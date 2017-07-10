Eşlerinin gömleklerini kadınlar seçiyor

Ayaydın, şöyle devam etti:

“Bırakın sadece kadınları hedefleyen markaları, erkeklerin giyim tercihi bile çoğunlukla kadınlar tarafından yapılıyor. Bizler için “kadını anlamak” sadece pazarın bir kesimini anlamak işi olmamalı. Kadınları anlamak, satın alma davranışlarını anlamak için bir zorunluluk. NY Times’da okuduğum bir haberde, motosiklet pazarının en hızla büyüyen kısmının kadın segmenti olduğunu söylüyordu. Yani dünya motosiklet markaları bile kadınları hedefliyor ise bana göre bu da şu demek; ‘Markalar olarak bizler, kadınların hayatlarına daha bütünsel bakarak, onların kimlikleriyle anlamlı bağlar kurmak zorundayız, çünkü satın alma kararlarının çoğunu onlar veriyor.”

Türkiye’de e-ticaret sektöründe ciddi bir artış söz konusu olduğunu kaydeden apaydın, "İnternet ağının artmasıyla birlikte, akıllı telefon ile erişim sağlayan tüketiciler yüzde 80 oranında arttı. Bu da demek oluyor ki hızla online oluyoruz ve alışveriş sitelerinde saatlerimizi harcıyoruz. Ayrıca ülkemizde yapılan alışverişin neredeyse yüzde ellisi plansız. Bununla beraber plansız alışverişte kadın ve erkeklerin satın alma davranışları farklılıklar gösteriyor.

Özellikle online alışveriş tarafında kadınlar erkeklere nazaran daha kararlı. Erkekler yüzde 52 ile plansız satın alma davranışında bulunurken, kadınlarda bu oran yüzde 47. Dolayısıyla kadın daha kararlı ve yine son kararı veren taraf olarak karşımıza çıkıyor. Tudors Gömlek Krallığı olarak, özellikle online müşteri potansiyelinde, kadınların sayısının artması bizi çok memnun ediyor. “ dedi.