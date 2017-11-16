İş-Yaşam

Kültür mantarı üretimi köye, yılda 12 milyar lira kazandırıyor

29.06.2017 - 14:57 | Güncelleme:

Isparta'nın Eğirdir İlçesi'ne bağlı, Sarıidris Beldesi'nde 10 yıl önce başlatılan kültür mantarcılığı halkın geçim kaynağı oldu. Günlük 8 ton mantar üretimi yapılan beldenin yıllık kazancı 12 milyon lirayı buluyor

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    Sarıidris Beldesi'nde 2007 yılında 17 üreticiyle başlayan kültür mantarcılığı üretimi, 2 bin 500 nüfuslu beldenin temel geçim kaynağı oldu. Üretici sayısının 200'e çıktığı beldede günlük 8 ton mantar üretiliyor. 

     

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    İstanbul ve Antalya başta olmak üzere Ankara, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur ve diğer çevre illere satılan mantardan günlük 32 bin lira kazanç sağlanıyor. Ürünün tamamı iç piyasaya sunuluyor.

     

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    DİĞER İLLERDEN EĞİTİME GELİYORLAR

     

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    Mantarcılık alanında hızla gelişen beldedeki üreticiler, diğer illerden gelen üreticilere de eğitim veriyor. Bölgede mantarcılığın gelişimine öncü olan Sarıidris Belediye Başkanı MHP'li Ramazan Pala, Doğu ve Güneydoğu illerindeki ticaret ve sanayi odası temsilcilerinin heyetler halinde bilgi almak için beldeyi sık ziyaret ettiğini söyledi. 

     

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  • 5 Kültür mantarı üretimi köye, yılda 12 milyar lira kazandırıyor
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    Son olarak 55 kişilik heyeti üreticilerle buluşturduklarını aktaran Başkan Pala, "Karadeniz illerinin yanı sıra Manisa ve Konya'dan eğitim için gelenler var" dedi.

     

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Yorumlar 12
  • Misafir 06 Kasım 2017 Pazartesi 00:31
    kütük mantarı doğru olan. torbalarla yapılan üretimde kontrol yok kimyasallar kullanıyorlar kompost üreticileri.
  • Misafir 12 Ekim 2017 Perşembe 22:59
    rabbim. kolaylıklar. versin. bol. urunler
  • Misafir 11 Ekim 2017 Çarşamba 11:53
    Hikaye.
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