İŞ-YAŞAM

Burdur Beji mermer kentin ekonomisine katkı sağlıyor

09 Temmuz 2017 Pazar, 09:51:30 AA

Burdur'da 2017'nin 6 aylık döneminde 68 milyon 173 bin 990 dolarlık mermer ihracat yapıldı. Burdur Doğaltaş ve Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nasuh Ekinci, Burdur Beji'nin kent ekonomisine büyükm bir etkisi olduğunu dile getirdi

  • 1 Burdur Beji mermer kentin ekonomisine katkı sağlıyor
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    Burdur Doğaltaş ve Madenciler Derneği (BURDOĞTAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Nasuh Ekinci, 2017'nin 6 aylık döneminde 68 milyon 173 bin 990 dolarlık ihracat yapıldığını belirtti.

  • 2 Burdur Beji mermer kentin ekonomisine katkı sağlıyor
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    Ekinci, mermer sektörünün Burdur'da çok önemli mesafe aldığını, mermerin kent ekonomisinde lokomotif bir rol üstlendiğini söyledi. Ekinci, Burdur'un diğer illere oranla mermer sektöründe daha fazla ihracat yaptığını ifade etti. 

  • 3 Burdur Beji mermer kentin ekonomisine katkı sağlıyor
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    Kentte çıkarılan ve ünü giderek artan Burdur bejinin ihracat rakamlarında önemli bir unsur olduğuna dikkati çeken Ekinci, dünya ülkelerinde kullanılmaya başlanılan taşın marka olmasıyla pazarda çok ciddi alıcılar ve talepler oluşmaya başladığını dile getirdi.

  • 4 Burdur Beji mermer kentin ekonomisine katkı sağlıyor
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    "ÇİN'DEN VE BAŞKA ÜLKELERDEN GELİP MERMER OCAĞI SAHİBİ OLANLAR VAR"

    Burdur beji ocaklarının yabancı yatırımcıları da kente çektiğini anlatan Ekinci, şunları kaydetti:

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  • 5 Burdur Beji mermer kentin ekonomisine katkı sağlıyor
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    Başta Amerika, Arabistan, uzak doğu ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapmaktayız.

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YORUMLAR 1
  • Misafir
    Hammade satacağımıza işleyip katma değerli satsak ekonomiye de katkı olur istihdama da!!
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