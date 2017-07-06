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"2015 yılında 223 bin 977 yolcu havalimanını kullanırken, 2016 yılında ise havalimanını kullanan yolcu sayısı 798 bin 598 oldu. Toplamda 1 milyon 512 bin 933 yolcunun kullandığı havalimanında yine toplamda 10 bin 477 karşılıklı sefer düzenlendi"