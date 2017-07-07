Bill Gates'in 1999 yılındaki kehanetleri nasıl gerçekleşti?
06 Temmuz 2017 Perşembe, 16:05:00 | Güncelleme: 07 Temmuz 2017 Cuma, 11:57:01
HABERTURK.COM
Bill Gates 1975 yılında Microsoft'u kurduktan sonra aradan 42 yılda elde ettiği 88.8 milyar dolar tutarındaki servetiyle dünyanın en zengin insanı oldu. Bill Gates 1999 yılında Düşünce Hızında Çalışmak ismindeki kitabıyla önemli sözlere imza atarak ilginç kehanetlerde bulundu ve bugün hepsi gerçekleşti. İşte Bill Gates'in o sözleri.
NE DEMİŞTİ: "İnsanların farklı web sitelerindeki fiyatları görmesini sağlayacak, tüm sektörlerde çaba sarfetmeden en ucuz ürünü bulabileceği otomatik fiyat karşılaştırma hizmetleri geliştirilecek."
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Bill Gates, alışverişin elektronik ortamda hızla yayılmasını ve e-ticaretin geleceği boyutu öngörmekle kalmadı fiyat karşılaştırma konusunda da nokta atış yaptı.
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NE OLDU: Google ve Amazon gibi sitelerde ürün araştırması yapıp farklı fiyat seçeneklerini görmek artık mümkün. Yurtdışında NexTag, PriceGrabber gibi Türkiye'de de EnUygun, Cimri vb. hizmetler tüketicilerin işini kolaylaştırıyor.
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NE DEMİŞTİ: "İnsanlar nerede olursa olsun iletişim kurabilecekleri ve iş yapabilecekleri küçük cihazlar taşıyacak. Haber okuyacak, uçuş programını görebilecek, piyasalardan haber alabilecek yani her şeyi yapabilecek."
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iPhone ile akıllı telefonlar hayatımıza girince Bill Gates'in bu dedikleri tamamen gerçekleşti. Hatta iş yapma ve haberleşmenin ötesinde sağlığımızı dahi daha küçük ve akıllı cihazlarla kontrol edebiliyoruz.
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NE OLDU: Akıllı saatler, akıllı gözlükler kısacası günlük hayatta giydiğimiz, taktığımız her şey çip, sensör, internet bağlantısı ve yazılımla akıllı birer cihaza dönüşme potansiyeline sahip.
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NE DEMİŞTİ: "Internet üzerinden insanlar faturalarını ödeyebilecek, mâli durumlarını takip edebilecek ve doktorlarıyla iletişim kurabilecek."
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Bill Gates'in belki de en hızlı gerçekleşen öngörüsü bu oldu. Banka şubeleri önündeki kuyruk azaldıysa bunu internete borçluyuz. Faturasını elden ödeyenlerın sayısı gitgide düşüyor. Paypal, Iyzico gibi dijital ödeme sistemleri de cabası.
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NE OLDU: Artık her bankanın akıllı telefon uygulamalarından kredi başvurusunda bulunmak mümkün. Türkiye'de pek çok hastaneden internet ile doktor randevusu alınabiliyor. Reçeteler online takip ediliyor. ABD'de One Medical, Forward gibi sağlık sistemi üzerine girişimler dahi var.
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NE DEMİŞTİ: "Kişisel asistanlar geliştirilecek. Evde ya da ofiste farketmeksizin akıllı bir şekilde tüm cihazlarınıza bağlanıp senkronize olabilecekler ve veri değişimi yapabilecekler. Cihaz, maillerinizi kontrol edebilecek, ihtiyacınız olan bilgisi size sunacak. Örneğin bir markete gittiğinizde yapmak istediğiniz yemeği söyleyeceksiniz ve size lazım olan malzemeleri seçecek."
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Sekreterlik mesleğinin modern versiyonu yönetici asistanı oldu ama teknolojik gelişmeler ve yapay zekanın ilerlemesi nedeniyle onların da geleceğinin tehlikede olduğu söylenebilir.
