir.
Boş durmaktansa üretime katkı sağlamak istedim ve bunu başardım. Şimdi bir tesisim var ama bunu büyütmek, mantarı saklayabileceğim soğuk hava deposu ve ambalajlama tesisi kurmak istiyorum. Evde boş duran kadınlarımıza farklı alanlarda üretim yapmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü üretmek güzel bir şey.
"Yöremizde mantar mevsimi başladı. Toplanacak mantarları iyi biliriz. Bulduğum mantarın köküne baktığımda tek bir kökten oluştuğunu gördüm, çok şaşırdım. Çünkü et mantarları genellikle 50-150 gram arasında değişir, yani küçüktür. Bu mantar ise yaklaşık 3 kilo ağırlığında. İlk kez bu kadar büyük bir mantarı bölgemizde gördüm, görenler de çok şaşırdı."
PEDAGOGLUĞU BIRAKAN KADIN 'İSTİRİDYE MANTARI' YETİŞTİRİYOR
Uzun yıllar pedagog (eğitim bilimci) olarak çalıştıktan sonra mesleğini bırakan Fazile Katipoğlu, 2 yıl önce üniversite mezunu kızı Emel ile merkeze bağlı Akçakiraz beldesinde sera kurdu. Serada istiridye mantarı yetiştiren anne ile kızı, ürünlerini Elazığ'ın yanı sıra Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır gibi çevre illere de pazarlıyor.
Birçok farklı platformda faydalarından bahsedilen istiridye mantarının tüketiminin her geçen yıl arttığını vurgulayan Katipoğlu, mantar yetiştiriciliğinin de kendine göre zorlukları olduğunu dile getirdi. İstiridye mantarının yetişme ortamının hassas olduğunu belirten Katipoğlu, şunları kaydetti:
"Mesleğimin getirdiği tecrübeyle mantar yetiştiriyorum. Gelişimleri bana aynen çocuk gibi geliyor. Stresli olduğu, bir şeyi eksik olduğu zaman hissetmeniz lazım. Bunu görüntüsüyle veriyor zaten. Bir bakıyorsunuz kuruyor, yamuluyor, değişik şekillerde çıkıyor. Nasıl ki çocuğumuzun doğru yetişmesi ve başarılı olması için elimizden geleni yapıyorsak, mantarın da gelişmesi aşamasında yanlış bir şey gördüğüm zaman onu doğruya çevirmeye çalışıyorum. Sevgimi veriyorum, neyi eksikse onu bulup yerine koyuyorum."
Mantarcılık alanında hızla gelişen beldedeki üreticiler, diğer illerden gelen üreticilere de eğitim veriyor. Bölgede mantarcılığın gelişimine öncü olan Sarıidris Belediye Başkanı MHP'li Ramazan Pala, Doğu ve Güneydoğu illerindeki ticaret ve sanayi odası temsilcilerinin heyetler halinde bilgi almak için beldeyi sık ziyaret ettiğini söyledi.
Başkan Ramazan Pala, mantar üretiminden aylık 1 milyon olmak üzere yıllık ortalama 12 milyon lira gelir sağlandığını vurguladı. Beldede hayvancılık yapıldığını, elma üretiminin de yaygın olduğunu kaydeden Pala, bir ailenin mantarcılıktan yıllık kazancının yaklaşık 50 bin lira olduğunu söyledi.
Başkan Pala, mantarcılığın birçok sektörü de beslediğini, yeni iş alanları yarattığını belirtti. Tesislerin bakım ve yapım işleriyle bağlantılı olarak elektrik, demir doğrama, inşaat, klima ve nakliyeciliğin geliştiğini vurgulayan Başkan Pala, "Burada binlerce insan ekmek yiyor. Destek verildiğinde sektör daha da büyüyecektir" diye konuştu.
"Bu işe ilk başta hobi olarak başladık. Sonrasında eşimin tavsiyesi üzerine araştırdık ve devletimizin desteği olduğunu öğrendik. Ardından bu tesisi yaptık. Şuanda da mantarlarımız çıktı. Bu mantarın yetişmesi için nemin 85'in üzerinde olması lazım. Tesisimizi bunun üzerine kurduk. Yetiştirdiğimiz mantarları pazarlamada bir sıkıntı yaşamıyoruz. Zaten ürün yok satıyor. Kayseri'ye bile yetiştiremiyoruz. Kendi kendini sattıran bir ürün. Et ile yarışıyor. Protein ve sindirim sistemi açısından çok yararları olan bir mantar. Bundan sonra da tesisimizi büyüttükten sonra paketleme ve soğuk hava deposu yapmayı düşünüyoruz. Devletimizin desteğini alarak onları da başaracağız."
1 yıllık araştırmalar sonucunda böyle bir işe girmeye karar verdim. Tarım ilçeden Genç Çiftçi projesinden aldığım hibe desteği ile bu işe başladım. Almanya'da staj yaparken bulunduğum vilayette böyle bir mantar tesisi vardı. Gidip orayı gezdim ve burada oluyorsa Türkiye'de de olur diyerek bu kültür mantarını yapmaya karar verdim.
"Bu işi büyütmeyi düşünüyoruz. Şu anda içeride 10 ton kompos var. 10 ton kompostan yüzde 25 mantar alıyoruz. Bu da 2 buçuk tona tekabül ediyor. Şu ana kadar 1 buçuk ton mantar hasat ettik. Ve 1 tonumuz daha var. Ve o 1 tonun da hasadını yapınca komposları değiştirerek ikinci bir döneme hazırlık yapacağız."
