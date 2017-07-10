İlk Türk Ticaret Merkezi Tahran'a kuruldu

Siyasi ve ekonomik kalabalık bir heyet başkanlığında Tahran'a gelen Bakan Zeybekçi, Tahran'daki merkezin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 20 farklı ülkeye benzeri ticaret merkezleri kurmayı planladıklarını ifade etti.



Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre Bakan Zeybekçi, "Bu projeyle, Türk ihracatçılarımızın, üreticilerimizin, sanayicilerimizin bir merkezde toplanması ve bunların da hükümetimiz tarafından desteklenmesi hedefleniyor. Biz bunu ilk önce yakınımızdan, komşumuzdan ve kardeş ülke İran'dan başlamayı tercih ettik. Bu amaçla ilk ticaret merkezimizi de İran'da açıyoruz, çünkü biliyoruz ve inanıyoruz ki İran'la Türkiye birbirinin rakibi iki ülke değil, birbirini tamamlayan iki ülkedir" diye konuştu.



Bakan Zeybekçi, Tahran'daki Türk ticaret merkezinin 4500 metrekarelik geniş bir alanda inşa edildiğini belirterek," Biz ilk ticaret merkezimizi Tahran'a açıyoruz, bu Tahran'da açılan ilk ticaret merkezi. Tahran'da böyle bir ticaret merkezi başka hiç bir ülkeye ait yok" dedi.





HEDEF 50 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ



Bakan Zeybekçi, iki ülkenin hedeflediği ticaret hacmi için "Cumhurbaşkanımızın ve İran cumhurbaşkanının bize koymuş olduğu hedef 30 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşmak, ardından 50 milyar dolarlık dış ticaret hedefine doğru yol almak" dedi.



TERCİHLİ TİCARETTE İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLDİ



Konuşmasında iki ülkenin 2015 yılının Ocak ayında başlattığı tercihli ticaret sistemine de değinen Bakan Zeybekçi, "Tercihli ticaret anlaşmamızın ikinci aşamasına geçtik. 265 ürünlük tercihli ticaret anlaşmamıza 120 ürün daha ekledik" ifadelerini kullandı.





ASIL HEDEF TÜM TİCARETİN SERBEST HALE GETİRİLMESİ



Ekonomi Bakan Zeybekçi, Tahran'daki temasları kapsamında, İran İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanı ve Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eş Başkanı Mahmud Vaizi ve İran Maden, Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed Rıza Nimetzade ile heyetler arası görüşmede bulundu.



Mahmud Vaizi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Zeybekçi, uzun vadede İran'la tüm ticaretin serbest hale getirilmesini amaçladıklarını söyledi.



Zeybekçi, "Tercihli ticaret konusuna uzun vadeli bakıyoruz ve asıl hedefimiz tüm ticaretin ve tüm ürünlerin serbest hale getirilmesidir. Öncelikli hedef, sınır bölgelerindeki iki tarafın birbirinin tüm ihtiyacını karşılamasıdır" dedi.

Tahran Türk Ticaret Merkezi

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