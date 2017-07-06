KOSGEB desteğiyle Amasya'da taksi durağı açtı

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"İşlerimin bu kadar güzel olacağını hiç beklemiyordum açıkçası ancak şu an işlerim çok güzel. Müşterilerimize cevap vermekte zorlanıyoruz. Bu iş genelde erkek mesleği olarak biliniyor ancak ben çok zorlanmadım. Bence bir işin kadını, erkeği olmuyor. Kadınlardan çok güzel tepkiler alıyorum. Para kazanmaya ve para kazandırmaya başladım. Bu çok güzel bir duygu. Kesinlikle her kadın kendi işini yapmalı ve bütün kadınların, yapacakları işi çok güzel yapacaklarına inanıyorum. Ben bu işi yapmak için yola çıktığımda herkes bana 'hayal kuruyorsun' dedi. Ancak KOSGEB bana cesaret verdi. KOSGEB ile yola çıkarsam başaracağımı düşündüm. Evet ben bu işe hayal kurarak başladım ancak hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz çok zor değil"