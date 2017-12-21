İş-Yaşam

Okulda yetiştirmeye başladılar

29.06.2017 - 14:57 | Güncelleme:

Mersin'de Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Biyoloji Öğretmeni Şerafettin Özaydın ve öğrencileri, okulun malzeme deposunda istiridye mantarı yetiştiriyor. Öğretmen ve öğrencilerin yetiştirdiği mantarlar, okulun pansiyonunda kalan öğrencilerin akşam yemekleri oluyor

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    Mersin'in Erdemli ilçesindeki öğretmen ve öğrencileri istiridye mantarı yetiştirerek hem satışını yapıyor hem de okulda arkadaşları ile birlikte tüketiyor.

     

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    Erdemli’de, 1200 öğrencisi bulunan Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Biyoloji Öğretmeni Şerafettin Özaydın ve öğrencileri tarafından okulun malzeme deposunda 40 kütükten oluşan istiridye mantarı yetiştirilerek hasadı yapıldı. 

     

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    Biyoloji dersinde mantar yetiştirilmesi ve çeşitleri konularının teorik ve pratik olarak öğrencilere aktarılması sonucunda yetiştirilen mantarlar okulun pansiyonunda kalan öğrencilere ve öğretmenlere pişirilerek yemek yapımında kullanılıyor. 

     

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    İstiridye mantarının yetiştirilmesi konusunda bilgi edinen ve mantarlar konusunda merakının olduğunu belirten Özaydın, şu açıklamalarda bulundu:

     

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    Biyoloji dersinde öğrencilerimizle birlikte mantar yetiştiriciliği konusunu bizzat okulumuzda mantar üreterek yaptık. 

     

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    HABERİN DEVAMI
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Yorumlar 19
  • Misafir 18 Aralık 2017 Pazartesi 10:15
    Bazılar hala ağlasın. Al kardeşim devlet 200 bin Tl kadar hibe veriyor. Güzel örnek. Adam yatıyor yattığı yerden milyonlar kazanma peşinde. İnternette gezip aa ben işsizm devlet bana iş versin. Mümkünse yüksek maaş 9-4 olsun. Öyle her işte olmaz.
  • Misafir 18 Aralık 2017 Pazartesi 08:10
    yaşamak için çalışmak ve üretmek zorundayız. işleyen demir pas tutmaz...
  • Misafir 17 Aralık 2017 Pazar 18:29
    ​Geçen gün marketten kilosunu 12 tl ye aldığım ist.mantarı, "üretici 8-10 tl ye satıyor" yazıp insanları kandırmayın. Aracılarla marketler karsız mı alıp satıyorlar? Küçük üretici en fazla 5-6 tl ye satabilir ve yatırımının karşılığını alamadığını da en geç 1-2 seneye anlar. 100-200 m2 lik üretimlerle kar elde edilmez. Maksat işsizliği azaltmış gibi göstermek.
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