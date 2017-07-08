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Moringa Oleifera'nın hayvancılık açısından da önemli bir bitki olduğunu belirten Eskici şunları kaydetti:

"Bitkinin sığırlarda yüzde 35-40 oranında et ve süt verimini artırdığı belirtiliyor. Kaynaklarda 300'den fazla hastalığa iyi geldiği bilgisi yer alıyor. Kanser hücrelerinin büyümesini engellediği, çocuklarda gelişim geriliğine, diyabet, tansiyon, ülser ve gastrite iyi geldiği söyleniyor. Bitkinin tohumundan kerestesine, yaprağından köküne kadar kullanım alanı var. Bir pazarı var. Biz bu bitkiyi yetiştirerek bu pazara sahip olmak istiyoruz. Bitkiyi üretmek isteyen herkese de çalışmalarımızla yol gösterebileceğiz."