Mantarın sağlık açısından bir çok faydası var. Antioksidan bir özelliği var. Kolesterolü dengeliyor. Antibakteriyeldir ve besin değeri yüksektir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, kabızlığı önler. Yüksek tansiyonu düşürür. Anemiyi engeller ve aynı zamanda da ilaç yapımında kullanılır. Ülkemizde de ilaç sanayinde talebi yüksektir.
ORMAN BAKANLIĞI TRÜF MANTARI İÇİN KOLLARI SIVADI
Toprak altında yetiştiği için Türkiye´de pek fazla tanınmayan ancak Dünyada gıda ve kozmetik pazarlarında binlerce euroya kadar alıcı bulan trüf mantarının ülke ekonomisine kazandırılması maksadıyla harekete geçen Orman ve Su İşleri Bakanlığı üniversitelerle de işbirliği yaparak trüf yetiştiriciliği konusundaki çalışmalarını sürdürüyor.
Bakanlık, ülke genelinde trüf mantarının tabii olarak yetiştiği verimli toprak özelliklerine sahip alanların tespiti için arazi taraması çalışmalarını sürdürüyor. 2018 yılı sonunda tamamlanması planlanan Trüf Mantarı Eylem Planı, Türkiye´nin trüf mantarı potansiyelinin fazlalığı ve bu alanda yapılan çalışmaların verimliliği dolayısıyla 2019 yılını da kapsayacak şekilde uzatıldı.
BAKAN EROĞLU: HAYAT KALİTESİ YÜKSELECEK
Trüf mantarının ekonomik değeri çok yüksek bir odun dışı orman ürünü olduğuna dikkati çeken Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Piyasada binlerce euroya alıcı bulan trüf mantarının tabii alanlardan toplanması ve bu alanda özel ağaçlandırmanın artması ile kırsal kesime alternatif istihdam alanı sağlanacak. Bu sayede kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın hayat kalitesi yükselecek" değerlendirmesinde bulundu.
İHTİYAÇ İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANACAK
Eroğlu, "Bu mantar özellikle lüks otellerde kullanılıyor. Yabancı turistler, trüf mantarı damak zevkini ülkemizin turistik tesislerinde de arıyor. Bu sebeple bu mantarı yurtdışından almak yerine büyük bir turizm potansiyeline sahip olan ülkemizin trüf mantarı ihtiyacını yaptığımız çalışmalarla iç kaynaklardan sağlamayı hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.
TÜRKİYE´NİN TRÜF ÜRETİM POTANSİYELİ AVRUPA´DAN YÜKSEK
Trüf mantarının günümüze kadar ülkemizde neredeyse hiç faydalanılamamış önemli tabii bir gıda kaynağı olduğunu belirten Eroğlu, "Ülkemiz trüf üretim potansiyeli açısından, halen Avrupa'da lider üretici konumundaki ülkelerden daha avantajlı konumda bulunuyor.
Tabii alanlar bugüne kadar faydalanılmamış olması sebebi ile tahrip edilmemiş ve dolayısıyla potansiyel yüksektir. Trüf mikorizası aşılı orman fidanları kullanılmak sureti ile yapılacak ağaçlandırmalar potansiyelimizi artıracaktır. Yapılan çalışmalar neticesinde ulaşılan veriler de ülkemizin çok zengin olduğunu göstermektedir" diye konuştu.
Öte yandan, İsrail'de 34 yıl yaşadıktan sonra Dalaman ilçesine yerleşen, 56 yaşındaki Yakup Sabar, 8 ay süren araştırmaların ardından istiridye mantarı yetiştirmeye başladı. Kütükte istiridye mantarı üreten Sabar, bu mantarın raf ömrünün daha uzun olduğunu, 3 yıl ürün alabildiğini söyledi.
Bilgisayar programcısı olduğunu ve aynı zamanda otel yöneticiliği yaptığını dile getiren Sabar, bu yıl turizmdeki düşüş nedeniyle otelin açılmadığını ve yeni bir iş arayışına girdiğini anlattı. Naylon torba içinde talaşla yapılan kompost mantar üretimi konusunda araştırma yaptığını ifade eden Yakup Sabar, şöyle konuştu:
"Ortağımla birlikte doğal ortamında ürün yetiştirerek aynı ticari kapasiteye ulaşabileceğimizi düşündüm. Deneme yanılma ve takip sistemiyle ürün kalitesini ve rekoltesini artırdık. Kompost sisteminde 3 ay, ama kütükten 3 yıl ürün alabiliyorsunuz. Kütük mantarının raf ömrü daha uzun, besin değeri daha fazla. Bugün aldığımız sonuçtan çok memnunuz."
VERİLER BİLGİSAYARA AKTARILIYOR
İsrail'de modern tarım yöntemleriyle yakından ilgilendiğini anlatan Sabar, kompostta mantar üretimi yapanların 'Kütükte ticaret olmaz' eleştirileriyle karşı karşıya kaldığını hatırlattı 120 metrekarelik bir çadırda 450 kütükle işe başladığını belirten Sabar, şöyle konuştu:
Dijital ölçüm aletleriyle 15 dakikada bir bilgisayara aktarılan veriler ile hava, nem koşullarıyla ilgili bilgi sahibi oluyorum. Ne zaman havayı temizleyeceğim, ne zaman klimayı açacağım konusunda sistem beni yönlendiriyor. Kaliteli plastikten elde edilen damlama borularıyla her kütüğe dakikada 2 litre su veriyorum.
Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Erkan Keskin yaptığı açıklamada, kurumdaki birçok iş kolunda üretim yaptıklarını bunun içinde tarımın da olduğunu söyledi. İş kollarında ekonomiye katkı sağlandığını ve hükümlülere meslek eğitimleri verildiğini belirten Keskin, şu an itibariyle kurumda sigortalı 96 hükümlü çalıştığını belirtti.