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NE OLDU: Google ve Facebook ise nokta atış için çalışıyor. Ayakkabı almak için birkaç arama mı yaptınız? Ziyaret ettiğiniz herhangi bir sitede anında ayakkabı markalarının reklamlarını görüyorsunuz. Aynı anda bir başkası için makyaj reklamı gösterilebiliyor.