İŞ-YAŞAM

Salihli'de eski açık cezaevi mantar üretim tesisi oldu

29 Haziran 2017 Perşembe, 14:57:51 AA

Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, eski açık cezaevinin 4 koğuşunu istiridye mantarı tesisine dönüştürerek üretime başladı. 30 ton üretim beklediklerini açıklayan cezaevi müdürlüğü, deneme aşamasındaki mantarların kilosunu 8 TL'ye sattıklarını açıkladı

  • 1 Salihli'de eski açık cezaevi mantar üretim tesisi oldu
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    Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünce, eski açık cezaevinin 4 koğuşunda istiridye mantarı üretimine başlandı.

  • 2 Salihli'de eski açık cezaevi mantar üretim tesisi oldu
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    Salihli'de eski açık cezaevindeki atıl durumdaki koğuşlar, istiridye mantarı üretimi için tesise dönüştürüldü. Deneme üretiminde elde edilen ürünler kilogramı 8 liradan satışa sunulurken eylül ayından itibaren tam kapasite üretime geçme kararı alındı.

  • 3 Salihli'de eski açık cezaevi mantar üretim tesisi oldu
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    Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Erkan Keskin yaptığı açıklamada, kurumdaki birçok iş kolunda üretim yaptıklarını bunun içinde tarımın da olduğunu söyledi. İş kollarında ekonomiye katkı sağlandığını ve hükümlülere meslek eğitimleri verildiğini belirten Keskin, şu an itibariyle kurumda sigortalı 96 hükümlü çalıştığını belirtti. 

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  • 4 Salihli'de eski açık cezaevi mantar üretim tesisi oldu
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    Keskin, tahliye olacak mahkumların üreten, meslek sahibi ve kalifiyeli bireyler olmalarına katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi. 

  • 5 Salihli'de eski açık cezaevi mantar üretim tesisi oldu
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    KOĞUŞLAR MANTAR ÜRETİM TESİSİ OLDU

    Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu yeni hizmet binasına kavuştuktan sonra Durasıllı Mahallesi'ndeki eski açık cezaevinde koğuşları değerlendirmek istediklerini anlatan Keskin, şöyle konuştu:

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YORUMLAR 3
  • Misafir 30 Haziran 2017 Cuma 12:56
    çok problemli bir iş. kompost temini vss. bir de öyle 10tl fiyat biraz hikaye. girişimde bulunacak arkadaşlar iyice araştırın derim.
  • Misafir 30 Haziran 2017 Cuma 09:06
    Helal olsun.
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 21:20
    bişe yapmak lazım
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