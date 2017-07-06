Rekabet Kurumu (RK), Doğan Müzik Kitap (D&R) hakkında hâkim durumunu kötüye kullandığı iddiası ile soruşturma başlattı. RK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri, bulguları ciddi ve yeterli bularak; kanunun ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak soruşturma açılmasına karar verildi" görüşüne yer verildi.

RK açıklamasına göre şirketin yaptığı sözleşmelerle piyasaya yeni girecek teşebbüsleri engellemek ve rakip teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle hâkim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığı soruşturulacak.

D&R soruşturma

D&Ra soruşturma

d&r

D&R kitap