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NE OLDU: Amazon Echo, Google Home, Apple Siri sesinizle kontrol edebildiğiniz basit fakat etkili kişisel asistanlar. Yön bulmaktan yemek tarifine dek günlük rutin işler ve sorular hakkında yardımcı olabiliyorlar. Google Now ise bunların cep telefonuna sıkıştırılmış hâli olarak yorumlanabilir. Akıllı bir eviniz varsa Nest gibi ürünler sayesinde her şeyini kontrol etmek de mümkün.
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NE DEMİŞTİ: "Sürekli video yayınlar evlerde yaygınlaşacak, evde değilseniz sizi bilgilendirecek."
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Kapalı devre güvenlik ve alarm sistemleri konut ve iş yerlerinin korunmasında tam olarak terkedilmemiş, etkili olabilen fakat kişisel kullanım için pahalı denebilecek yöntemlerden.
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NE OLDU: Oysa, artık kablosuz ve online yayın yapan girişimlerle ev denetimi başka bir boyuta geçiyor. Kapı deliğine konan cinsleriyle "kim o?" demeye gerek kalmıyor. Yoğun çalışanlar sadece güvenlik değil çocuk, yaşlı ve evcil hayvanların durumunu da ucuz ekipmanlarla izleyebiliyor.
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NE DEMİŞTİ: "Arkadaşlarınız ve aileleriniz için geliştirilen, etkinlik planlayıp sohbet edebileceğiniz özel internet siteleri geliştirilecek."
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icq, mIRC, MSN, Orkut sohbet için 90'lar ve 2000'lerin başlarında işlevsel ve vazgeçilmez araçlardı, grup geyiklerinin büyüdüğü zamanlardı ama Mark Zuckerberg daha fazlasını yaptı.
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NE OLDU: Sosyal medya dediğimiz şey Facebook, Twitter, Instagram ile artık sohbet ve arkadaşlığın ötesine geçerek yeni bir medya ve reklam kanalına dönüştü. Etkinlikleri ve organizasyonları Facebook olmadan düşünmek zor. Hele de ticariyse.
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NE DEMİŞTİ: "Ne zaman için seyahat planladığınızı bilecek ve o bilgiyi gideceğiniz yerde aktivite, promosyon, indirim ve parçası olmak istediğiniz her şey hakkında önerilerle birleştirecek yazılımlar olacak."
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Tur acenteleri, bilet ofisleri, oteller, müzeler, restoranlar... Kısacası bir gezi planlamak istiyorsanız lazım olacak araçların hepsi Bill Gates'in bahsettiği yazılım ve uygulamalarla cep telefonuna sığdı.
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NE OLDU: Expedia, Kayak, Tripadvisor, Skyscrapper, Turna, Bavul vb. uygulamalarla seyahatler a'dan z'ye planlanabilir. Airbnb, Couchsurfing ile evler paylaşabilir ya da Zomato, Foursquare ile bulunulan yerdeki mekan ve indirim tavsiyeleri alınabilir.
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NE DEMİŞTİ: "Televizyonda maç izlerken canlı olarak tartışabileceğiniz hizmetler olacak ve kimin kazanacağına dair oy verebileceksiniz."
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Bill Gates'in bu dediği sosyal medyanın en sık kullanım amaçlarından biri oldu. Gazetelerde ve internet sitelerinde artık sosyal medyada ne dediler, kırıp geçiren capsler gibi haberler okuyabilir, televizyonda buna özel programlar bulabilirsiniz.
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NE OLDU: Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi, NBA vb. çok izlenen organizasyonlarda Twitter artık özel hashtag açıyor, desteklediğiniz taraf için profil güncellemeleri ve anketler bile getiriyor. Spor medyasını sosyal medyasız düşünmek imkânsız.
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NE DEMİŞTİ: "Cihazlar akıllı pazarlama araçları olacak. Satın alma alışkanlıklarını bilecek ve tercihlerinize özel olarak yerleştirilmiş reklamlar göreceksiniz."
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Televizyonların yeni yayın dönemlerinde reklam jenerikleri değişir ve sıkı tv izleyicileri için bunun bir değeri var. Reklamveren için de kitleye ulaşmanın en etkili yollarından biri hâlen o sihirli ekran.
