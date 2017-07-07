Afrika sıcakları üzümü dalında kavurdu

Kent merkezi ve bazı ilçelerde zaman zaman 43 dereceye ulaşan hava sıcaklığı, üzüm bağlarında da olumsuz durumların yaşanmasına sebep oldu. Güneş ışınlarına doğrudan maruz kalan üzüm salkımlarının kuruduğu görüldü.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, bu yıl aşırı sıcaklardan dolayı üzümde güneş yanıklarıyla karşılaştıklarını söyledi.

Bağ yetiştiriciliğinde yaprak alma, sürgün yönlendirme, ilaçlama ve meyvenin daha iyi hava alması için yaptıkları bazı uygulamalar olduğuna işaret eden Ünal, şöyle konuştu:

"Özellikle yaprak alımı uygulamasının aşırı olması ve salkımın tamamen güneşte kalmasıyla 'güneş yanığı' dediğimiz zararın olma ihtimali daha da artıyor. Bununla beraber üzümlerin havalanması, ilaç ve özellikle renkli çeşitlerde daha iyi güneş alması için yaptığımız yeşil işçilik yaprak alma uygulamaları, belli bir oranda bırakmamız gerekiyor.

Güneş yanıkların sebeplerinden bir tanesi, tamamen salkımın güneşte açık bırakılmasından kaynaklanıyor. Bu yıl sıcak havaya bağlı güneş yanıkları bölgemizde bir çok bölgede etkisini gösterdi ve üreticilerimizden bu hususlarda şikayetler alıyoruz."

Akay Ünal ayrıca, üreticilere yaprak alım oranını salkımı tamamen güneşte bırakacak şekilde değil, biraz gölge alacak şekilde uygulamalarını da önerdi.

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol ise aşırı sıcaklardan dolayı bağlarda yaşanan uç yanması zararının yüzde 30'a yakın olduğunu dile getirdi.

Üzüm üreticilerinin kışın don ve baharda ise dolu nedeniyle mağdur olduğunu belirten Şenol, "Hava sıcaklıklarının 44 dereceye kadar çıkmasından sonra çekirdeksiz üzüm bağlarımızda uç yanması oldu. Gediz Havzası'nın en verimli topraklarına sahip olduğumuz Turgutlu'daki üzüm bağlarında üretim kayıpları meydana geldi. Çiftçilerimiz bu olaylardan dolayı ciddi şekilde zarara uğradı. Hükümetimizden çiftçilerimize yönelik bazı kolaylıklar gösterilmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Üreticilerden Murat Uzun da sıcak hava nedeniyle sıkıntılı bir süreçte olduklarını belirtti.

Aşırı sıcaklıkların üzümü dalında kavurduğunu dile getiren Uzun, "Gerçekten mağdur durumdayız. Devlet büyüklerimizden biz çiftçilere destek olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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