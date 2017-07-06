Türkiye un ihracatında Afrika'yı hedef aldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Hububat Ticaret Merkezinde bu yılki buğday hasadına ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.



İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, toplantıda konuşan Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği Başkanı Özmen, Türkiye'de yaklaşık bir ay önce Mardin ve Şanlıurfa ile Çukurova'da hasat döneminin başladığını belirterek, hasadı tamamlanan Güneydoğu dahil olmak üzere Türkiye'nin tamamında çok güzel bir rekolte elde ettiklerini dile getirdi.



Yağışların beklentilerini karşıladığını anlatan Özmen, "İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara'da 22 milyon ton bir buğday rekoltesi var. Tabi buğdayın rekoltesi ve kalitesi önemli. Çünkü Türkiye iyi buğday üretmek zorunda çünkü 80 milyonluk bir nüfusu besliyor. Bunun yanı sıra 20 milyon turist geliyor ve o turistlerimiz de besleniyor. En önemlisi ise 150 ülkeye un ihraç ederek, bu konuda dünya birincisi konumunda" dedi.



Dünyanın en kaliteli buğdayının ve buna bağlı olarak ununun Türkiye'de olduğunu anlatan Özmen, "Bu nedenle artık yeni pazarlara açılmamızın da zamanı geldi. Afrika un talep eden bir kıta, uzak doğuda Endonezya ve Filipinler un ihtiyacı yüksek ülkeler. Buralarda yeni pazar arayışına girmemiz lazım" diye konuştu.

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