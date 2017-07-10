Yem-Vit'in yüzde 50'sini İrlandalı Devenish satın aldı

Türk firmalarına yabancı ilgisi devam ediyor. Son dönemde özellikle orta boy firmalara yoğunlaşan ilgi bu kez İrlanda'dan İzmir'e uzandı. 1952 yılında İrlanda'nın başkenti Belfast'ta kurulan Devenish, İrlanda, İngiltere ve Kuzey Amerika dışındaki ilk yatırımını Türkiye'ye yaptı. Yem-Vit'in yüzde 50'sini satın alan şirket, hem Türkiye'de büyümeyi hem de çevre ülkelerdeki faaliyetlerini artırmayı hedefliyor.



Devenish'in İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey Amerika ve Afrika'da tesisleri bulunuyor. Şirket bu tesislerde tarım sektörü için ekipmanlar ve hayvancılık sektörüne yönelik yem ürünleri üretiyor.

Şirket 40'ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

600 BİN TON ÜRETİMİ VAR

1987 yılında İzmir'de kurulan Yem-Vit ise bir aile şirketi. Büyükbaş, küçükbaş ve balık gruplarında yem katkı maddeleri üretiyor ve aynı zamanda distribütör şeklinde faaliyet gösteriyor. Kendi alanında Türkiye'nin önde gelen firmaları arasında yer alan şirketin aylık ortalama yem katkı maddesi üretimi ise 600 bin ton civarında bulunuyor.

2014 yılından itibaren ihracata başlayan Yem-Vit'in öncelikli pazarı Afrika. Bunun yanında Rusya ve Türki Cumhuriyetler’e de ihracat yapıyor. Toplam ihracat yaptığı ülke sayısı ise 15.

ÇEVRE PAZAR HEDEFİ

Öte yandan satın alma ile ilgili Devenish tarafından resmi bir açıklama yapıldı ve şirket yöneticilerinin görüşlerine yer verildi.

Devenish COO'su Patrick McLaughlin hem kendilerinin hem de Yem-Vit'in son yıllarda ulusal ve uluslararası alanda önemli bir büyüme kaydettiğini belirterek, "Bu ortaklık her iki şirkete de Türkiye ve çevresindeki pazarlarda daha da genişleme fırsatı sağlayacak" dedi.

Yem-Vit'in Genel Müdürü Onat Onater ise Devenish ve Yem-Vit'in ayrı ayrı yenilikçi ürün ve teknik destek sunma konusunda ciddi bir ünü olduğuna işaret ederek, "Bu ortaklığın her iki şirketin de Türk ve çevresindeki pazarlarda daha fazla büyümek için bir platform sağlayacağına inanıyoruz " diye konuştu.

Yem-Vit Turkey

Devenish Türkiye

Yem-Vit Devenish