Kültür mantarı üretimi köye, yılda 12 milyar lira kazandırıyor

Mantarcılık alanında hızla gelişen beldedeki üreticiler, diğer illerden gelen üreticilere de eğitim veriyor. Bölgede mantarcılığın gelişimine öncü olan Sarıidris Belediye Başkanı MHP'li Ramazan Pala, Doğu ve Güneydoğu illerindeki ticaret ve sanayi odası temsilcilerinin heyetler halinde bilgi almak için beldeyi sık ziyaret ettiğini söyledi.
Başkan Ramazan Pala, mantar üretiminden aylık 1 milyon olmak üzere yıllık ortalama 12 milyon lira gelir sağlandığını vurguladı. Beldede hayvancılık yapıldığını, elma üretiminin de yaygın olduğunu kaydeden Pala, bir ailenin mantarcılıktan yıllık kazancının yaklaşık 50 bin lira olduğunu söyledi.
Başkan Pala, mantarcılığın birçok sektörü de beslediğini, yeni iş alanları yarattığını belirtti. Tesislerin bakım ve yapım işleriyle bağlantılı olarak elektrik, demir doğrama, inşaat, klima ve nakliyeciliğin geliştiğini vurgulayan Başkan Pala, "Burada binlerce insan ekmek yiyor. Destek verildiğinde sektör daha da büyüyecektir" diye konuştu.
"Bu işe ilk başta hobi olarak başladık. Sonrasında eşimin tavsiyesi üzerine araştırdık ve devletimizin desteği olduğunu öğrendik. Ardından bu tesisi yaptık. Şuanda da mantarlarımız çıktı. Bu mantarın yetişmesi için nemin 85'in üzerinde olması lazım. Tesisimizi bunun üzerine kurduk. Yetiştirdiğimiz mantarları pazarlamada bir sıkıntı yaşamıyoruz. Zaten ürün yok satıyor. Kayseri'ye bile yetiştiremiyoruz. Kendi kendini sattıran bir ürün. Et ile yarışıyor. Protein ve sindirim sistemi açısından çok yararları olan bir mantar. Bundan sonra da tesisimizi büyüttükten sonra paketleme ve soğuk hava deposu yapmayı düşünüyoruz. Devletimizin desteğini alarak onları da başaracağız."
1 yıllık araştırmalar sonucunda böyle bir işe girmeye karar verdim. Tarım ilçeden Genç Çiftçi projesinden aldığım hibe desteği ile bu işe başladım. Almanya'da staj yaparken bulunduğum vilayette böyle bir mantar tesisi vardı. Gidip orayı gezdim ve burada oluyorsa Türkiye'de de olur diyerek bu kültür mantarını yapmaya karar verdim.
"Bu işi büyütmeyi düşünüyoruz. Şu anda içeride 10 ton kompos var. 10 ton kompostan yüzde 25 mantar alıyoruz. Bu da 2 buçuk tona tekabül ediyor. Şu ana kadar 1 buçuk ton mantar hasat ettik. Ve 1 tonumuz daha var. Ve o 1 tonun da hasadını yapınca komposları değiştirerek ikinci bir döneme hazırlık yapacağız."
Mantarın sağlık açısından bir çok faydası var. Antioksidan bir özelliği var. Kolesterolü dengeliyor. Antibakteriyeldir ve besin değeri yüksektir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, kabızlığı önler. Yüksek tansiyonu düşürür. Anemiyi engeller ve aynı zamanda da ilaç yapımında kullanılır. Ülkemizde de ilaç sanayinde talebi yüksektir.
ORMAN BAKANLIĞI TRÜF MANTARI İÇİN KOLLARI SIVADI
Toprak altında yetiştiği için Türkiye´de pek fazla tanınmayan ancak Dünyada gıda ve kozmetik pazarlarında binlerce euroya kadar alıcı bulan trüf mantarının ülke ekonomisine kazandırılması maksadıyla harekete geçen Orman ve Su İşleri Bakanlığı üniversitelerle de işbirliği yaparak trüf yetiştiriciliği konusundaki çalışmalarını sürdürüyor.
Bakanlık, ülke genelinde trüf mantarının tabii olarak yetiştiği verimli toprak özelliklerine sahip alanların tespiti için arazi taraması çalışmalarını sürdürüyor. 2018 yılı sonunda tamamlanması planlanan Trüf Mantarı Eylem Planı, Türkiye´nin trüf mantarı potansiyelinin fazlalığı ve bu alanda yapılan çalışmaların verimliliği dolayısıyla 2019 yılını da kapsayacak şekilde uzatıldı.
BAKAN EROĞLU: HAYAT KALİTESİ YÜKSELECEK
Trüf mantarının ekonomik değeri çok yüksek bir odun dışı orman ürünü olduğuna dikkati çeken Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Piyasada binlerce euroya alıcı bulan trüf mantarının tabii alanlardan toplanması ve bu alanda özel ağaçlandırmanın artması ile kırsal kesime alternatif istihdam alanı sağlanacak. Bu sayede kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın hayat kalitesi yükselecek" değerlendirmesinde bulundu.
