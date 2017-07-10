Geçen yıl Ocak-Haziran döneminde 9 milyon 656 bin olan iç hat yolcu sayısı ise 2017 yılının Ocak-Haziran döneminde 9 milyon 741 bin olarak gerçekleşti. Buna göre toplam iç hat yolcu artışı yüzde 1 oldu.

Aynı şekilde geçen yıl söz konusu dönemde 4 milyon 506 bin olan dış hat yolcu sayısı ise yüzde 4 artışla 4 milyon 670 bine ulaştı. Bu arada sadece Haziran ayı baz alındığında geçen yıl toplam 2 milyon 399 bin olarak gerçekleşen yolcu sayısı, yüzde 7 oranında artarak 2017 yılının Haziran ayında 2 milyon 570 bin oldu.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda yolcuların yaz yoğunluğundan daha az etkilenmelerini sağlamak için geçtiğimiz günlerde yeni uygulamalar devreye girmeye başlamıştı. İç hatlar uçuşlarında fast track (hızlı geçiş) hizmetini satın alarak kullanan yolcular, bu geçişlerini artık iç hatlar giden yolcu asma katında bulunan özel geçiş noktasından yapıyorlar.

Öte yandan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı terminal binası içinde bulunan tüm check-in kontuarlarının daha etkili ve verimli şekilde kullanılmalarına olanak sağlayan sinyalizasyon uygulaması da hizmete girdi. Buna göre iç ve dış hatlarda check-in işlemini yapmak için kontuar önlerinde sırada bekleyen misafirler, kontuar üzerinde yanan yeşil ya da kırmızı ışığa göre hangi kontuarın uygun olup olmadığını görebilecek.

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Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu sayısı