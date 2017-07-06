RASAT İstanbul'u görüntüledi

06 Temmuz 2017 Perşembe, 15:46:24 | Güncelleme: 15:51:57
AA
Türkiye'de tasarlanıp üretilen ilk yer gözlem uydusu RASAT, 25 Haziran'da İstanbul'u görüntüledi
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TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, uydu tarafından çekilen görüntüler "http://blog.gezgin.gov.tr" üzerinden paylaşıldı.
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Söz konusu fotoğraflarda Karadeniz ve İstanbul Boğazı'nın turkuaz renge büründüğü, Marmara Denizi’nin lacivert renkte olduğu görüldü.
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Görüntülerde, denizin gümüş renginde parlaklığa kavuşması da bir başka ayrıntı olarak dikkati çekti.
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Parlamaya, yaz aylarında güneş ışınlarının denizden bir ayna gibi yansıyarak RASAT'a ulaşması neden oldu.
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Tasarımı ve üretimi Türkiye'de gerçekleştirilen ilk yer gözlem uydusu olan RASAT, Türkiye’nin BiLSAT uydusundan sonra ikinci uzaktan algılama uydusu olarak biliniyor.
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TÜBİTAK UZAY tarafından, danışmanlık ya da dış destek alınmadan Türkiye'de tasarlanan uydu, 17 Ağustos 2011 tarihinde Rusya Federasyonu'nun Kazakistan sınırındaki Orenburg bölgesinde bulunan Yasny Fırlatma Üssü'nden Dnepr fırlatma aracıyla uzaya gönderilmişti.
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İlk sinyalleri Türkiye saati ile 11.50'de vermeye başlayan RASAT, 3 yıllık bir görev ömrüne sahip olmak üzere tasarlandı.