çamlıca gişeleri, çamlıca gişeleri geçiş, çamlıca gişelerinde son durum
İŞ-YAŞAM

Serbest Geçiş Sistemi için Çamlıca gişelerde 4 şerit kapatıldı

Çamlıca gişelerinin yıkılarak serbest geçiş sistemine geçilmesi için çalışmalar başladı. İstanbul istikametine 4 şerit yol trafiğe kapatıldı. Çalışmaların 30 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor

06 Temmuz 2017 Perşembe, 15:32:58 Güncelleme: 15:35:00 DHA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın açıklamasının ardından Çamlıca gişelerinde serbest geçiş sistemine geçiş çalışmaları başladı. TEM otoyolunun İstanbul istikametinde  4 şerit trafiğe kapatılarak bölgedeki gişelerin yıkılması için işlemler başladı.

Otoyoldan geçişler İstanbul istikametine şu anda sag tarafta bulunan gişelerden yapılabiliyor. Bu bölgede gişelerin yıkılmasının ardından, serbest geçiş sistemi için kamera ve elektronik sistemlerini taşıyacak çelik taklar yerleştirilecek. Yapılan plana göre kademeli olarak bölgedeki tüm gişeler yıkılarak kaldırılacak.

30 AĞUSTOS'TA BİTECEK

30 Ağustos'ta tamamlanması planlanan çalışmaların ardından Fatih Sultan Mehmet köprüsü, Mahmutbey gişeleri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ardından Çamlıca gişelerde de Serbest geçiş sistemine geçilmiş olunacak.

  • Çamlıca gişeleri
  • çamlıca gişeleri geçiş
  • serbest geçiş
  • ogs
  • çamlıca gişelerinde son durum
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 7
  • Misafir 5 dakika önce
    aynen
  • Misafir 6 saat önce
    sıkıntıyı çekmeden rahatlama olmaz, biz millet olarak tembelliğe alışmışız, eleştirirken biraz düşünelim lütfen..
  • Misafir 6 saat önce
    Her yerde sıkıntı, her yerde kötülük neden böyle ?
Tüm yorumları göster(7)
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme