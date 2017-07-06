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İŞ-YAŞAM

Bakan Müezzinoğlu'ndan 'istihdam' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, "Bu yıl artı istihdam yapmak istiyorum diyen işverenlerimizin 10 gün sigortasızlık dışında önünde herhangi bir engel kalmadı." dedi

06 Temmuz 2017 Perşembe, 12:20:00 Güncelleme: 12:20:49 AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, istihdam teşvikine ilişkin, "Üç aylık sigortasız olmak şartı vardı, istismarlar olabilir diye, bunu 10 gün sigortasız olma şeklinde düzenlemeler getirdik.

Şu anda 'Bu yıl artı istihdam yapmak istiyorum' diyen işverenlerimizin 10 gün sigortasızlık dışında önünde herhangi bir engelini kalmadığını ifade edebilirim." ifadelerini kullandı.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 saat önce
    kamuda çalışan taşeron işçiye kadro sözü verdi hükümet sonuç yok
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