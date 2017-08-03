İŞ-YAŞAM

Elazığ'daki soğuk hava deposu 1945 yılından itibaren hizmet veriyor

02 Temmuz 2017 Pazar, 12:58:33 İHA

Elazığ'da 4 nesildir soğuk hava deposunda buz üreten Bardakçı ailesi, sıcaklar sayesinde para kazanıyor. Sadece yazın 3 ay çalışan soğuk hava deposu, buzun kalıbını 8 TL'den satıyor

  • 1 Elazığ'daki soğuk hava deposu 1945 yılından itibaren hizmet veriyor
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    Gökhan Can Bardakçı'nın (38) dedesinin babası tarafından kurulan soğuk hava deposu sayesinde aile, 72 senedir sıcaklar sayesinde geçimini sağlıyor. Teknolojinin gelişmesiyle sadece yazın 3 ay çalışan soğuk hava deposu, kentin buz ihtiyacını karşılıyor. Sektör olarak sona geldiklerini dile getiren Gökhan Can Bardakçı, işi nesilden nesle geldiği için sembolik olarak devam ettirdiklerini söyledi.

  • 2 Elazığ'daki soğuk hava deposu 1945 yılından itibaren hizmet veriyor
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    İşletmeyi 1945 yılından büyük babasının kurduğunu belirten Gökhan Bardakçı, şu açıklamalarda bulundu:

  • 3 Elazığ'daki soğuk hava deposu 1945 yılından itibaren hizmet veriyor
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    "Ben 4'üncü nesilim. Burayı benim dedemin babası kurmuş. Dedem geliştirmiş, babam devam ettirmiş ve bizde çalışıyoruz. O zamanlar teknolojinin ilerlememesinden dolayı fazla buz dolabı imkanı yoktu. Dolayısıyla buz satışı ve imalatı önemliydi. İhtiyaçları olanlar, buzla karşılıyorlardı. Şimdi öyle değil buzdolapları, derin dondurucular var. Biz de sektörün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizim işte 3 aylık bir pazar söz konusu. Ağustos ayı yoğun olmak üzere buz satışı biraz artıyor. 3 ay sonunda buz imalatı ve talep de olmuyor" 

  • 4 Elazığ'daki soğuk hava deposu 1945 yılından itibaren hizmet veriyor
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    Nesilden nesle gelen işletmeyi sembolik olarak devam ettirdiklerini aktaran Bardakçı, "Biz bu işi sembolik olarak yapıyoruz. 1945 yılında kurulmuş olan tezgahı sürdürüyoruz. Kapatmak kolay ama ilde böyle bir buza ihtiyaç var. Doğuda çok fazla soğuk hava deposu yok. Biz de kapatırsak Elazığ halkı ihtiyacını nasıl karşılar" diye konuştu.

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  • 5 Elazığ'daki soğuk hava deposu 1945 yılından itibaren hizmet veriyor
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    "SICAKLAR NEDENİYLE SATIŞLAR ARTTI"

    Buzu genelde fırıncıların aldığını dile getiren ve tesis hakkında bilgi veren Bardakçı, şöyle konuştu.

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