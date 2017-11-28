İş-Yaşam

Pedagogluğu bırakan kadın, 'İstiridye Mantarı' yetiştiriyor

29.06.2017 - 14:57 | Güncelleme:

Elazığ'da şehir hayatının stresinden uzaklaşmak için pedagogluk mesleğini bırakıp kızıyla sera kuran Fazile Katipoğlu, istiridye mantarı üretimi yapıyor. Hedeflerinde yurtdışı pazarı var

  • 1 Pedagogluğu bırakan kadın, 'İstiridye Mantarı' yetiştiriyor
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    Uzun yıllar pedagog (eğitim bilimci) olarak çalıştıktan sonra mesleğini bırakan Fazile Katipoğlu, 2 yıl önce üniversite mezunu kızı Emel ile merkeze bağlı Akçakiraz beldesinde sera kurdu. Serada istiridye mantarı yetiştiren anne ile kızı, ürünlerini Elazığ'ın yanı sıra Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır gibi çevre illere de pazarlıyor.

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    Anne Katipoğlu, AA muhabirine, uzun süre pedagogluk yaptığını, bir süre anaokulu işlettiğini söyledi. Belli bir zaman sonra yorulduğunu fark ettiğini anlatan Katipoğlu, "Şehir hayatının yorgunluğunu, baskısını, stresini azaltmak için mesleğimi bırakıp tarımla uğraşmaya karar verdim" dedi.

     

  • 3 Pedagogluğu bırakan kadın, 'İstiridye Mantarı' yetiştiriyor
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    Birçok farklı platformda faydalarından bahsedilen istiridye mantarının tüketiminin her geçen yıl arttığını vurgulayan Katipoğlu, mantar yetiştiriciliğinin de kendine göre zorlukları olduğunu dile getirdi. İstiridye mantarının yetişme ortamının hassas olduğunu belirten Katipoğlu, şunları kaydetti:

     

  • 4 Pedagogluğu bırakan kadın, 'İstiridye Mantarı' yetiştiriyor
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    "Mesleğimin getirdiği tecrübeyle mantar yetiştiriyorum. Gelişimleri bana aynen çocuk gibi geliyor. Stresli olduğu, bir şeyi eksik olduğu zaman hissetmeniz lazım. Bunu görüntüsüyle veriyor zaten. Bir bakıyorsunuz kuruyor, yamuluyor, değişik şekillerde çıkıyor. Nasıl ki çocuğumuzun doğru yetişmesi ve başarılı olması için elimizden geleni yapıyorsak, mantarın da gelişmesi aşamasında yanlış bir şey gördüğüm zaman onu doğruya çevirmeye çalışıyorum. Sevgimi veriyorum, neyi eksikse onu bulup yerine koyuyorum."

     

     

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  • 5 Pedagogluğu bırakan kadın, 'İstiridye Mantarı' yetiştiriyor
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    "YURTDIŞINA AÇILMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

     

     

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Yorumlar 15
  • Misafir 9 saat önce
    kanlıca mantarı çamlıklarda yetişir. zamanı geçti bile
  • Misafir 27 Kasım 2017 Pazartesi 10:48
    kanlıca mantarının adı çıntar olmuş her çamlıkta biter bu bulması en kolay mantar hiçbir özelliği yok.40 tl edecek bir tarafı yok 5 tl bile vermem.
  • Misafir 25 Kasım 2017 Cumartesi 18:20
    japon armutu tavsiye ederim japonyada yedim cok guzel tadi var
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