İş-Yaşam

İstanbul'dan köye göç ettiler, üretim tesislerini açtılar

29.06.2017 - 14:57 | Güncelleme:

İstanbul'dan mantar üretimi yapmak için memleketleri Giresun'a göç eden çift Ali ve Havva Sevindik çifti, 30 bin liraya aldıkları hibe desteği ile kendi işlerini kurdular. Mantar üretimi yapan çift, yetiştirdikleri mantarların kilogramını 15 TL'ye satıyor

  • 1 İstanbul'dan köye göç ettiler, üretim tesislerini açtılar
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    İstanbul'dan memleketleri Giresun'a göç eden çift, Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanarak mantar tesisi kurdu.İstanbul'da yaşayan 30 yaşındaki Ali Sevindik, çalıştığı iş yerinin kapanması nedeniyle eşi Havva Sevindik (27) ile iki yıl önce Giresun'a dönerek Eynesil ilçesine bağlı Adaköy'e yerleşti.

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  • 2 İstanbul'dan köye göç ettiler, üretim tesislerini açtılar
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    Köyde çiftçilik üzerine arayışa giren çift, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi"ne başvurmaya karar verdi. Başvuru sonucunda Havva Sevindik hibe desteği almaya hak kazandı.

  • 3 İstanbul'dan köye göç ettiler, üretim tesislerini açtılar
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    Bu yıl mantar üretimine başlayarak kendi işlerinin patronu olan çift, yıllık 12 ton mantar üreterek iyi bir kazanç elde etmeyi amaçlıyor. Sevindik yaptığı açıklamada, eşinin çalıştığı iş yerinin İstanbul'daki faaliyetini durdurması nedeniyle memlekete döndüklerini söyledi. Projenin kendilerine iş kapısı olduğunu belirten Sevindik, "Köydeki evin bahçesinde istiridye mantarı tesisi kurduk. Kendimiz üretiyoruz, pazarlamada da hiçbir sıkıntımız yok" dedi.

  • 4 İstanbul'dan köye göç ettiler, üretim tesislerini açtılar
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    Toptan alım yapan firmalarla şimdiden anlaştıklarını aktaran Sevindik, bunun dışında köy halkına da satış yaptıklarını kaydetti.Sevindik, şu anda her şeyin istedikleri gibi ilerlediğini dile getirerek, "Ben acil tıp teknisyeniydim, acil tıp teknisyenliğini şu an yapamıyorum ama projeyle kendi işimizin patronu oldum. Eşimle birlikte bu işi yaparak geçimimizi sağlıyoruz" diye konuştu.

     

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  • 5 İstanbul'dan köye göç ettiler, üretim tesislerini açtılar
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    Havva Sevindik'in eşi Ali Sevindik ise asgari ücretle işçi olarak çalışmak yerine eşiyle birlikte köye gelip kendi işlerini kurmayı tercih ettiklerini söyledi. Sevindik, istiridye mantarını araştırıp üretim yapma kararı aldıklarını belirterek, bir çok yerden talep aldıklarını, amaçlarının iç piyasada kendi pazarlarını oluşturmak olduğunu vurguladı.

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    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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