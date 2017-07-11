Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliğe göre, hasar frekansı yüksek basamak veya araç grupları için 12 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere "Riskli Sigortalılar Havuzu" kuruldu.

Havuz kapsamındaki trafik sigortası poliçelerine ilişkin prim ve hasar, sigorta şirketleri arasında paylaştırılacak. Bu sigortalıların primi Hazine Müsteşarlığı tarafından tespit edilecek.

Havuz kapsamında trafik sigortası poliçesi düzenlemekten kaçınan ve bu sebeple Hazine Müsteşarlığı'nca uyarılan sigorta şirketinin, bu durumu düzeltmemesi halinde, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ekranlarına erişim yetkisi üç günden az 10

günden fazla olmamak üzere tedbir amaçlı olarak kaldırılabilecek.

Müsteşarlık, bahse konu kaçınma fiiline devam eden sigorta şirketi hakkında söz konusu ekranlara erişim yetkisinin sürekli

kaldırılması dâhil sigortacılık mevzuatında öngörülen diğer tedbirleri uygulayabilecek.

Yönetmeliğin ekinde tablolara eklenen dipnota göre, sigorta şirketi tarafından ödenecek değer kaybı tutarı, maddi teminat

limitinin yüzde 15'ini aşamayacak.

Riskli Sigortalılar Havuzu nedir

Zorunlu trafik sigortası

zorunlu trafik sigortası nedir