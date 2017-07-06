İŞ-YAŞAM

23 yaşındaki yeni Einstein: Sabrina Pasterski

04 Temmuz 2017 Salı, 15:40:50 HABERTURK.COM

13 yaşında babası için uçak yapan Sabrina Pasterski, 19 yaşında MIT'yi bitirdi. Şu an fizik, uzay zaman teoremi ve kara delikler alanında serbest araştırma yapıyor. Harvard Üniversitesi tarafından çağın Einstein'ı olarak anılıyor. İşte Sabrina Pasterski'nin sıra dışı hikâyesi

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    2003 yılında, daha 10 yaşındayken uçmaya başlayan Sabrina Pasterski, dünyanın en zeki insanlarından biri olarak gösteriliyor. 

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    Şikago'da doğan Sabrina Pasterski, 5 yaşındayken Edison ismindeki üstün zekalı çocuklara eğitim veren okul tarafından kabul edilmiş. Tek bir gün dahi devamsızlık yapmamış.

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    Sabrina Pasterski, uçuş derslerini tamamladıktan sonra babası için tek motorlu bir uçak yapmaya karar vermiş.

  • 4 23 yaşındaki yeni Einstein: Sabrina Pasterski
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    3 yıl süren çalışmanın ardından uçağını tamamlayan Sabrina Pasterski, 2007 yılında Cont O-200A motorlu uçağıyla ilk deneme uçuşunu gerçekleştirdi.

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    Sadece parçalarıyla değil yazılımıyla da bizzat ilgilendiği uçak için yetkili kurumlardan uçabilir belgesi ve kuyruk numarası almayı başardı.

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YORUMLAR 45
  • Misafir
    Aynı şeyleri türkiye de yapsında göreyim. taksitle cep telefonu bile alamaz.
  • Misafir
    habere aldanmayın bu kız deli
  • Misafir
    Tamam da ne bulmuş ...
  • Misafir
    sen yattığın yerden ne buluyorsun?
  • Misafir
    Kiz ucak imal etmis sen daha neyin kafasini yasiyorsun..Kafan yerinde degil galiba..??
  • Misafir
    İnşallah
  • Misafir
    Bizim gençlerimiz de sosyal medyada takipçi kassın sevgili arasın helal olsun umarım tüm dünyaya faydalı bir insan olur
  • Misafir
    misirdaki piramitlerden caldiklari kitaplardan kopyaliyorlar arastirin lutfen
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 17:26
    kurumuşşşş bu
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 16:28
    Aşık olunası bir kadın. Helal olsun :)
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 14:30
    ya bırakın ilmi, bilmi, yahudiyi, sömürgeyi falan. biz pepe yi transfer ettik naber. nanik.
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 16:56
    35 yaşında herifi napıcan reis
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 14:06
    inşallah bu arastirmalarinda dogru yolu yani islam dinini bulur
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 16:11
    sen buldunda ne oldu neyi başardın
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 17:24
    Islam Dünyasının Haline Bak Kadına Başka Bir şey diye.
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 17:25
    Dile.
  • Misafir
    Siz İslami buldunuz da ne oldu.
  • Misafir
    Laf geldiğinde gevur dersiniz .Ama onların icatlarını kullanır ancak vahsiligi yaparsınız. ..
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 13:56
    Çalışan Kazanır, Boşa Konuşan Değil ! Dağılalım Bir Zahmet.
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 13:18
    irfansız ilim zulümdür
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 14:10
    irfanı da çağıralım o zaman
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 16:12
    züürt tesellisi
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 13:09
    arkadaşım yahudi değil istersen haham ol Jerusalem'den , notların ve zekan yeterli değilse seni MİT 'den 3 senede mezun edip , 23 yaşında Harvard'ta konferans verdirmezler. Köylülükten kurtulun artık.
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 13:09
    bizde de ne cevherler var....ama imkanlar belli:-(
  • Misafir
    Bizde siyasiler,brokratlar imkanları kendine çalıştıyor,cevherlere değil.milette kuzu kuzu kanıyor vay yavrum vayy
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 12:58
    YAŞAM ŞEKLİ DÜŞÜNCELERİNİ YÖNLENDİRMEDE VE BEYNİ KULLANMADA ÇOK ÖNEMLİ OLSA GEREK. SOSYALLİK BİZDE APTALLIĞIN VE BOŞ YAŞAMIN ŞEKLİ OLMUŞ
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 12:55
    Bulduklarının hepsi zaten Kuranda yazıyor, ne diye boşuna kafa patlatalım, oradan bakar bakar alırız!!!
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 16:14
    onun için marsa koloni kurduk okuyup okuyup yaptık cahil
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 12:43
    TÜBİTAK yurtdışındaki Türk bilim insanlarını ülkeye davet etti. Gelenlere ne mi oldu? Kovuldular ve yurtdışına çıkış yasağı koydular.
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 12:40
    İnsan; beyin ; akıl; farkındalık ; görüş ama gerçek görüş ... gözlerin gördüğü değil artık beynimizin yansıttığını gördüğümüzü anlamamız ve bu konudaki hastalıklarımızdan yüzyıllardır alışılagelmiş doğru görülen BÜYÜK yanlışlarımızdan vazgeçmemiz gerek ....
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 12:38
    bizim odtüden onur belgesiyle mezun olan süper beyinlerimiz intihar etti süsü verilerek suikastla ortadan kaldırılıyor ama batı kendi içinden çıkan parlak beyinlerine gözü gibi bakıyor paraya ödüle bilime boğuyor....bu arada uçak yapılalı çok çok zaman geçti yazılımını yapsada 13 yaşında yapsada 3 yaşında yapsada farketmez.yeni icat yapabilme kapasitesi önemlidir bir dahinin .
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 12:32
    uzaya gitsek abdest alabilecek miyiz sorusu geldi aklıma birden
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 12:26
    Arkasında yahudi sermayesi var. Kız yahudi cemaatinden. Polonya asıllı eşkanaz aileden geliyor. Yoksa öyle istersen süper zeka ol destek alamazsın.
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 12:21
    yolun açık olsun...bahtın güzel olsun... ınsanlık adına güzel şeyler yapacağına emınım.
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 12:11
    Bakalım kim ne saçmalık yazacak? Valla bravo kıza. Bizim en çok gördüğüm tablo ise;karşıdan karşıya geçerken msj gelince okuyabilmek için durunca;kendisine araba çarpan gençlerin öyküsü. Lütfen pratik olun ve aynı anda birden fazla birşey yapabilin. Uçağı yapan yapıyor :))
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 11:36
    alem üretiyor biz koltuk peşindeyiz
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 11:21
    Allahtan istanbula geldiğinde birşey olmamış
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 13:51
    yorumunu okumadan önce bu aklıma gelmişti :)
  • Misafir
    Size birşey mi, oldu?
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 11:10
    Ülkemdede genç beyinlere ihtiyaç var.
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 11:08
    bu tarz insanları eğitmek için kullandıkları paranın kaynağı gelişmemiş ülkelere uyguladıkları sömürge ve iç savaşlar. O yüzden avrupa ve abd de böyle olaylar olurken dünyanın geri kalanında ses yok. adam geçim derdine düşmüş. nereden bulacak 150 bin dolarlık bursu.
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 11:08
    Uçak yapan bir insan asosyal olamaz her şeyi cinselliğie bağlamayın.
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 11:01
    Yok artık
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 10:50
    kesin yahudidir
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 16:17
    yapta sende yahudi ol daha çok sevap kazanırsın edison anştein vb gibi
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