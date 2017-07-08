İŞ-YAŞAM

Güneşle yenilenen el dokuması halılar dünyaya ihraç ediliyor

08 Temmuz 2017 Cumartesi, 15:36:07 AA

Antalya'da tarlalara serilerek güneş ışınlarıyla mikroplardan arınması ve renginin açılması sağlanan el dokuması eski halı ve kilimler, ekonomiye kazandırılıyor

  • 1 Güneşle yenilenen el dokuması halılar dünyaya ihraç ediliyor
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    Döşemealtı'nda, Türkiye'nin farklı illerinden, kök boyalarıyla boyanmış, Osmanlı ve Selçuklu motifleri başta olmak üzere çeşit çeşit motifle bezenerek dokunmuş eski halı ve kilimleri toplayan tüccarlar, yaptıkları bir dizi işlemle bu ürünlerin yeniden ekonomiye kazandırılmasını sağlıyor.

  • 2 Güneşle yenilenen el dokuması halılar dünyaya ihraç ediliyor
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    Steril havuzlarda yıkanıp temizlenen bu halı ve kilimler, kilometrelerce büyüklükteki tarlalara serilip güneşle mikroplardan arınmaları ve renklerinin yumuşayıp açılması sağlanıyor. Yağmur yağdığında depolara kaldırılan, güneş açtığında tekrar serilen bu halı ve kilimler, iş adamlarının yanı sıra birçok yerli ve yabancı ünlünün evini süslüyor.

  • 3 Güneşle yenilenen el dokuması halılar dünyaya ihraç ediliyor
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    Motifleriyle pek çok duyguyu anlatan halı ve kilimlerin güneşlenme süresi 10 gün ile 3 yıl arasında değişiyor. Güneşlenme işleminin ardından kullanıma hazır hale getirilen ürünler, Amerika, Yunanistan, İtalya, Avustralya, İsveç gibi ülkelere ihraç ediliyor.

  • 4 Güneşle yenilenen el dokuması halılar dünyaya ihraç ediliyor
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    Bazı yerli ve yabancı turistler de adeta "halı tarlası"na dönen Döşemealtı'nda hem bu ilginç görüntüyü izliyor hem de alışveriş yapıyor.

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  • 5 Güneşle yenilenen el dokuması halılar dünyaya ihraç ediliyor
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    Halı ticaretiyle uğraşan Halil Börekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1969 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde okurken, çocukluğundan bu yana ilgi duyduğu halıcılığa başladığını söyledi.

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