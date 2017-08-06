Salihli'de eski açık cezaevi mantar üretim tesisi oldu

Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Erkan Keskin yaptığı açıklamada, kurumdaki birçok iş kolunda üretim yaptıklarını bunun içinde tarımın da olduğunu söyledi. İş kollarında ekonomiye katkı sağlandığını ve hükümlülere meslek eğitimleri verildiğini belirten Keskin, şu an itibariyle kurumda sigortalı 96 hükümlü çalıştığını belirtti.
Kurumumuzda örtü altı sebzecilik ile diğer faaliyetlerin ardından istiridye mantarında deneme üretimine başladık. Mantar üretimi için bu koğuşları değerlendirmeyi düşündük. Bu kapsamda kurumumuzun İnşaat İş Kolu’nda görev alan hükümlülerimiz yardımıyla ellişer metrekareden oluşan 4 adet koğuşu birleştirdik ve 2 adet 100 metrekareden üretim odası haline getirdik. Üretim merkezlerimizin yapım aşamasının her safhasında hükümlülerimiz görev aldı.
Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Ali Ömür Bereketli ise kurumda daha önce örtü altı ve üstü tarımsal birçok üretim gerçekleştirildiğini aktardı. Yüksek verimi ve sağlıklı olması nedeniyle istiridye mantarı üretme kararı aldıklarına işaret eden Bereketli, şunları kaydetti:
Annesiyle geçimlerini sağlamak amacıyla istiridye mantarı yetiştirmeyi tercih ettiklerini anlatan Cörüt, bahçenin bir bölümünde kurdukları seradan günlük 100-150 kilogram ürün aldıklarına işaret etti. Cörüt, "Amacım sadece ürün satmak değil. En büyük amaçlarımdan biri de köylüye istihdam sağlamak. Bu yüzden burayı da büyütmeyi düşünüyorum." dedi.
"PAZARLAMA AŞAMASINI TEK BAŞIMA YÜRÜTÜYORUM"
Doğup büyüdüğü toprakların verimli olduğuna dikkati çeken Cörüt, "Annemin desteğiyle üretim kısmını yapıyoruz. Pazarlama aşamasını ise tek başıma yürütüyorum. Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ramazan Elevli'nin de meslekle ilgili destekleri oldu." diye konuştu.