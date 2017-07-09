Burdur Beji mermer kentin ekonomisine katkı sağlıyor
09 Temmuz 2017 Pazar, 09:51:30 | Güncelleme: 10:17:27
AA
Burdur'da 2017'nin 6 aylık döneminde 68 milyon 173 bin 990 dolarlık mermer ihracat yapıldı. Burdur Doğaltaş ve Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nasuh Ekinci, Burdur Beji'nin kent ekonomisine büyükm bir etkisi olduğunu dile getirdi
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Burdur Doğaltaş ve Madenciler Derneği (BURDOĞTAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Nasuh Ekinci, 2017'nin 6 aylık döneminde 68 milyon 173 bin 990 dolarlık ihracat yapıldığını belirtti.
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Ekinci, mermer sektörünün Burdur'da çok önemli mesafe aldığını, mermerin kent ekonomisinde lokomotif bir rol üstlendiğini söyledi. Ekinci, Burdur'un diğer illere oranla mermer sektöründe daha fazla ihracat yaptığını ifade etti.
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Kentte çıkarılan ve ünü giderek artan Burdur bejinin ihracat rakamlarında önemli bir unsur olduğuna dikkati çeken Ekinci, dünya ülkelerinde kullanılmaya başlanılan taşın marka olmasıyla pazarda çok ciddi alıcılar ve talepler oluşmaya başladığını dile getirdi.
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"ÇİN'DEN VE BAŞKA ÜLKELERDEN GELİP MERMER OCAĞI SAHİBİ OLANLAR VAR"
Burdur beji ocaklarının yabancı yatırımcıları da kente çektiğini anlatan Ekinci, şunları kaydetti:
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Başta Amerika, Arabistan, uzak doğu ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapmaktayız.
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Türkiye'deki en önemli iş adamlarının yanı sıra Çin'den ve başka ülkelerden gelip mermer ocağı sahibi olanlar var.
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Buradaki kaynak sadece yerel bazda değil uluslararası bazda işlem görmeye başladı. Bu çeşitlilik mermeri üretme, satma ve teknoloji getirme noktasında ileri safhalara götürecektir.
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Burdur'un mermer ihracatında son yıllarda artış var. Burdur'da doğal taş mermer ihracatı olarak 2016'nın ilk 6 ayında 59 milyon 635 bin 930 dolarlık ihracat yapmışız.
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2017'nin 6 aylık döneminde ise 68 milyon 173 bin 990 dolarlık ihracat yapmışız.
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Bir önceki yıla göre 14,32'lik bir artış söz konusu.