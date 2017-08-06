Salihli'de eski açık cezaevi mantar üretim tesisi oldu

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Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Ali Ömür Bereketli ise kurumda daha önce örtü altı ve üstü tarımsal birçok üretim gerçekleştirildiğini aktardı. Yüksek verimi ve sağlıklı olması nedeniyle istiridye mantarı üretme kararı aldıklarına işaret eden Bereketli, şunları kaydetti: