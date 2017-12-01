İş-Yaşam

Ormanda topladığı mantarların siparişine yetişemiyor

29.06.2017 - 14:57 | Güncelleme:

Muğla'da yaşayan ailelerin büyük bir kısmı, ormanlarda topladıkları mantarları satıyor. Günde 20-30 kilogram mantar toplayan Ayşe Çetin, mantarların kilogramını 10 TL'den satıyor. Çetin, siparişlere yetişmekte zorlandığını söyledi

  • 1 Ormanda topladığı mantarların siparişine yetişemiyor
    1 | 115

    Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman ilçelerinde yaşayanlar, yağmur sonrası açan güneşle türeyen mantarları toplamak için dağlık bölgelere gidiyor. Başta kuzu göbeği olmak üzere çıntar mantarları ile çeşitli otları toplayanlar, sofralarını zenginleştiriyor.

    • HABERİN DEVAMI
  • 2 Ormanda topladığı mantarların siparişine yetişemiyor
    2 | 115

    Günlük öğünlerini elde etmek ve doğal ürün tüketmek için dağda mantar toplayanların dışında bazı aileler, bu dönem gelir sağlıyor. Evli ve 3 çocuk annesi Ayşe Çetin de mantar sayesinde bu dönemde ailesini geçindiriyor. 

  • 3 Ormanda topladığı mantarların siparişine yetişemiyor
    3 | 115

    Topladığı özellikle çıntar mantarlarını kilosu 10-15 TL'den pazarda satıyor. Günde 20-30 kilo mantar toplayabildiğini belirten Çetin, şu açıklamalarda bulundu:

     

  • 4 Ormanda topladığı mantarların siparişine yetişemiyor
    4 | 115

    Yaklaşık 5 yıldır doğadan topladığım mantarları pazarlarda satıyorum. Allah'a şükür, bugüne kadar sattığım mantarlardan zehirlenme gibi bir durum da olmadı; çünkü bu işe meraklı olduğumdan dolayı hangi mantar zehirli hangi mantar zehirsiz biliyorum. 

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Ormanda topladığı mantarların siparişine yetişemiyor
    5 | 115

    Bazı vatandaşlar, 'Yarın bana 5 kilogram, 7 kilogram mantar getir' diye sipariş veriyor. Doğal mantar, kültür mantarına göre, lezzeti daha fazla olduğu için tercih ediliyor. 

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 15
  • Misafir 28 Kasım 2017 Salı 03:31
    kanlıca mantarı çamlıklarda yetişir. zamanı geçti bile
  • Misafir 27 Kasım 2017 Pazartesi 10:48
    kanlıca mantarının adı çıntar olmuş her çamlıkta biter bu bulması en kolay mantar hiçbir özelliği yok.40 tl edecek bir tarafı yok 5 tl bile vermem.
  • Misafir 25 Kasım 2017 Cumartesi 18:20
    japon armutu tavsiye ederim japonyada yedim cok guzel tadi var
Tüm yorumları göster(15)
Kalan karakter : 2000