İŞ-YAŞAM

Ordu-Giresun Havalimanı 1.5 milyon yolcuya hizmet verdi

06 Temmuz 2017 Perşembe, 11:03:50 AA

Ordu-Giresun Havalimanı deniz üzerine 36 milyon ton taş dökülerek inşa edilmişti. 2015 yılında hizmete açılan havalimanında bugüne kadar 1 milyon 512 bin 933 yolcuya hizmet verdi

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    Deniz üzerine 36 milyon ton taş dökülerek inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanını, hizmete açıldığı 22 Mayıs 2015 tarihinden bu yana 1 milyon 512 bin 933 yolcunun kullandığı belirtildi.

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    Havalimanı Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ordu-Giresun Havalimanında, iç hatlarda Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya seferlerinin, dış hatlarda ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Almanya ve Suudi Arabistan'a karşılıklı seferlerin düzenlendiği ifade edildi.

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    22 Mayıs 2015 tarihinde trafiğe açılan havalimanını bu yılın ilk 6 ayında 490 bin 358 yolcunun kullandığı belirtilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

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    "2015 yılında 223 bin 977 yolcu havalimanını kullanırken, 2016 yılında ise havalimanını kullanan yolcu sayısı 798 bin 598 oldu. Toplamda 1 milyon 512 bin 933 yolcunun kullandığı havalimanında yine toplamda 10 bin 477 karşılıklı sefer düzenlendi"

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  • 5 Ordu-Giresun Havalimanı 1.5 milyon yolcuya hizmet verdi
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    Havalimanında bu yıl 212 bin kişinin sorgulandığı, hakkında yakalama kararı bulunan 80 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

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