İŞ-YAŞAM

RASAT İstanbul'u görüntüledi

06 Temmuz 2017 Perşembe, 15:46:24 AA

Türkiye'de tasarlanıp üretilen ilk yer gözlem uydusu RASAT, 25 Haziran'da İstanbul'u görüntüledi

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    TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, uydu tarafından çekilen görüntüler "http://blog.gezgin.gov.tr" üzerinden paylaşıldı.

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    Söz konusu fotoğraflarda Karadeniz ve İstanbul Boğazı'nın turkuaz renge büründüğü, Marmara Denizi’nin lacivert renkte olduğu görüldü.

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    Görüntülerde, denizin gümüş renginde parlaklığa kavuşması da bir başka ayrıntı olarak dikkati çekti.

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    Parlamaya, yaz aylarında güneş ışınlarının denizden bir ayna gibi yansıyarak RASAT'a ulaşması neden oldu.

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    Tasarımı ve üretimi Türkiye'de gerçekleştirilen ilk yer gözlem uydusu olan RASAT, Türkiye’nin BiLSAT uydusundan sonra ikinci uzaktan algılama uydusu olarak biliniyor.

     

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YORUMLAR 2
  • Misafir
    fotoları hd yükleyin
  • Misafir
    beton yığını çarpık kentleşme
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