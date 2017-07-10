Rekabet Kurulu, TAV Havalimanları Holding AŞ'nin Akfen Holding AŞ elinde bulunan belli orandaki hissesinin, Tank ÖWA Alpha GmbH unvanlı iştiraki aracılığıyla Aeroports de Paris SA tarafından devralınması işlemine onay verdi.

Akfen Holding, TAV Havalimanları Holding’de kalan yüzde 8.1’lik payı için Fransa merkezli Aéroports de Paris Group şirketi ile 9 Haziran tarihinde hisse devri anlaşması imzalamıştı.

TAV’daki payının devir karşılığı olarak şirkete 160 milyon dolarlık nakit girişi sağlayacak olan Akfen, bu miktarı Türkiye’de yapacağı yatırımlarda kullanacak. Akfen, 2017 yılı başında 1.5 yılda tamamlayacağı 6.7 milyar liralık yatırım paketi açıklamıştı. Toplamda 1390 kişilik istihdam yaratacak bu paketin en önemli yatırım ayağını 3.9 milyar liralık Isparta, Eskişehir ve Tekirdağ’daki şehir hastaneleri ve 2 milyar liralık yenilenebilir enerji projeleri oluşturuyor.

Devre ilişkin açıklama yapan Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, “20 yıllık TAV maceramın birinci perdesi burada kapanıyor. TAV bir Türk şirketidir ve o şekilde kalacaktır. Yaratmış olduğumuz bu dünya markası ile iftihar etmek her Türk vatandaşının hakkıdır” demişti.

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