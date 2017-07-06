Türk Hava Yolları, ABD’deki marka bilinilirliğini arttırmak için tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor. THY, 4 Temmuz Amerikan Bağımsızlık Günü’nde adını lazerle Los Angeles ve Hollywood semalarına yazdırdı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, büyük beğeni toplayan reklam kampanyası kapsamında yaklaşık 3 bin metre yükseklikteki Turkish Airlines yazısının şehrin değişik noktalarından görünmesi sağlandı.

Geçtiğimiz yılda benzer bir tanıtım yapan ve yaklaşık 24 milyon kişiye ulaşan şirket, günün en yoğun saatlerinde lazerle Turkish Airlines ve Fly Turkish Airlines yazılarını gökyüzüne yansıtmıştı.

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