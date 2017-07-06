Bol para döneminden sıkı para dönemine geçiliyor

Dolar dün Türk Lirası karşısında yüzde 1,3 değer kazanarak 3.62’ye dayandı. Türk Lirası ile birlikte dün diğer gelişmekte olan ülke paraları da ağır değer kayıplarına uğradı. Bunun nedeni ise ağırlıklı olarak başta ABD Merkez Bankası FED olmak üzere büyük merkez bankalarının 2008 krizinden bu yana uyguladıkları bol para dönemine son verip artık dağıtıkları parayı geri çekme ve faiz yükseltme politikalarına geri dönecek olmaları. Gazete Habertürk'ten Rahim AK'ın haberine göre global piyasalar başlangıçta FED’in faiz artırımı sürecine tepkisiz kalırken FED’e Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve diğer merkez bankalarının da katılması piyasa oyuncularını adeta yerinden zıplattı. Avrupa Merkez Bankası’nın eylülde parasal sıkılaştırma, yılbaşında ise faiz artırımı olasılığı güçlenmeye başlayınca FED’in bilanço küçültme operasyonu da tahvil faizlerinin aslında beklenenden daha fazla artacağı havası yaratarak piyasaları daha fazla etkilemeye başladı. Böylece gelişmekte olan ülke para birimlerinden çıkış son 3 günde hızlandı. Önceki gün ABD piyasaları kapalı olduğu için tepki sınırlı kalırken dün ise ertelenmiş işlemler de devreye girdi.

KATAR VE AFRİN RİSKİ AYRIŞTIRIYOR

Katar’a yaptırımların artarak süreceği haberleri gelmeye başlarken konunun sadece Katar ile sınırlı olmadığı, Türkiye ve İran’ın da dolaylı olarak dahlinin olduğu bir risk gündemde. Diğer yandan Afrin’de Türk ordusu ile ABD ordusunun karşı karşıya kalma riski de piyasa tarafından fiyatlanıyor.

DNG DANIŞMANLIK STRATEJİSTİ FATİH KERESTECİ: PARABOL, YÖN HÂLÂ YUKARI

DNG Danışmanlık Stratejisti Keresteci, merkez bankalarının küresel anlamda şahinleşmesi piyasalardaki iyimserliği sınırlamış olsa da hâlâ ana yönün olumlu olduğunun altını çizerek “Piyasalardaki likidite bolluğu o derece fazla ki para otoritelerinin sözlü müdahalelerinin şu aşamada pek de etkili olduğunu göremiyoruz” dedi.

FED , BİLANÇOSUNU KÜÇÜLTMEK İÇİN AĞUSTOSU TARTIŞTI

ABD Merkez Bankası’nın (Fed ), karar alma organı Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 13-14 Haziran’da düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Tutanaklarda FOMC üyelerinden bazılarının politika faizinin üst sınırını yüzde 1.25’e yükseltme kararının alındığı toplantıda, bankanın bilançosunu küçültmesine yönelik adımı da ağustos ayında atması için bastırdığı görüldü. Ancak FOMC yetkililerinin özellikle hedef olan yüzde 2 yerine yeniden yüzde 1.4 seviyesine gerileyen enflasyon değerleri nedeniyle tarih konusunda uzlaşamadığı anlaşıldı. Analistler Fed ’in 4.5 trilyon dolarlık bilançosunu eylül toplantısında küçültmeye başlamasını bekliyor.

FED

Yılın ikinci yarısında ABD Merkez Bankası FED’in bilanço küçültmeye başlayacak olmasının faizlere etkisini piyasa henüz yorumlamaya başladı

ECB

FED’in arkasından Avrupa Merkez Bankası’nın eylülde yine parasal sıkılaştırma, yılbaşında ise faiz artırımı olasılığı güçlenmeye başladı

AFRİN

Suriye’de Afrin’de Türk ordusunun ABD ile karşı karşıya kalma riski piyasalarda bir risk olarak görülmeye başlandı

KATAR

Türkiye açısından Katar sorunu önemli bir risk olarak duruyor. Katar’a yaptırımların artırılacağına yönelik haberler artmaya başladı

TRUMP

7-8 Temmuz’da Almanya’da yapılacak olan G-20 toplantısına ABD Başkanı Donald Trump’ın katılacak olması yeni endişe kaynağı