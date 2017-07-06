'Geleceğin Kadın Liderleri' projesi genç kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla hayata geçirilen uzun soluklu bir proje.

Bugüne dek yaklaşık 500 mezunun verildiği proje kapsamında üniversiteden yeni mezun veya son sınıf öğrencisi, başarı potansiyeli yüksek ve eşit fırsata sahip olmayan genç kadınlar seçiliyor. Katılımcılara eğitim ve mentorluk desteği veriliyor. Proje, genç kadınların toplum ve iş hayatındaki yerlerini kuvvetlendirmek amacıyla; onların iş arama süreçlerini kolaylaştırmayı, iletişim ağlarını genişletmeyi, iş gücüne katılımlarını sağlamayı ve sosyal duyarlılıklarını geliştirmeyi hedefliyor.

4 Temmuz’da başlayan proje başvuruları için son tarihi 17 Ağustos 2017.

Projede, 3 gün süren eğitim programı çerçevesinde iş hayatına yönelik temel bilgi ve beceriler, kariyer geliştirme ve yönetmeye yönelik bakış açısı ve işe giriş becerileri başlıkları altında eğitim veriliyor. Ayrıca katılımcıların hem girişimci hem de profesyonel hayattan rol modeller ile buluşmaları sağlanıyor, endüstri, şirket ve girişimcilik tanıtımları yapılıyor.

Ekonomik büyümenin ve kalkınmanın yolunun kadınları iş gücüne katmaktan geçtiğini vurgulayan Sanofi İnsan Kaynakları Direktörü Türkan Özcan, “Sanofi olarak kadınların ekonomiye katılımının büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Tüm dünyada kadın iş gücünü destekleyen projelere özel önem veriyoruz. Bu doğrultuda 2010 yılından bu yana Dünya Kadın Forumu’nun sponsorluğu ile kadın çalışanları güçlendirmeyi amaçlayan küresel bir program başlattık. İşbirliğimizin temel taşı da KAGİDER’dir. Toplumsal yaşamda kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve eşit işe eşit ücret imkânının sağlanması, öncelikli konularımız arasında yer alıyor ve tüm faaliyetlerimizi bu doğrultuda yürütüyoruz" dedi.

Türkiye’de her dört kadından ancak birinin çalışma hayatı içinde yer aldığını belirten KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ projesiyle bu oranı artırmayı hedeflediklerini söyledi. Oktar şöyle konuştu:

“2016 istatistiklerine göre Türkiye’de kadınların yüzde 27,5’u istihdamda yer alıyor. Yani 29 milyon çalışma yaş aralığında olan kadının sadece 8.2 milyonu çalışıyor. Kadınlarla erkeklerin eşit fırsatlara erişemediği her alan bizim için dengelenmesi ve müdahale edilmesi gereken bir alandır. Kız çocukları, kadınlar, genç kadınlar pek çok zorlukla karşılaşıyor ancak hayatlarını iyileştirecek tek bir destek, tek bir olumlu adım bile hayatlarını bambaşka bir yöne götürmeye yetebiliyor.

Çünkü kapı bir kez açıldığı zaman, o kız çocukları, kadınlar, genç kadınlar mücadele etmekten asla vazgeçmiyor; giderek güçleniyorlar, başka kız çocuklarını, kadınları, genç kadınları da güçlü kılmak için çaba sarf ediyorlar. Hedefimiz hep birlikte genç kadınların önündeki engelleri kaldırabilmek ve bu yolda birlikte başarılara imza atmaktır."

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