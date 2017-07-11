THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Arnavutluk menşeli havayolu taşıyıcısı kurulması projesinde Arnavutluk Hükümeti ile işbirliği içinde olduklarını, kurulacak stratejik ortalığın THY'nin Batı Avrupa'daki potansiyel yolcu pazarına erişimine olumlu katkı sağlayacağını söyledi.

THY'den yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Arnavutluk havayolları projesinin hayata geçirilmesi projesine destek veren THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı İstanbul'da biraraya geldi. Toplantıda fizibilite çalışmalarının ardından hem havaalanı hem de uçuşlarda hizmet kalitesi, yeni havayolu şirketinin uçuş noktaları konularının ele alındığı belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Aycı, hâlihazırda Arnavutluk menşeli bir havayolu taşıyıcısı bulunmadığını belirterek, "Arnavutluk özel sektör yatırımcısı, THY ve azınlık hissedar olarak Arnavutluk Devleti ortaklığında üçlü bir Kamu-Özel İşbirliği Modeli ile oluşturulması düşünülen stratejik işbirliğinin, ortaklığımızın Arnavutluk ile Batı Avrupa arasında bulunan noktadan noktaya potansiyel yolcu pazarına erişimi açısından olumlu katkı sağlaması beklenmektedir" dedi ve ekledi:

"Arnavutluk toplam pazarının yarısına yakınını İtalya uçuşları oluşturmakta olup, önümüzdeki dönemde İtalya’daki önemli oyuncuların pazar paylarını küçültme beklentisi kurulacak olan stratejik ortaklık açısından önemli bir ticari fırsat olarak değerlendirilmektedir."

Açıklamaya göre, Arnavutluk havayollarının ilk uçuşlarına 2017 yılı bitmeden başlaması bekleniyor. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da, "Ortaklığımızın ilk aşamada dar kapsamlı bir operasyon olarak başlaması ve piyasa koşullarına göre zaman içinde geliştirilmesini hedefliyoruz" dedi.

THY Arnavutluk

THY İlker Aycı

thy