İHTİYAÇ İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANACAK
Eroğlu, "Bu mantar özellikle lüks otellerde kullanılıyor. Yabancı turistler, trüf mantarı damak zevkini ülkemizin turistik tesislerinde de arıyor. Bu sebeple bu mantarı yurtdışından almak yerine büyük bir turizm potansiyeline sahip olan ülkemizin trüf mantarı ihtiyacını yaptığımız çalışmalarla iç kaynaklardan sağlamayı hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.
TÜRKİYE´NİN TRÜF ÜRETİM POTANSİYELİ AVRUPA´DAN YÜKSEK
Trüf mantarının günümüze kadar ülkemizde neredeyse hiç faydalanılamamış önemli tabii bir gıda kaynağı olduğunu belirten Eroğlu, "Ülkemiz trüf üretim potansiyeli açısından, halen Avrupa'da lider üretici konumundaki ülkelerden daha avantajlı konumda bulunuyor.
Tabii alanlar bugüne kadar faydalanılmamış olması sebebi ile tahrip edilmemiş ve dolayısıyla potansiyel yüksektir. Trüf mikorizası aşılı orman fidanları kullanılmak sureti ile yapılacak ağaçlandırmalar potansiyelimizi artıracaktır. Yapılan çalışmalar neticesinde ulaşılan veriler de ülkemizin çok zengin olduğunu göstermektedir" diye konuştu.
Bilgisayar programcısı olduğunu ve aynı zamanda otel yöneticiliği yaptığını dile getiren Sabar, bu yıl turizmdeki düşüş nedeniyle otelin açılmadığını ve yeni bir iş arayışına girdiğini anlattı. Naylon torba içinde talaşla yapılan kompost mantar üretimi konusunda araştırma yaptığını ifade eden Yakup Sabar, şöyle konuştu:
"Ortağımla birlikte doğal ortamında ürün yetiştirerek aynı ticari kapasiteye ulaşabileceğimizi düşündüm. Deneme yanılma ve takip sistemiyle ürün kalitesini ve rekoltesini artırdık. Kompost sisteminde 3 ay, ama kütükten 3 yıl ürün alabiliyorsunuz. Kütük mantarının raf ömrü daha uzun, besin değeri daha fazla. Bugün aldığımız sonuçtan çok memnunuz."
VERİLER BİLGİSAYARA AKTARILIYOR
İsrail'de modern tarım yöntemleriyle yakından ilgilendiğini anlatan Sabar, kompostta mantar üretimi yapanların 'Kütükte ticaret olmaz' eleştirileriyle karşı karşıya kaldığını hatırlattı 120 metrekarelik bir çadırda 450 kütükle işe başladığını belirten Sabar, şöyle konuştu:
Dijital ölçüm aletleriyle 15 dakikada bir bilgisayara aktarılan veriler ile hava, nem koşullarıyla ilgili bilgi sahibi oluyorum. Ne zaman havayı temizleyeceğim, ne zaman klimayı açacağım konusunda sistem beni yönlendiriyor. Kaliteli plastikten elde edilen damlama borularıyla her kütüğe dakikada 2 litre su veriyorum.
Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Erkan Keskin yaptığı açıklamada, kurumdaki birçok iş kolunda üretim yaptıklarını bunun içinde tarımın da olduğunu söyledi. İş kollarında ekonomiye katkı sağlandığını ve hükümlülere meslek eğitimleri verildiğini belirten Keskin, şu an itibariyle kurumda sigortalı 96 hükümlü çalıştığını belirtti.
Kurumumuzda örtü altı sebzecilik ile diğer faaliyetlerin ardından istiridye mantarında deneme üretimine başladık. Mantar üretimi için bu koğuşları değerlendirmeyi düşündük. Bu kapsamda kurumumuzun İnşaat İş Kolu’nda görev alan hükümlülerimiz yardımıyla ellişer metrekareden oluşan 4 adet koğuşu birleştirdik ve 2 adet 100 metrekareden üretim odası haline getirdik. Üretim merkezlerimizin yapım aşamasının her safhasında hükümlülerimiz görev aldı.
Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Ali Ömür Bereketli ise kurumda daha önce örtü altı ve üstü tarımsal birçok üretim gerçekleştirildiğini aktardı. Yüksek verimi ve sağlıklı olması nedeniyle istiridye mantarı üretme kararı aldıklarına işaret eden Bereketli, şunları kaydetti:
Annesiyle geçimlerini sağlamak amacıyla istiridye mantarı yetiştirmeyi tercih ettiklerini anlatan Cörüt, bahçenin bir bölümünde kurdukları seradan günlük 100-150 kilogram ürün aldıklarına işaret etti. Cörüt, "Amacım sadece ürün satmak değil. En büyük amaçlarımdan biri de köylüye istihdam sağlamak. Bu yüzden burayı da büyütmeyi düşünüyorum." dedi.
"PAZARLAMA AŞAMASINI TEK BAŞIMA YÜRÜTÜYORUM"
Doğup büyüdüğü toprakların verimli olduğuna dikkati çeken Cörüt, "Annemin desteğiyle üretim kısmını yapıyoruz. Pazarlama aşamasını ise tek başıma yürütüyorum. Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ramazan Elevli'nin de meslekle ilgili destekleri oldu." diye konuştu.
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