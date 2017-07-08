İŞ-YAŞAM

Mucize bitki Moringa "kadın eli" ile yetişecek

08 Temmuz 2017 Cumartesi, 13:47:27 AA

Beslenmede, tıpta, kozmetikte, hayvancılıkta ve sanayide kullanılan "Moringa Oleifera" isimli bitki, Gaziantepli kadın çiftçiler tarafından Türkiye'de ilk defa ticari olarak yetiştirilip, ürün haline getirilecek

  • 1 Mucize bitki Moringa "kadın eli" ile yetişecek
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    "Mucize bitki" olarak bilinen, yaprağından tohumuna, kabuğundan köküne kadar tüm unsurlarıyla beslenmede, sağlıkta, kozmetikte, hayvancılıkta ve sanayide kullanılan "Moringa Oleifera" Türkiye'de ilk defa Gaziantep'te yetiştirilecek.

  • 2 Mucize bitki Moringa "kadın eli" ile yetişecek
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    Gaziantep Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, ana vatanı Hindistan olan ve dünyada pazarı gittikçe büyüyen Moringa Oleifera'nın üretimi için proje hazırladı.

  • 3 Mucize bitki Moringa "kadın eli" ile yetişecek
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    Proje kapsamında kadın çiftçiler tarafından yetiştirilen Moringa fideleri toprakla buluşturuldu. Çiftçiler bu bitkiden 2-3 ay içinde yaprak hasadı, 6-9 ay içinde de tohum hasadı yapacak.

  • 4 Mucize bitki Moringa "kadın eli" ile yetişecek
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    İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi ve proje koordinatörü Aysel Eskici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçiler için buğday ve arpaya alternatif bir ürün ararken bu bitkinin dikkatlerini çektiğini ve Moringa'nın Türkiye'de yetiştirilmediğini gördüklerini söyledi.

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  • 5 Mucize bitki Moringa "kadın eli" ile yetişecek
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    Bunun üzerine bir proje hazırladıklarını belirten Eskici, "Mucize Bitki Moringa'nın Kadın Çiftçilerle Türkiye Tarımına Kazandırılması" isimli bu projenin bakanlık tarafından onaylandığını bildirdi. Eskici, "Bu projeyle Türkiye'de ilk defa ticari olarak Moringa Oleifera yetiştiriciliği yapılacak. Moringa Oliferia'nın merkezi Gaziantep olacak." dedi.

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