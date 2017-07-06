Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın açıklamasının ardından Çamlıca gişelerinde serbest geçiş sistemine geçiş çalışmaları başladı. TEM otoyolunun İstanbul istikametinde 4 şerit trafiğe kapatılarak bölgedeki gişelerin yıkılması için işlemler başladı.

Otoyoldan geçişler İstanbul istikametine şu anda sag tarafta bulunan gişelerden yapılabiliyor. Bu bölgede gişelerin yıkılmasının ardından, serbest geçiş sistemi için kamera ve elektronik sistemlerini taşıyacak çelik taklar yerleştirilecek. Yapılan plana göre kademeli olarak bölgedeki tüm gişeler yıkılarak kaldırılacak.



30 AĞUSTOS'TA BİTECEK



30 Ağustos'ta tamamlanması planlanan çalışmaların ardından Fatih Sultan Mehmet köprüsü, Mahmutbey gişeleri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ardından Çamlıca gişelerde de Serbest geçiş sistemine geçilmiş olunacak.

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