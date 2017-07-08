Güneşle yenilenen el dokuması halılar dünyaya ihraç ediliyor

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Dünyanın her tarafından halı ve kilimler getirdiğini belirten Börekçi, "İnsanların evlerinde kullandıktan sonra çöpe atacağı halılardan tutun da antika halılara kadar hepsini satın alıyoruz. Ayrıca yeni halılar da imal ettiriyoruz. Avrupa'daki ve yurt dışındaki müşterilerimizin istediği, renk, desen ve ölçülerde halılar dokutturuyoruz." diye konuştu.