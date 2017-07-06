THY, ABD, THY lazer şov
İŞ-YAŞAM

THY Amerikan Bağımsızlık Günü’nde adını gökyüzüne yazdırdı

Türk Hava Yolları (THY), 4 Temmuz Amerikan Bağımsızlık Günü’nde adını lazerle gökyüzüne yazdırdı. Lazer gösterisi büyük beğeni topladı

06 Temmuz 2017 Perşembe, 10:17:33 Güncelleme: 11:43:08

Türk Hava Yolları, ABD’deki marka bilinilirliğini arttırmak için tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor. THY, 4 Temmuz Amerikan Bağımsızlık Günü’nde adını lazerle Los Angeles ve Hollywood semalarına yazdırdı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, büyük beğeni toplayan reklam kampanyası kapsamında yaklaşık 3 bin metre yükseklikteki Turkish Airlines yazısının şehrin değişik noktalarından görünmesi sağlandı.

Geçtiğimiz  yılda  benzer bir  tanıtım yapan ve yaklaşık 24 milyon kişiye ulaşan şirket, günün en yoğun saatlerinde lazerle Turkish Airlines ve Fly Turkish Airlines yazılarını  gökyüzüne yansıtmıştı.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 14 dakika önce
    Bu yasaklar olmasaydı bu cihazlar nasıl satılacaktı?
  • Misafir 5 saat önce
    gökyüzüne kazıdık
  • Misafir 5 saat önce
    bu ülkeyi thy yönetimi yönetse ülkenin imajı on numara olur.
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