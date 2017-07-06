AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) raporlarından derlediği verilere göre, 2017'nin ilk 6 ayındaki rakamlar, otomobil ve hafif ticari araç satışlarındaki ithal payının azaldığına işaret etti.

Bu yılın ocak-haziran döneminde satılan her 100 araçtan 64'ü ithal, 36'sı yerli üretimden oluştu. Otomotiv pazarında satılan toplam 401 bin 158 aracın 257 bin 151 adedi ithal, 144 bin 7 adedi ise yerli araç oldu.

Türkiye otomotiv pazarında geçen yılın tamamında satılan araçların yüzde 31.6'sı yerli ve yüzde 68.4'ü de ithal araçlardan oluştu.

ODD'nin 2004 itibarıyla mevcut olan verilerine göre, toplam otomotiv satışlarındaki en yüksek ithal oranı, 2013'te yüzde 71.2 olarak kayıtlara geçerken, en düşük ithal oranı da yüzde 46.6 ile 2004'te gerçekleşmişti.

TİCARİ SATIŞLARDA YERLİ ORANI YÜZDE 50,6

Verilere göre, otomobil pazarında bu yılın ilk 6 ayında satılan toplam 305 bin 924 aracın 95 bin 794 adedi yerli, 210 bin 130 adedi de ithal araç oldu. Söz konusu dönemde satılan her 100 otomobilden 68.7'si ithal, 31.3'ü de yerli üretim araçlardan oluştu.

İlk yarıda 95 bin 234 adet satış yapılan hafif ticari araç pazarında ise 48 bin 213 yerli, 47 bin 21 ithal araç satıldı. Bu dağılımla, hafif ticari pazarında yerli araç oranı yüzde 50.6 ile yüzde 49.4 olan ithal oranının üzerinde gerçekleşti.

RENAULT YERLİ OTOMOBİL SATIŞINDA İLK SIRADA

Türkiye'de toplam otomotiv satışında Renault 54 bin 947 adetle birinci, Volkswagen 48 bin 786 adetle ikinci, Fiat ise 48 bin 713 adetle üçüncü sırada yer aldı. Otomobil satışlarına bakıldığında da Renault 48 bin 779 adetle birinci, Volkswagen 36 bin 707 adetle ikinci ve Fiat 26 bin 652 adetle üçüncü oldu.

Yerli otomobil satışlarında 33 bin 586 adet ile Renault liderliğini korudu. Renault'yu 25 bin 622 adetle Fiat ve 12 bin 659 adetle Toyota takip etti. İthal otomobil satışlarında ise Volkswagen 36 bin 707 adet, Opel 18 bin 790 adet ve Dacia 17 bin 154 adetle ilk üç sırada yer aldı.

Hafif ticari araç pazarı incelendiğinde firma bazında Ford 28 bin 463 adetle birinci, Fiat 22 bin 61 adetle ikinci, Volkswagen ise 12 bin 79 adetle üçüncü oldu. İthal hafif ticari araçlarda sırasıyla Volkswagen 12 bin 79 adet, Renault 6 bin 168 adet ve Citroen 4 bin 661 adetlik satış rakamlarına ulaştı. Yerli hafif ticari araç satışlarında ise 26 bin 870 adetle Ford ilk sırada yer aldı. Ford'u, 19 bin 479 adetle Fiat ve 955 adetle de Isuzu takip etti.

İLK YERLİ OTOMOBİL 2019'DA PİYASADA

Bu arada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birkaç yıl önce, "Türkiye'de yerli marka otomobil yapmak için bir babayiğit arıyorum" çağrısında bulunmuştu.

Erdoğan, bu yılın mayıs ayında yapılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Olağan Genel Kurulu'nda da, "Bugün TOBB'un bu genel kurulunda bir teklifim var. Bunu her yerde yapıyorum. Çünkü buna doğrusu hasretim. Bu milletin bir evladı olarak hasretim. Diyorum ki gelin şu yüzde 100 yerli üretim olan otomobilimizi TOBB camiası içerisinden çıkartalım." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, bakanlık bünyesinde TÜBİTAK tarafından yerli marka ile ilgili çalışma başlatılırken, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de ilk yerli otomobili 2019'da ortaya çıkartmayı hedeflediklerini söylemişti.

yerli oto

Otomobil satışı

ithal araç

renault

en çok satılan yerli otomobil