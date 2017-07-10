Ürdün'e ait Royal Jordanian ve Kuveyt'in devlet kontrolündeki Kuveyt Hava Yolları, Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan kabin içerisindeki laptop ve belirli boyutun üzerindeki elektronik cihaz bulundurma yasağı yaptırımının ABD'li yetkililerce kaldırıldığını açıkladı.

Royal Jordanian Başkanı Stefan Pichler, yaptığı açıklamada ABD heyetinin incelemelerin ardından yeni önlemlerden memnun kaldığını belirtti.

ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi (TAS) sözcüsü Mike England da "talep edilen genişletilmiş güvenlik önlemlerinin uygulanması" neticesinde Ürdün ve Kuveyt havalimanlarındaki yasağın kaldırıldığını doğruladı.

Yasaktan etkilenen bir diğer ülke olan Fas'a ait Royal Air Maroc yöneticileri de, uygulanan yasağın Suudi Arabistan ile birlikte 19 Temmuz'da kalkacağını belirtti. Yasak daha önce de Türk Hava Yolları, Emirates, Etihad ve Katar Hava Yolları için kaldırılmıştı.

ABD'nin istediği önlemlerin, her gün dünya genelindeki 280 havalimanından 180 havayolu şirketini kullanarak ülkeye giriş yapan 325 bin yolcuyu etkilemesi bekleniyor.

Öte yandan, Mart ayında terör endişesiyle yürürlüğe konan yasaklar 8 ülkeden 10 havalimanını kapsıyordu. Ek güvenlik önlemlerinin ardından elektronik cihaz yasağının devam ettiği tek ülke olarak Mısır göze çarpıyor. Devlet kontrolündeki Egypt Air, haftada 5 kez başkent Kahire'den New York'a yolcu taşıyor.

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