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NE OLDU: Google ve Facebook ise nokta atış için çalışıyor. Ayakkabı almak için birkaç arama mı yaptınız? Ziyaret ettiğiniz herhangi bir sitede anında ayakkabı markalarının reklamlarını görüyorsunuz. Aynı anda bir başkası için makyaj reklamı gösterilebiliyor.
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NE DEMİŞTİ: "Televizyon yayınları ilgili site ve izlediğiniz içerikle uyumlu linkler içerecek."
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Televizyonda ya da online yayın platformlarında herhangi bir yayın olmasın ki etkileşim için izleyiciyi bir web sitesine yönlendirmesin. Hatta Snapchat verdiği QR kodlarıyla yayınları kendi platformlarına alıyor.
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NE OLDU: Habertürk okuyucuları tersini de yaşayabiliyor. Gazetedeki bir haberi okuyup dinlemek istiyorsanız Haberturk.com adresine gelebileceğiniz gibi HT Dokun ile video ve görseller arasında da gezinebilmek mümkün.
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NE DEMİŞTİ: "Vatandaşlar kendilerini etkileyen konularla ilgili, örneğin yerel siyaset, güvenlik ya da şehir planlaması gibi konularda internet üzerinden tartışabilecek."
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Kurumların 3 haneli telefon numaralarını arayan kaldı mı? Pek sanmıyorum. Bill Gates'in öngördüğü üzere, Türkiye genelindeki tüm kurumlar anlık gelişmeleri Twitter adreslerinden bildiriyor, vatandaşın şikâyet ve isteklerini alıyor ve hatta espri yapıyorlar.
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NE OLDU: Arap coğrafyasında ise işler biraz daha sertleşebiliyor. Tartışmakla yetinmeyip isyan eden binlerce insan Arap Baharı öncesi ve esnasında Facebook ve Twitter gibi sosyal medya mecralarında organize olmuştu.
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NE DEMİŞTİ: "Sanal oluşumlar sizin yerinizden çok ilgilerinizden etkilenecek."
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Bill Gates'in bundan bahsettiği dönemde internet şimdiki kadar büyük olmamakla birlikte sörf yapmak denen şey kör bir randevudan pek de farklı değildi. Oysa zaman artık eskisinden daha değerli.
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NE OLDU: Reddit, Stumbleupon, Pinterest, Feedly, Flipboard gibi uygulamalar ve siteler ilgi alanlarınıza göre kullanıcıya en doğru içeriği sunmaya çalışıyor. Her türlü sitede artık kategorizasyon olmazsa olmaz.
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NE DEMİŞTİ: "Ekip toplamak isteyen proje yöneticileri çevrimiçi olabilecek, projeyi tanımlayabilecek ve kıstaslarına uyan insanlardan tavsiye alabilecek."
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Profesyonel iş dünyasının rahatlatacak, hızlandıracak bu ihtiyacı Bill Gates aslında bizzat gerçekleştirdi.
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NE OLDU: Sharepoint gibi iş süreçlerini organize etmeye yarayan onlarca yazılım sayesinde firmalar amaca yönelik ekipler kurup yönetebiliyor ve işlerini takip edebiliyor.
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NE DEMİŞTİ: "İnsanlar da benzer şekilde kendi ilgi, ihtiyaç ve niteliklerine göre internet üzerinden iş fırsatları yakalayabilecek."
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Spor salonlarında, okul amfilerinde sınavlar ve işe alma dönemleri, en azından özel sektör için artık geride kaldı.
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NE OLDU: LinkedIN, kariyer.net, Google Hire, profesyonel Facebook grupları gibi platformlar sayesinde insan kaynakları yetkilileri delirmekten, iş arayanlar beklemekten kurtuldu. Hatta bu platformlar özgeçmişlere özel ilanlar dahi gösteriyor, iş arayanları yönlendiriyor.
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Bill Gates de bu fikri sevmiş olacak ki, Microsoft tam 26 milyar dolara LinkedIN firmasını satın aldı.