İŞ-YAŞAM

KOSGEB desteğiyle Amasya'da taksi durağı açtı

06 Temmuz 2017 Perşembe, 09:24:34 AA

Amasya'da 38 yaşındaki ev hanımı Nurten Karalı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı hibe desteği ile taksi durağı açtı, "hayal" diyen kocası dahil 10 kişiye istihdam sağladı.

  • 1 KOSGEB desteğiyle Amasya'da taksi durağı açtı
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    Evli ve 2 çocuk annesi Nurten Karalı, Amasya'da taksi durağı açma hayaliyle KOSGEB'in girişimcilik kursuna katıldı. Belgesine kavuştuktan sonra KOSGEB'e başvuran Karalı, 50 bin lira hibe desteğiyle taksi durağını açtı.

  • 2 KOSGEB desteğiyle Amasya'da taksi durağı açtı
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    Taksi durağının ve taksilerin temizliği, şoförlerinin kılık kıyafetleriyle tek tek ilgilenen Karalı, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Taksi durağında 2'si kadın 10 kişiye iş veren Karalı, erkek mesleği olarak bilenen taksiciliğin kadın patronu olarak dikkati çekiyor.

     

     

  • 3 KOSGEB desteğiyle Amasya'da taksi durağı açtı
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    Karalı yaptığı açıklamada, taksi durağı kurma fikrini ilk başlarda eşinin bile hayal olarak gördüğünü söyledi. Durağı kurduktan sonra eşine de şoför olarak iş verdiğini anlatan Karalı, şu açıklamalarda bulundu:

     

  • 4 KOSGEB desteğiyle Amasya'da taksi durağı açtı
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    "Amasya küçük bir şehir olduğu için taksi kültürü pek gelişmemişti ve ben bu alanda bir eksiklik hissettim. Kadınlar da taksiye binmeye çekiniyordu ve endişeleri vardı. Bir bayan taksi durağı sahibi olursa kadınların bu çekincelerinin ortadan kalkacağını düşündüm ve karar verdim. KOSGEB desteğiyle bu durağı açtım"

     

     

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  • 5 KOSGEB desteğiyle Amasya'da taksi durağı açtı
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    MÜŞTERİLERİNİN YÜZDE 90'I KADIN

     

    Kadın müşterilerin, patronu kadın olan ve iki kadın sürücü bulunan bir taksi durağını daha çok tercih ettiklerini ifade eden Karalı, şu ifadeleri kullandı:

     

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YORUMLAR 8
  • Misafir
    ne yapsın hanımefendi, amasyada fabrikalar kurumsal işyeri varda gitmemiş mi? helal olsun en azından şehrin ne halde olduğunu göstermiş
  • Misafir
    helal olsun ablam
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 10:47
    Helal olsun aplamiza girisinci Turk bayani Boyle Olur Iste Istek oldugu sure herseye ulasilabilir
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 10:47
    helal olsun ablama
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 10:46
    Ellerinize sağlık sizin gibi başarmayı isteyen tüm kadınlara örnek oldunuz tebrikler
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 10:42
    bıktım artık cinsiyet temalı övgülerden. ne yani patron kadın olunca kadınlar taksiye mi biniyorlar.erkek olursa gitmiyorlarmı.
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 10:26
    bravo!!!
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 09:55
    helal olsun
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