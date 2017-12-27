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"Bu işe ilk başta hobi olarak başladık. Sonrasında eşimin tavsiyesi üzerine araştırdık ve devletimizin desteği olduğunu öğrendik. Ardından bu tesisi yaptık. Şuanda da mantarlarımız çıktı. Bu mantarın yetişmesi için nemin 85'in üzerinde olması lazım. Tesisimizi bunun üzerine kurduk. Yetiştirdiğimiz mantarları pazarlamada bir sıkıntı yaşamıyoruz. Zaten ürün yok satıyor. Kayseri'ye bile yetiştiremiyoruz. Kendi kendini sattıran bir ürün. Et ile yarışıyor. Protein ve sindirim sistemi açısından çok yararları olan bir mantar. Bundan sonra da tesisimizi büyüttükten sonra paketleme ve soğuk hava deposu yapmayı düşünüyoruz. Devletimizin desteğini alarak onları da başaracağız."