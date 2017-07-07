İŞ-YAŞAM

Bill Gates'in 1999 yılındaki kehanetleri nasıl gerçekleşti?

06 Temmuz 2017 Perşembe, 16:05:00 HABERTURK.COM

Bill Gates 1975 yılında Microsoft'u kurduktan sonra aradan 42 yılda elde ettiği 88.8 milyar dolar tutarındaki servetiyle dünyanın en zengin insanı oldu. Bill Gates 1999 yılında Düşünce Hızında Çalışmak ismindeki kitabıyla önemli sözlere imza atarak ilginç kehanetlerde bulundu ve bugün hepsi gerçekleşti. İşte Bill Gates'in o sözleri.

  • 1 Bill Gates'in 1999 yılındaki kehanetleri nasıl gerçekleşti?
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    NE DEMİŞTİ: "İnsanların farklı web sitelerindeki fiyatları görmesini sağlayacak, tüm sektörlerde çaba sarfetmeden en ucuz ürünü bulabileceği otomatik fiyat karşılaştırma hizmetleri geliştirilecek."

  • 2 Bill Gates'in 1999 yılındaki kehanetleri nasıl gerçekleşti?
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    Bill Gates, alışverişin elektronik ortamda hızla yayılmasını ve e-ticaretin geleceği boyutu öngörmekle kalmadı fiyat karşılaştırma konusunda da nokta atış yaptı.

  • 3 Bill Gates'in 1999 yılındaki kehanetleri nasıl gerçekleşti?
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    NE OLDU: Google ve Amazon gibi sitelerde ürün araştırması yapıp farklı fiyat seçeneklerini görmek artık mümkün. Yurtdışında NexTag, PriceGrabber gibi Türkiye'de de EnUygun, Cimri vb. hizmetler tüketicilerin işini kolaylaştırıyor.

  • 4 Bill Gates'in 1999 yılındaki kehanetleri nasıl gerçekleşti?
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    NE DEMİŞTİ: "İnsanlar nerede olursa olsun iletişim kurabilecekleri ve iş yapabilecekleri küçük cihazlar taşıyacak. Haber okuyacak, uçuş programını görebilecek, piyasalardan haber alabilecek yani her şeyi yapabilecek."

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  • 5 Bill Gates'in 1999 yılındaki kehanetleri nasıl gerçekleşti?
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    iPhone ile akıllı telefonlar hayatımıza girince Bill Gates'in bu dedikleri tamamen gerçekleşti. Hatta iş yapma ve haberleşmenin ötesinde sağlığımızı dahi daha küçük ve akıllı cihazlarla kontrol edebiliyoruz.

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YORUMLAR 16
  • Misafir
    neden ne dese çıksın ki , adam yapacağını planlamış, planını söylemiş , dediklerini sırasıyla yapmış ve yaptıkça da zengin olmuş , çokta kahin değil yani...
  • Misafir
    Onu dedi bunu dedi deri dedi dedi çok biliyordu da cep telefonu piyasasının geleceğini neden göremedi. Apple ve Samsung cep telefonun da voleyi vurdu. Ondan son bill dayının aklına cep telefonuna yatırım yapmak geldi. Nokia yı adam etmeye çalışıyor. Çok çalışması lazım. Pazar da rekabet ölümüne. Win 10 bedava dağıttı ama nafile.
  • Misafir
    İşte bunlar hep yazılım
  • Misafir
    Yazilim disi seyler de var bunlarda
  • Misafir
    şu adamın yaptıklarının 10 da 1 ini de bir Türk, Türkiye de yapsa da dünya gözüyle bir görsek
  • Misafir
    İnsanlar arasında muhabbet bitecek
  • Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 15:46
    Demesiği birşey daha var!!!!! Bunların yanında özel yaşam kalmadı herkezin bilgileri internette dolaşıyor. Özelin yok ne anladım
  • Misafir
    dolaştırma
  • Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 15:27
    20 yıl önce hayal di.. ;) insan hayal edebildiği herşeyi yapabilirde...
  • Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 15:11
    bil gates 640 kb ram herkese yeterli olur demişti. bunu da yazsaydınız keşke!
  • Misafir
    sadece o yıl için demiştir
  • Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 14:44
    adamlarda zaten şuanda ellerinde 10 sene sonra piyasaya süreceği teknoloji vardır 20 sene öncesinde olduğu gibi
  • Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 12:38
    20 yil once vardi belki bu teknoloji
  • Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 14:30
    teknoloji sadece donanım değildir. Donanım, internet tabiiki vardı, fakat bugünkü yazılımlar, uygulamalar, web siteleri yoktu.
  • Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 12:19
    Çok büyük adam vesselam.
  • Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 11:55
    bir de Bill Gates internetten para kazanmanın mümkün olamayacağını söylemişti. ama şu an microsoftun en büyük para kaynağı bulut sistemler yani internet
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