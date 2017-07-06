04 Temmuz 2017 Salı, 15:40:50 | Güncelleme: 06 Temmuz 2017 Perşembe, 13:26:37
HABERTURK.COM
13 yaşında babası için uçak yapan Sabrina Pasterski, 19 yaşında MIT'yi bitirdi. Şu an fizik, uzay zaman teoremi ve kara delikler alanında serbest araştırma yapıyor. Harvard Üniversitesi tarafından çağın Einstein'ı olarak anılıyor. İşte Sabrina Pasterski'nin sıra dışı hikâyesi
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2003 yılında, daha 10 yaşındayken uçmaya başlayan Sabrina Pasterski, dünyanın en zeki insanlarından biri olarak gösteriliyor.
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Şikago'da doğan Sabrina Pasterski, 5 yaşındayken Edison ismindeki üstün zekalı çocuklara eğitim veren okul tarafından kabul edilmiş. Tek bir gün dahi devamsızlık yapmamış.
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Sabrina Pasterski, uçuş derslerini tamamladıktan sonra babası için tek motorlu bir uçak yapmaya karar vermiş.
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3 yıl süren çalışmanın ardından uçağını tamamlayan Sabrina Pasterski, 2007 yılında Cont O-200A motorlu uçağıyla ilk deneme uçuşunu gerçekleştirdi.
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Sadece parçalarıyla değil yazılımıyla da bizzat ilgilendiği uçak için yetkili kurumlardan uçabilir belgesi ve kuyruk numarası almayı başardı.
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2006 yılında uçak yapmaya başladığı videonun popüler olması Sabrina Pasterski'nin popülerliğinin Şikago sınırlarını aşmasındaki en büyük etkenlerden
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Okulunu tam not ortalamasıyla bitiren Sabrina Pasterski, 2009 yazında ABD'nin dev firmalarının gözdesi olmaya başlıyor.
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2009 yılında, daha 15 yaşındayken Amazon'un sahibi Jeff Bezos tarafından kurulan uzay havacılığı şirketi Blue Origin'den iş teklifi alan Sabrina Pasterski, yaz boyunca Washington'a giderek şirkette araştırma yaptı.
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17 yaşında Illinois Matematik ve Bilim Akademisi'nden tam not ortalamasıyla mezun olan Pasterski başta Amazon olmak üzere pek çok firmanın ilgisini çekti.
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Ancak üniversite çağına geldiğine az daha gözden kaçıyor olması da ironik.
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Genç beyin, Forbes'a yaptığı açıklamada ülkenin en saygın üniversitelerinden MIT'ye ilk başvurusunda bekleme listesine alındığını itiraf etmişti.
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MIT'ye geç de olsa kabul edilen Sabrina Pasterski, yine tam not ortalamasıyla ve 3 senede mezun olurken, okulun girişimcilik özel ödülüne de layık görüldü.
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Genç yaşında Stephen Hawking ve Andrew Strominger gibi ünlü fizikçiler onun çalışmalarına atıfta bulundu.
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Hakemli yayınlardan Journal of High-Energy Physics dergisi, Sabrina Pasterski'nin ilk makalesini gönderdikten 24 saat içerisinde jet hızıyla kabul etti.
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Sabrina Pasterski, Chicago Tribune gazetesi tarafından tüm ülkede 265 kişi arasından, genç beyinler arasında zirvede gösterilmişti.
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Pasterski, 2012 baharında SU-MIT bursuyla İstanbul'a gelmişti. Genç kadın, başarısının sırrını anlatırken kendini tamamen araştırmalarına ve işine adamasının önemini vurguluyor.
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Artık 20'li yaşlarında bir yetişkin olmasına rağmen Sabrina Pasterski herhangi bir romantik ilişki yaşamamış, hayatında hiç erkek arkadaşı olmamış.
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Hatta dikkatini dağıtacak sosyal medya ve benzeri sanal dünya nimetlerinden de kendi tercihiyle uzak duruyor. Ne Facebook ne Twitter hesabı var. İş dünyasının vazgeçemediği LinkedIn'i de kullanmıyor.
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Sosyal medya bir yana, Sabrina Pasterski akıllı telefon sahibi bile değil.
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Asosyalliğe varabilen bu adanmışlığın karşılığını ise alıyor. Sabrina Pasterski'nin Hertz Foundation'dan 250 bin dolar, Ulusal Bilim Fonu'ndan da 150 bin dolarlık bursu var.
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Henüz 23 yaşında olmasına rağmen Sabrina Pasterski akademik olarak ABD'nin en seçkin kurumlarında konferans ve panellere katılıyor. Princeton, Harvard, MIT bunlardan bazıları.
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Amazon'un kurucusu Jeff Bezos tarafından fiziğe yönlendirilen Pasterski, şu an Harvard'da kara delikler ve uzay zaman teoremi üzerine özel öğrenci statüsüyle serbest araştırma yapıyor.
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Harvard Üniversitesi Temel Doğa Kanunları bölümünü başındaki ünlü fizikçi Andrew Strominger tarafından yeni Einstein olarak gösterilen Sabrina Pasterski'nin adını ileride daha çok duymamız işten bile görünmüyor.