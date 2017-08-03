Elazığ'daki soğuk hava deposu 1945 yılından itibaren hizmet veriyor

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"Ben 4'üncü nesilim. Burayı benim dedemin babası kurmuş. Dedem geliştirmiş, babam devam ettirmiş ve bizde çalışıyoruz. O zamanlar teknolojinin ilerlememesinden dolayı fazla buz dolabı imkanı yoktu. Dolayısıyla buz satışı ve imalatı önemliydi. İhtiyaçları olanlar, buzla karşılıyorlardı. Şimdi öyle değil buzdolapları, derin dondurucular var. Biz de sektörün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizim işte 3 aylık bir pazar söz konusu. Ağustos ayı yoğun olmak üzere buz satışı biraz artıyor. 3 ay sonunda buz imalatı ve talep de olmuyor"